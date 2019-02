Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39bff627-4662-45ae-a247-ed9948529853","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Meglepetés!","shortLead":"Meglepetés!","id":"20190225_Oscar_2019_A_Zold_konyv_lett_a_legjobb_film","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39bff627-4662-45ae-a247-ed9948529853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed286be2-56bd-4bf4-a824-803e532407ad","keywords":null,"link":"/kultura/20190225_Oscar_2019_A_Zold_konyv_lett_a_legjobb_film","timestamp":"2019. február. 25. 05:14","title":"Oscar 2019: a Zöld könyv lett a legjobb film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b8249e1-ed18-4679-93fa-76f539e65cc0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A madártávlatnál is jóval messzebbről, a műholdak magasságából lepillantva nézheti meg Földünk különböző arcait a NASA ingyenes interaktív fotókönyvének köszönhetően.","shortLead":"A madártávlatnál is jóval messzebbről, a műholdak magasságából lepillantva nézheti meg Földünk különböző arcait a NASA...","id":"20190224_nasa_earth_ingyenes_online_fotokonyv_muholdas_felvetelekkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b8249e1-ed18-4679-93fa-76f539e65cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d56c14-ae26-4b51-9c06-0a17813c244a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_nasa_earth_ingyenes_online_fotokonyv_muholdas_felvetelekkel","timestamp":"2019. február. 24. 08:03","title":"Csodás műholdképek: innen ingyen letöltheti a NASA interaktív fotókönyvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a63e120-1fd7-4a74-b562-daccdb70d8f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Támogatókat keresnek a pécsi önkéntes tűzoltók, mert bevetés közben tönkrement a tűzoltóautójuk, amit használtan, adományokból vettek.","shortLead":"Támogatókat keresnek a pécsi önkéntes tűzoltók, mert bevetés közben tönkrement a tűzoltóautójuk, amit használtan...","id":"20190224_Tonkrement_az_adomanyokbol_vett_pecsi_tuzoltoauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a63e120-1fd7-4a74-b562-daccdb70d8f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df27c7b7-2268-46db-a3a7-963f5df5267c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190224_Tonkrement_az_adomanyokbol_vett_pecsi_tuzoltoauto","timestamp":"2019. február. 24. 19:28","title":"Tönkrement az adományokból vett pécsi tűzoltóautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c619c35-6238-4ad7-b858-518e61a05f4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az izlandi kormány feloldotta a bálnaölési tilalmat.","shortLead":"Az izlandi kormány feloldotta a bálnaölési tilalmat.","id":"20190223_balna_izland_vadaszat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c619c35-6238-4ad7-b858-518e61a05f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"105465fd-b8ce-4311-9e94-bbed649eb429","keywords":null,"link":"/tudomany/20190223_balna_izland_vadaszat","timestamp":"2019. február. 23. 16:19","title":"2000 bálnát ölhetnek le Izlandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ebc0dba-7619-47a2-adca-7c74e98a4030","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Baleset történt a Király utcánál szombat délelőtt, a villamosok már újra járnak.","shortLead":"Baleset történt a Király utcánál szombat délelőtt, a villamosok már újra járnak.","id":"20190223_Bezuzott_egy_Saab_a_46os_megallojaba_a_Kiraly_utcanal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ebc0dba-7619-47a2-adca-7c74e98a4030&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08535324-e112-4445-8e1b-e5e229607b9a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190223_Bezuzott_egy_Saab_a_46os_megallojaba_a_Kiraly_utcanal","timestamp":"2019. február. 23. 10:34","title":"Bezúzott egy Saab a 4-6-os megállójába a Király utcánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f0cb3b5-b564-43b1-905f-bb7c1aa2a359","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-koreai állami hírügynökség kommentárban figyelmeztette a Kim Dzsong Unnal találkozni készülő Donald Trump amerikai elnököt, hogy ha hallgat a kétkedőkre, történelmi lehetőséget szalaszthat el.","shortLead":"Az észak-koreai állami hírügynökség kommentárban figyelmeztette a Kim Dzsong Unnal találkozni készülő Donald Trump...","id":"20190224_Trump_figyelmeztetest_kapott_EszakKoreatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f0cb3b5-b564-43b1-905f-bb7c1aa2a359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"445f4d9f-eb6d-48d6-b2c2-e1584c2222c7","keywords":null,"link":"/vilag/20190224_Trump_figyelmeztetest_kapott_EszakKoreatol","timestamp":"2019. február. 24. 18:58","title":"Trump figyelmeztetést kapott Észak-Koreától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5746eed-bd31-46b4-889a-dbe060fa2b2f","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Négy év alatt 5,3 százalékkal sikerült megnövelniük 266 milliárd forintos kezdőtőkéjüket.","shortLead":"Négy év alatt 5,3 százalékkal sikerült megnövelniük 266 milliárd forintos kezdőtőkéjüket.","id":"201908__pallas_athenealapitvanyok__belterjes_biznisz__novekedesi_hitel_bank__cifra_palota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5746eed-bd31-46b4-889a-dbe060fa2b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30107f3b-4a82-4c5e-b7f7-88bada2c7c5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/201908__pallas_athenealapitvanyok__belterjes_biznisz__novekedesi_hitel_bank__cifra_palota","timestamp":"2019. február. 24. 10:00","title":"Nem az üzleti siker netovábbja, amit az MNB-s alapítványok eddig összehoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbc86e3c-ebc9-41cd-9ec7-b8657dcda1ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áprilisi választások után több nagy tüntetés is volt a fővárosban. Az egyiken egy demonstráló csúnyán beszélt a rendőrökkel, és a cigaretta füstjét is az arcukba fújta. Megbüntették.","shortLead":"Az áprilisi választások után több nagy tüntetés is volt a fővárosban. Az egyiken egy demonstráló csúnyán beszélt...","id":"20190225_Cigifustot_fujt_a_rendorok_arcaba_a_tunteto_150_ezres_penzbuntetest_kapott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbc86e3c-ebc9-41cd-9ec7-b8657dcda1ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"355fb64a-66c1-421f-af01-45359593c07f","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Cigifustot_fujt_a_rendorok_arcaba_a_tunteto_150_ezres_penzbuntetest_kapott","timestamp":"2019. február. 25. 09:15","title":"Cigifüstöt fújt a rendőrök arcába a tüntető, 150 ezres pénzbüntetést kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]