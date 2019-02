Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69c4b1e5-cb4e-4f2f-9a73-d6d0ad838e01","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A festői szépségű kisvárosban ezeknek az autósoknak meglehetősen furcsa helyre sikerült leparkolniuk.","shortLead":"A festői szépségű kisvárosban ezeknek az autósoknak meglehetősen furcsa helyre sikerült leparkolniuk.","id":"20190222_a_nap_fotoi_a_szentendrei_korforgalom_ami_vonzza_a_parkolo_autokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69c4b1e5-cb4e-4f2f-9a73-d6d0ad838e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74c8937-a6a5-4be7-924d-e88d720b54ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20190222_a_nap_fotoi_a_szentendrei_korforgalom_ami_vonzza_a_parkolo_autokat","timestamp":"2019. február. 22. 06:41","title":"A nap fotói: a szentendrei körforgalom, ami vonzza a parkoló autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Maduro szerint az ellenzék Brazíliából akar segélyeket bejuttatni országába. ","shortLead":"Maduro szerint az ellenzék Brazíliából akar segélyeket bejuttatni országába. ","id":"20190221_Venezuela_lezarja_a_Braziliaval_kozos_hatarat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd12ff1-a28f-4d3f-b63d-a9ef5574f0d9","keywords":null,"link":"/vilag/20190221_Venezuela_lezarja_a_Braziliaval_kozos_hatarat","timestamp":"2019. február. 21. 21:05","title":"Venezuela lezárja a Brazíliával közös határát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deefe6ac-8bf7-4695-a75a-cfd81eb31e90","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megkezdte a Ryugu kisbolygó felszínének megközelítését a Hajabusza-2 japán űrszonda, amely várhatóan közép-európai idő szerint csütörtök éjfélkor landol a Földtől mintegy 280 millió kilométerre lévő aszteroidán.","shortLead":"Megkezdte a Ryugu kisbolygó felszínének megközelítését a Hajabusza-2 japán űrszonda, amely várhatóan közép-európai idő...","id":"20190221_ryugu_kisbolygo_hajabusza2_japan_urszonda_landolas_jaxa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=deefe6ac-8bf7-4695-a75a-cfd81eb31e90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"145246c2-f037-4d08-83a0-72ec294ec1f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_ryugu_kisbolygo_hajabusza2_japan_urszonda_landolas_jaxa","timestamp":"2019. február. 21. 19:35","title":"Éjfélkor leszáll a száguldó aszteroidára a Hajabusza-2 japán űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07fe577f-7017-46ff-91b2-b08f0de3e07b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán mutatta be a Samsung új csúcstelefonjait, a Galaxy S10-család tagjait. A készülékek hivatalos háttérképeit akár már le is lehet tölteni.","shortLead":"Szerdán mutatta be a Samsung új csúcstelefonjait, a Galaxy S10-család tagjait. A készülékek hivatalos háttérképeit akár...","id":"20190222_samsung_galaxy_s10_hatterkepek_letoltese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07fe577f-7017-46ff-91b2-b08f0de3e07b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59afeb83-f724-47b8-92a2-a077e61acecc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_samsung_galaxy_s10_hatterkepek_letoltese","timestamp":"2019. február. 22. 15:03","title":"Ingyen van: innen már le is töltheti a vadonatúj Galaxy S10-ek háttérképeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15bcab4-6fe5-4657-966b-af9bdc03e66e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Teljesen természetes, hogy ha valaki a munkahelyétől kap egy telefont, azon magánbeszélgetéseket is folytat. Az Adózóna összeszedte, mit kell tudni erről.","shortLead":"Teljesen természetes, hogy ha valaki a munkahelyétől kap egy telefont, azon magánbeszélgetéseket is folytat. Az Adózóna...","id":"20190222_Munkara_es_magancelra_is_hasznalja_a_ceges_mobilt_Igy_kell_adozni_utana","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a15bcab4-6fe5-4657-966b-af9bdc03e66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c83a888-1e0e-47a3-ab1d-998c89962f49","keywords":null,"link":"/kkv/20190222_Munkara_es_magancelra_is_hasznalja_a_ceges_mobilt_Igy_kell_adozni_utana","timestamp":"2019. február. 22. 09:59","title":"Munkára és magáncélra is használja a céges mobilt? Így kell adózni utána","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c700bcb3-4c85-484c-8c52-a36b25c8d7ce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A francia áruházlánc saját márkás termékében francia vásárlók fedezték fel a veszélyes tárgyakat.","shortLead":"A francia áruházlánc saját márkás termékében francia vásárlók fedezték fel a veszélyes tárgyakat.","id":"20190222_uvegszilank_roszti_auchan_sajatmarkas_termek_nebih","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c700bcb3-4c85-484c-8c52-a36b25c8d7ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6516bf1d-79d8-4cba-85fc-a77f375d6c33","keywords":null,"link":"/kkv/20190222_uvegszilank_roszti_auchan_sajatmarkas_termek_nebih","timestamp":"2019. február. 22. 15:10","title":"Riasztás: üvegszilánkokat találtak az Auchan rösztijében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673e786f-6ca6-4762-860f-9c7c41e6c4db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dózsa György úti baleset egyik vádlottja nemrég súlyos szívbetegségére hivatkozva szabadulhatott, azonban a PestiSrácok úgy tudja: a férfi nem otthonában várja a kezelést, egy konditeremben \"rehabilitálódik\". ","shortLead":"A Dózsa György úti baleset egyik vádlottja nemrég súlyos szívbetegségére hivatkozva szabadulhatott, azonban...","id":"20190222_PS_M_Richard_konditerembe_jar_mikozben_szivmutetjere_keszul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=673e786f-6ca6-4762-860f-9c7c41e6c4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"236597c0-aeca-4b02-9815-a4ca48b4e30e","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_PS_M_Richard_konditerembe_jar_mikozben_szivmutetjere_keszul","timestamp":"2019. február. 22. 09:04","title":"PS: M. Richárd konditerembe jár, miközben szívműtétjére készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a39f621-df3c-4076-a2ea-b955e20385a4","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Bár tömegesség a határokon már jó ideje nincs, a kormány megint meghosszabbította a válsághelyzetet.\r

\r

","shortLead":"Bár tömegesség a határokon már jó ideje nincs, a kormány megint meghosszabbította a válsághelyzetet.\r

\r

","id":"20190222_Meg_tovabbi_fel_evig_fennall_a_bevandorlasi_szukseghelyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a39f621-df3c-4076-a2ea-b955e20385a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"748a0f5a-15b1-47dc-af37-d4d6bddaa922","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_Meg_tovabbi_fel_evig_fennall_a_bevandorlasi_szukseghelyzet","timestamp":"2019. február. 22. 20:12","title":"Még további fél évig fennáll a bevándorlási válsághelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]