[{"available":true,"c_guid":"03f2dc23-7ff9-46e4-8d4b-01676d5c4d7d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha létezik olyan, hogy szélesebb tömegeknek szánt luxusautó, akkor a Genesis most leleplezett újdonsága pontosan ilyen.","shortLead":"Ha létezik olyan, hogy szélesebb tömegeknek szánt luxusautó, akkor a Genesis most leleplezett újdonsága pontosan ilyen.","id":"20190220_itt_az_uj_luxuslimuzin_ami_akcios_vetel_egy_hasonlo_maybachhoz_kepest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03f2dc23-7ff9-46e4-8d4b-01676d5c4d7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c302e7e-ce72-4058-ad8b-61546f6e1001","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_itt_az_uj_luxuslimuzin_ami_akcios_vetel_egy_hasonlo_maybachhoz_kepest","timestamp":"2019. február. 20. 11:21","title":"Olcsó VIP: Itt az új luxuslimuzin, ami akciós vétel egy hasonló Maybachhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e3bc5c6-e403-4949-829a-a26a7fbebcc4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyik munkás kezét bekapta a betonozó gép, de a főnöke nem segített. ","shortLead":"Az egyik munkás kezét bekapta a betonozó gép, de a főnöke nem segített. ","id":"20190219_El_akarhatta_tussolni_egy_munkahelyi_balesetet_egy_budapesti_epitkezesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e3bc5c6-e403-4949-829a-a26a7fbebcc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"611c948b-a0f4-4a23-bd5b-07aa701f4ca3","keywords":null,"link":"/kkv/20190219_El_akarhatta_tussolni_egy_munkahelyi_balesetet_egy_budapesti_epitkezesen","timestamp":"2019. február. 19. 20:59","title":"El akarhattak tussolni egy munkahelyi balesetet egy budapesti építkezésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3105666e-67ec-4fa0-b902-21e89afc9dee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Brit sajtóértesülések szerint három éven belül beszünteti a termelést ottani üzemében a Honda. Az elmúlt hetekben ez a harmadik nagy autógyártó cég, amelyik a Brexitre hivatkozva jelenti be a gyártás leépítését a szigetországban.","shortLead":"Brit sajtóértesülések szerint három éven belül beszünteti a termelést ottani üzemében a Honda. Az elmúlt hetekben...","id":"20190218_honda_nagy_britannia_autogyar_bezaras_brexit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3105666e-67ec-4fa0-b902-21e89afc9dee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b325ce-224d-42bd-8ccf-a879ec8d30db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190218_honda_nagy_britannia_autogyar_bezaras_brexit","timestamp":"2019. február. 18. 16:37","title":"Ez fájni fog: bezárja angliai üzemét a japán autóóriás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0fdf3f5-c7e1-4cbf-9b32-42c629ab6a99","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 19 éves lány négy éve csatlakozott az Iszlám Államhoz, amit állítása szerint nem bánt meg, de a gyermeke miatt akart most hazatérni. ","shortLead":"A 19 éves lány négy éve csatlakozott az Iszlám Államhoz, amit állítása szerint nem bánt meg, de a gyermeke miatt akart...","id":"20190219_Megvontak_a_brit_allampolgarsagot_a_lanytol_aki_most_akarna_hazaterni_az_Iszlam_Allamtol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0fdf3f5-c7e1-4cbf-9b32-42c629ab6a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7b74641-02d2-4ef6-8041-6d2fad9fe1be","keywords":null,"link":"/vilag/20190219_Megvontak_a_brit_allampolgarsagot_a_lanytol_aki_most_akarna_hazaterni_az_Iszlam_Allamtol","timestamp":"2019. február. 19. 21:32","title":"Megvonták a brit állampolgárságot a lánytól, aki most akarna hazatérni az Iszlám Államtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ecdb302-7776-47ee-ae98-97597cba0c7c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"2,1 milliárd forint nyereséget ért el a CIG Pannónia Életbiztosító.","shortLead":"2,1 milliárd forint nyereséget ért el a CIG Pannónia Életbiztosító.","id":"20190219_Hatszorosara_nott_a_CIG_Pannonia_nyeresege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ecdb302-7776-47ee-ae98-97597cba0c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fce5dab-d0ac-4e9a-9555-9af2c5a6a718","keywords":null,"link":"/kkv/20190219_Hatszorosara_nott_a_CIG_Pannonia_nyeresege","timestamp":"2019. február. 19. 08:19","title":"Hatszorosára nőtt a CIG Pannónia adózott eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995c7eaa-4c19-4188-b283-6842e7326bf8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De akár 8 év börtönt is kaphat csak a lőfegyverrel való visszaélés miatt. A rendőrség szerint ezen kívül még legalább 7 bűncselekményt elkövetett.","shortLead":"De akár 8 év börtönt is kaphat csak a lőfegyverrel való visszaélés miatt. A rendőrség szerint ezen kívül még legalább 7...","id":"20190218_Meg_nincs_kihallgathato_allapotban_a_szokott_rab","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=995c7eaa-4c19-4188-b283-6842e7326bf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b3a05f-efd7-48f3-810a-3cbbb590b312","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Meg_nincs_kihallgathato_allapotban_a_szokott_rab","timestamp":"2019. február. 18. 15:14","title":"Még nincs kihallgatható állapotban a szökött rab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52de316c-c5cc-4338-89db-d93bd9489a9b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először találtak bőrlenyomatot is tartalmazó megkövesedett lábnyomokat a legkisebb ismert dinoszaurusztól, a Minisauripustól kínai és dél-koreai paleontológusok.","shortLead":"Először találtak bőrlenyomatot is tartalmazó megkövesedett lábnyomokat a legkisebb ismert dinoszaurusztól...","id":"20190219_legkisebb_ismert_dinoszaurusz_labnyoma_borlenyomat_minisauripus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52de316c-c5cc-4338-89db-d93bd9489a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf7beab7-8143-4de9-b62b-fb380b3cac4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_legkisebb_ismert_dinoszaurusz_labnyoma_borlenyomat_minisauripus","timestamp":"2019. február. 19. 14:03","title":"Ritka lelet került elő a dinoszauruszról, melynek mindössze 2 centis talpa volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98c9ee82-4e92-42ca-bf06-f7975f8624cd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szekér Gergő Madár, repülj! című népzenei elemeket felvonultató dala is nagyon hasonít egy délszláv slágerre. Petruska dalát azért zárták ki korábban A Dalból, mert megállapították, hogy plágiumnak minősíthető.","shortLead":"Szekér Gergő Madár, repülj! című népzenei elemeket felvonultató dala is nagyon hasonít egy délszláv slágerre. Petruska...","id":"20190218_Plagium_A_Dalban_Petruska_dala_utan_egy_masik_is_eleg_neccesnek_tunik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98c9ee82-4e92-42ca-bf06-f7975f8624cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4497a17-0de7-4077-8193-4e2d6f23450e","keywords":null,"link":"/kultura/20190218_Plagium_A_Dalban_Petruska_dala_utan_egy_masik_is_eleg_neccesnek_tunik","timestamp":"2019. február. 18. 14:14","title":"Plágium A Dalban: Petruska dala után egy másik is elég neccesnek tűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]