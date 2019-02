Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2171ac94-ecb9-42dd-a4d8-dc690f865f1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt ősszel tart tisztújító kongresszust.","shortLead":"A párt ősszel tart tisztújító kongresszust.","id":"20190221_Mar_felidoben_lecserelhetik_az_MSZP_elnoket_ha_rosszul_teljesitenek_a_valasztasokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2171ac94-ecb9-42dd-a4d8-dc690f865f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d605863e-5cce-42f7-8f91-d6c235290bb4","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Mar_felidoben_lecserelhetik_az_MSZP_elnoket_ha_rosszul_teljesitenek_a_valasztasokon","timestamp":"2019. február. 21. 09:01","title":"Már félidőben lecserélhetik az MSZP elnökét, ha a párt rosszul teljesít a választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832522ac-6f84-4f21-9bfc-3e8d497b309b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A NAV-eljárás kiváltó oka még az előtti, hogy az egyharmados MKB-pakettet Szíjj Lászlónak, Mészáros Lőrinc tiszakécskei üzleti partnerének eladta Matolcsy György jegybankelnök unokatestvére, Szemerey Tamás.","shortLead":"A NAV-eljárás kiváltó oka még az előtti, hogy az egyharmados MKB-pakettet Szíjj Lászlónak, Mészáros Lőrinc tiszakécskei...","id":"20190221_Vegrehajtas_indult_az_MKB_tulajdonosa_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=832522ac-6f84-4f21-9bfc-3e8d497b309b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b95d824-008a-4a83-b332-70173dd44115","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_Vegrehajtas_indult_az_MKB_tulajdonosa_ellen","timestamp":"2019. február. 21. 09:30","title":"Végrehajtás indult az MKB tulajdonosa ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce374f52-8a48-4104-ab16-5d624c7b5c3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megérkezett a Samsung csúcstelefonok tizedik generációja, meg is ragadta az alkalmat a cég egyik vezetője egy kis visszatekintésre. Imponáló számot közölt.","shortLead":"Megérkezett a Samsung csúcstelefonok tizedik generációja, meg is ragadta az alkalmat a cég egyik vezetője egy kis...","id":"20190221_kilenc_ev_alatt_ketmilliard_eladott_samsung_galaxy_telefonok_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce374f52-8a48-4104-ab16-5d624c7b5c3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2131fe8-e420-4685-8da5-a5033de92b62","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_kilenc_ev_alatt_ketmilliard_eladott_samsung_galaxy_telefonok_szama","timestamp":"2019. február. 21. 18:33","title":"Ez a szám lenyűgöző: ennyi Galaxy telefont adott már el a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662f2973-8b40-447d-95b5-18e1a19cf759","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kedvezőbbé váltak nemrég a lakásbérbeadás adózási feltételei, így akár tovább növekedhet a kiadási célú lakásvásárlások száma. Budapest frekventált részein átlagosan minden harmadik lakás befektetési céllal vásárolnak. ","shortLead":"Kedvezőbbé váltak nemrég a lakásbérbeadás adózási feltételei, így akár tovább növekedhet a kiadási célú lakásvásárlások...","id":"20190221_Megvaltozott_a_tulajdonosokat_sujto_ellentmondasos_lakasberlesi_jogszabaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=662f2973-8b40-447d-95b5-18e1a19cf759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b522393e-6fc8-4f91-9817-cac73e470a78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_Megvaltozott_a_tulajdonosokat_sujto_ellentmondasos_lakasberlesi_jogszabaly","timestamp":"2019. február. 21. 10:26","title":"Megváltozott a tulajdonosokat sújtó, ellentmondásos lakásbérlési jogszabály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"634f5e35-f3f2-40e8-b8af-795496906814","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bizonyítékot talált az Átlátszó a kapcsolatra: a Rogán Cecíliával üzletelő Sarka hivatalos lakcíme ugyanaz, mint a Valton Security kisebbségi tulajdonosáé.","shortLead":"Bizonyítékot talált az Átlátszó a kapcsolatra: a Rogán Cecíliával üzletelő Sarka hivatalos lakcíme ugyanaz, mint...","id":"20190222_sarka_kata_bessenyei_istvan_rogan_cecilia_valton_security_kozpenz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=634f5e35-f3f2-40e8-b8af-795496906814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021f37b7-7f68-4563-b43e-be98f0300e20","keywords":null,"link":"/kkv/20190222_sarka_kata_bessenyei_istvan_rogan_cecilia_valton_security_kozpenz","timestamp":"2019. február. 22. 16:08","title":"Sarka Kata köti össze Rogánékat a kormány kedvenc biztonsági cégével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"098a8bbe-3ca2-43e4-b71a-c5ff059dab9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung úgy gondolja, hogy felesleges erőltetnie a streaming ellenében a Blu-ray technológiát: nem ad ki már új lejátszókat az Egyesült Államokban. Többek szerint ez már a teljes üzletág feladását is jelentheti.","shortLead":"A Samsung úgy gondolja, hogy felesleges erőltetnie a streaming ellenében a Blu-ray technológiát: nem ad ki már új...","id":"20190221_samsung_bluray_lejatszok_forgalmazas_vege_usa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=098a8bbe-3ca2-43e4-b71a-c5ff059dab9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e591d14-559e-4dcf-8f99-8bbb746e7af6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_samsung_bluray_lejatszok_forgalmazas_vege_usa","timestamp":"2019. február. 21. 13:03","title":"Ez már tényleg egy korszak vége: a Samsung feladta a Blu-rayt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe896a97-506d-4d8e-a857-f6c76b42b6e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legújabb 508-as nemcsak sportos, hanem egyben környezettudatos is. Felettébb izgalmasnak tűnik a franciák új koncepciója.","shortLead":"A legújabb 508-as nemcsak sportos, hanem egyben környezettudatos is. Felettébb izgalmasnak tűnik a franciák új...","id":"20190221_egy_varatlan_hibrid_sport_peugeot_tamad_az_m3as_bmwre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe896a97-506d-4d8e-a857-f6c76b42b6e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a8f476-cad8-425b-9399-64e6ba99499c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190221_egy_varatlan_hibrid_sport_peugeot_tamad_az_m3as_bmwre","timestamp":"2019. február. 21. 09:21","title":"Egy váratlan hibrid sport Peugeot támad az M3-as BMW-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dafd186e-e8ce-49e3-ab26-2a95d7e27dbc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az uniós tagállamok között Magyarországon a legmagasabb az EU-s belső migránsok szegénységi rátája, ugyanakkor a legalacsonyabb a külső migránsoké. A saját állampolgárok tekintetében Magyarország a középmezőny legközepén áll.","shortLead":"Az uniós tagállamok között Magyarországon a legmagasabb az EU-s belső migránsok szegénységi rátája, ugyanakkor...","id":"20190221_Magyarorszagon_a_legnagyobb_a_szegeny_migransok_aranya_az_EUban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dafd186e-e8ce-49e3-ab26-2a95d7e27dbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bdd698f-a3d6-49ce-9bef-14dfffc2a25c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_Magyarorszagon_a_legnagyobb_a_szegeny_migransok_aranya_az_EUban","timestamp":"2019. február. 21. 11:22","title":"Beszédes adatok arról, hogy nekünk még EU-s migránsokból is a szegények jutnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]