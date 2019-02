Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cce27620-5650-4d11-81fd-ec5c2f15de4e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szlovákia és Magyarország az elsők között szenvedné meg az amerikai autóipari védővámok bevezetését - írja a Bloomberg. ","shortLead":"Szlovákia és Magyarország az elsők között szenvedné meg az amerikai autóipari védővámok bevezetését - írja a Bloomberg. ","id":"20190219_Sulyos_hatassal_lenne_Magyarorszagra_ha_Trump_megvamolna_az_europai_autoimportot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cce27620-5650-4d11-81fd-ec5c2f15de4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"016a3fd4-ded8-4fb2-a351-ba11cc176f0a","keywords":null,"link":"/kkv/20190219_Sulyos_hatassal_lenne_Magyarorszagra_ha_Trump_megvamolna_az_europai_autoimportot","timestamp":"2019. február. 19. 18:14","title":"Súlyos hatással lenne Magyarországra Trump tervezett döntése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A NAV elnökére hivatkozva kísérelt meg százmilliókat szerezni a vádlott; ellene befolyással üzérkedés bűntette miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség.","shortLead":"A NAV elnökére hivatkozva kísérelt meg százmilliókat szerezni a vádlott; ellene befolyással üzérkedés bűntette miatt...","id":"20190219_300_millioert_elintezi_Tallainal_hogy_ne_szamoljak_fel_a_ceget__hazudta_egy_csalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5881f151-fc2c-44de-80de-04dcd387cdf4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190219_300_millioert_elintezi_Tallainal_hogy_ne_szamoljak_fel_a_ceget__hazudta_egy_csalo","timestamp":"2019. február. 19. 09:21","title":"Azt hazudta, 300 millióért elintézi Tállainál, hogy ne számolják fel a céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20123f83-fda5-44bc-8eba-7ba88724cfad","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Helyette Oláh Gergő szerepel a legjobb nyolc versenyző között a műsor szombati fináléjában.","shortLead":"Helyette Oláh Gergő szerepel a legjobb nyolc versenyző között a műsor szombati fináléjában.","id":"20190218_Plagium_Petruska_A_Dal_donto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20123f83-fda5-44bc-8eba-7ba88724cfad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f9b4714-5392-4827-bc66-ef04a529afdc","keywords":null,"link":"/elet/20190218_Plagium_Petruska_A_Dal_donto","timestamp":"2019. február. 18. 11:13","title":"Plágium miatt kizárták Petruskát A Dal döntőjéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"3-400 méteres szakaszon borította be a hó a sípályát. ","shortLead":"3-400 méteres szakaszon borította be a hó a sípályát. ","id":"20190219_Sipalyat_boritott_be_egy_lavina_Svajcba_tobben_a_ho_alatt_rekedtek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a97f73-2ca1-4a4a-b9f0-8d45b350f7c5","keywords":null,"link":"/vilag/20190219_Sipalyat_boritott_be_egy_lavina_Svajcba_tobben_a_ho_alatt_rekedtek","timestamp":"2019. február. 19. 18:55","title":"Sípályát borított be egy lavina Svájcban, többen a hó alatt rekedtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Inkognitóban próbált New Yorkban közlekedni.","shortLead":"Inkognitóban próbált New Yorkban közlekedni.","id":"20190219_Babavaro_bulit_szerveznek_Meghan_Markle_baratnoi_de_a_lesifotosok_resen_voltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aebb4bb-c7b3-4816-b3c6-23a3ecd09f99","keywords":null,"link":"/elet/20190219_Babavaro_bulit_szerveznek_Meghan_Markle_baratnoi_de_a_lesifotosok_resen_voltak","timestamp":"2019. február. 19. 11:29","title":"Babaváró bulit szerveznek Meghan Markle barátnői, de a lesifotósok résen voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf8db7a-0c9e-4f4c-b670-023e1c1e331f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzati dolgozók bérét is meg kell emelni, hogy meg tudják tartani őket.","shortLead":"Az önkormányzati dolgozók bérét is meg kell emelni, hogy meg tudják tartani őket.","id":"20190219_67_milliard_forint_hitelt_vesz_fel_a_fovaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eaf8db7a-0c9e-4f4c-b670-023e1c1e331f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a79d73-bc0a-47ba-9190-43caa9ea9231","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190219_67_milliard_forint_hitelt_vesz_fel_a_fovaros","timestamp":"2019. február. 19. 07:30","title":"67 milliárd forint hitelt vesz fel a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A sportlétesítmények és a nemzeti kultúra összekapcsolására indít programot a kormány, egy másik program keretében pedig ingyen színházi látogatást adnak a gyerekeknek.","shortLead":"A sportlétesítmények és a nemzeti kultúra összekapcsolására indít programot a kormány, egy másik program keretében...","id":"20190219_Elinditja_a_kormany_a_Sportletesitmenyek_a_kultura_szolgalataban_programot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b0a1e50-7d55-4056-98cc-cf43a3a21832","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190219_Elinditja_a_kormany_a_Sportletesitmenyek_a_kultura_szolgalataban_programot","timestamp":"2019. február. 19. 07:35","title":"Elindítja a kormány a Sportlétesítmények a kultúra szolgálatában programot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e55cfed-da96-4927-a6c5-c79651cab4f0","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor miniszterelnök 2015-ben sokat ígért a megyei jogú városoknak, egyebek között azt, hogy 2018-ig minden magyarországi autópálya eléri az országhatárt. A határidő lejárt, és még mindig van olyan beruházás, amelyik el sem kezdődött. Az azonban már látszik, hogy kik járhatnak jól a Modern Városok Program útépítéseinél. ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök 2015-ben sokat ígért a megyei jogú városoknak, egyebek között azt, hogy 2018-ig minden...","id":"20190220_Modern_Varosok_utepitesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e55cfed-da96-4927-a6c5-c79651cab4f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3032052-2895-4559-b2be-6c7cf5097138","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_Modern_Varosok_utepitesek","timestamp":"2019. február. 20. 06:30","title":"Megugró költségek, csúszás, baráti zsebek: ez lett Orbán nagy útépítési ígéreteiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]