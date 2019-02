Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8402986-42e8-43b9-8d2a-b08e994ced3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kifutottak az időből, nem találtak céget, amely vállalná a kompok üzemeltetését a Csatornán, ha egyezség nélküli Brexit lenne.","shortLead":"Kifutottak az időből, nem találtak céget, amely vállalná a kompok üzemeltetését a Csatornán, ha egyezség nélküli Brexit...","id":"20190213_Nem_maradt_ido_kijavitani_a_Brexitelokeszuletek_egyik_legcsunyabb_blamajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8402986-42e8-43b9-8d2a-b08e994ced3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a09ca5fb-21a7-4c55-8f89-a4cfc294a3e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190213_Nem_maradt_ido_kijavitani_a_Brexitelokeszuletek_egyik_legcsunyabb_blamajat","timestamp":"2019. február. 13. 19:04","title":"Nem maradt idő kijavítani a Brexit-előkészületek egyik legcsúnyább blamáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26b72b8-8bd5-42d5-97e1-faccd7b4ebcc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kasza Tibi jelenléte mostanában főleg a Facebookon volt markáns, de most már új dallal is támad.","shortLead":"Kasza Tibi jelenléte mostanában főleg a Facebookon volt markáns, de most már új dallal is támad.","id":"20190214_Kasza_Tibi_kilenc_ev_utan_ihletet_kapott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f26b72b8-8bd5-42d5-97e1-faccd7b4ebcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66806542-1337-4d9c-ab4c-65d67d49dce9","keywords":null,"link":"/elet/20190214_Kasza_Tibi_kilenc_ev_utan_ihletet_kapott","timestamp":"2019. február. 14. 16:41","title":"Kasza Tibi kilenc év után ihletet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83fa8244-78df-4032-99d2-2e873875dd52","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Több szurkoló kórházi ellátásra szorult, miután szerda este az SS Lazio és a Sevilla szimpatizánsai összecsaptak egymással a két labdarúgócsapat csütörtöki Európa Liga-mérkőzése előtt Rómában.","shortLead":"Több szurkoló kórházi ellátásra szorult, miután szerda este az SS Lazio és a Sevilla szimpatizánsai összecsaptak...","id":"20190214_lazio_sevilla_europa_liga_verekedes_serultek_focidrukkerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83fa8244-78df-4032-99d2-2e873875dd52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8e02916-9d3a-4dcf-bd94-fe8deab35907","keywords":null,"link":"/sport/20190214_lazio_sevilla_europa_liga_verekedes_serultek_focidrukkerek","timestamp":"2019. február. 14. 12:44","title":"Egymásnak estek a Lazio és a Sevilla drukkerei – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszező két szettben győzött az 1,96 millió euró (626,5 millió forint) összdíjazású rotterdami keménypályás férfi tenisztorna első fordulójában.","shortLead":"A magyar teniszező két szettben győzött az 1,96 millió euró (626,5 millió forint) összdíjazású rotterdami keménypályás...","id":"20190213_gyozelemmel_kezdett_fucsovics_marton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bf67ee1-9dfa-4fba-a00d-7d8573acbb60","keywords":null,"link":"/sport/20190213_gyozelemmel_kezdett_fucsovics_marton","timestamp":"2019. február. 13. 14:32","title":"Győzelemmel kezdett Fucsovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59f29381-4868-4db6-8eae-905c5fc869c4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább húsz ember meghalt, húszan pedig megsebesültek a támadásban.","shortLead":"Legalább húsz ember meghalt, húszan pedig megsebesültek a támadásban.","id":"20190213_Ongyilkos_tamado_olte_meg_Iranban_a_Forradalmi_Garda_husz_tagjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59f29381-4868-4db6-8eae-905c5fc869c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"899a8964-800b-43b4-b0d2-41f3c9124c00","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_Ongyilkos_tamado_olte_meg_Iranban_a_Forradalmi_Garda_husz_tagjat","timestamp":"2019. február. 13. 17:41","title":"Öngyilkos támadó ölte meg Iránban a Forradalmi Gárda húsz tagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae20c01-e377-49e3-8cce-e1e121e2744a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az A380-as repülőgépből, az úgynevezetett „superjumbo”-ból már csak a megrendelt példányokat gyártják le az Emirates légitársaságnak. ","shortLead":"Az A380-as repülőgépből, az úgynevezetett „superjumbo”-ból már csak a megrendelt példányokat gyártják le az Emirates...","id":"20190214_Leallitja_az_Airbus_a_vilag_legnagyobb_utasszallito_repulogepenek_gyartasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ae20c01-e377-49e3-8cce-e1e121e2744a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87a46363-5f57-46a2-b162-e00685d7071b","keywords":null,"link":"/kkv/20190214_Leallitja_az_Airbus_a_vilag_legnagyobb_utasszallito_repulogepenek_gyartasat","timestamp":"2019. február. 14. 09:47","title":"Leállítja az Airbus a világ legnagyobb utasszállító repülőgépének gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e446fb8f-c9d6-4dda-869f-68e7c7319979","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Human Operatort visszamenőlegesen kötelezték fordított adófizetésre.","shortLead":"A Human Operatort visszamenőlegesen kötelezték fordított adófizetésre.","id":"20190213_Czegledy_Csaba_cege_javara_dontott_az_Europai_Birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e446fb8f-c9d6-4dda-869f-68e7c7319979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a9e26fb-a1f4-4f93-a4d6-aa43f57da349","keywords":null,"link":"/kkv/20190213_Czegledy_Csaba_cege_javara_dontott_az_Europai_Birosag","timestamp":"2019. február. 13. 13:19","title":"Czeglédy Csaba cége javára döntött az Európai Bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aed9dce-235b-4b2e-8acd-7e75b8a2ae04","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bajban vannak azok a falvak, ahol a közmunkások hasznos foglalkoztatása miatt vállalkozni kezdett az önkormányzat: az embereket mára felszívta a piac, nincs munkaerő – derül ki a Népszava alsóbogáti riportjából.","shortLead":"Bajban vannak azok a falvak, ahol a közmunkások hasznos foglalkoztatása miatt vállalkozni kezdett az önkormányzat...","id":"20190213_Nem_maradt_aki_dolgozzon_atok_is_lehet_ha_elfogynak_a_kozmunkasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5aed9dce-235b-4b2e-8acd-7e75b8a2ae04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c641fb36-97ab-4595-a143-6f250714ef39","keywords":null,"link":"/kkv/20190213_Nem_maradt_aki_dolgozzon_atok_is_lehet_ha_elfogynak_a_kozmunkasok","timestamp":"2019. február. 13. 11:38","title":"\"Nem maradt, aki dolgozzon\" – átok is lehet, ha elfogynak a közmunkások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]