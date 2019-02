Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Brit sajtóértesülések szerint a brit kormány magas rangú tagjai igyekeznek rávenni Theresa May miniszterelnököt a brit EU-tagság megállapodás nélküli megszűnésének kizárására, akár a kilépés halasztása árán is. May kijelentette, hogy március 12-éig fogják megtartani ismét az alsóházban a döntő szavazást a Brexit feltételrendszeréről szóló megállapodásról.","shortLead":"Brit sajtóértesülések szerint a brit kormány magas rangú tagjai igyekeznek rávenni Theresa May miniszterelnököt a brit...","id":"20190224_Theresa_May_elarulta_mikor_lesz_a_sorsdonto_Brexitszavazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b014be33-93d9-4144-a46e-ece5ecf87a30","keywords":null,"link":"/vilag/20190224_Theresa_May_elarulta_mikor_lesz_a_sorsdonto_Brexitszavazas","timestamp":"2019. február. 24. 16:02","title":"Theresa May elárulta, mikor lesz a sorsdöntő Brexit-szavazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5062daa-603d-482d-a652-36f658c5eb38","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A mostani politikai rendszereknek, legyenek bárhol a világban, semmi közük az 1920-as, 1930-as évek politikai berendezkedéseihez. Egy rezsim ma is lehet radikális, lehet populista, léteznek fasiszta mozgalmak is, de ezek mind saját, új stílusjegyekkel bírnak. Erről beszélt a világ egyik legelismertebb fasizmuskutatója és ez áll a hvg.hu heti belpolitikai elemzésének központjában is.","shortLead":"A mostani politikai rendszereknek, legyenek bárhol a világban, semmi közük az 1920-as, 1930-as évek politikai...","id":"20190224_Szenvedelyesen_vedik_ami_az_ovek__de_ez_nem_demokracia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5062daa-603d-482d-a652-36f658c5eb38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d41a193-74b4-4cee-8c57-3427ff3a09d0","keywords":null,"link":"/itthon/20190224_Szenvedelyesen_vedik_ami_az_ovek__de_ez_nem_demokracia","timestamp":"2019. február. 24. 17:30","title":"Szenvedélyesen védik, ami az övék – de ez nem demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47048cb9-fb62-48b7-9510-bf66b69c58fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán haverjáé az összes felület.","shortLead":"Orbán haverjáé az összes felület.","id":"20190223_A_villanyoszlopokrol_is_kiszorulhat_az_ellenzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47048cb9-fb62-48b7-9510-bf66b69c58fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad1d75f-7f67-445c-bd41-48afa53c3eb1","keywords":null,"link":"/itthon/20190223_A_villanyoszlopokrol_is_kiszorulhat_az_ellenzek","timestamp":"2019. február. 23. 10:34","title":"A villanyoszlopokról is kiszorulhat az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18cacef9-b186-4b6d-8bc0-3c9069a70dcc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az erős szelek ledöntöttek egy falat, ami rádőlt két idős emberre. Egy harmadikra pedig egy fa dőlt rá. ","shortLead":"Az erős szelek ledöntöttek egy falat, ami rádőlt két idős emberre. Egy harmadikra pedig egy fa dőlt rá. ","id":"20190223_Tobben_meghaltak_Olaszorszagban_a_hatalmas_szel_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18cacef9-b186-4b6d-8bc0-3c9069a70dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66a706a8-d0b3-4ad5-88dd-200921545b10","keywords":null,"link":"/vilag/20190223_Tobben_meghaltak_Olaszorszagban_a_hatalmas_szel_miatt","timestamp":"2019. február. 23. 19:55","title":"Többen meghaltak Olaszországban a hatalmas szél miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96303de1-d004-49bc-b78c-e913cf2ba436","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Újra divatba jön a papír térkép, különösen az, amelyik jobban áttekinthető, mint az okostelefonos navigáció, és persze sose merül le benne az akkumulátor.\r

","shortLead":"Újra divatba jön a papír térkép, különösen az, amelyik jobban áttekinthető, mint az okostelefonos navigáció, és persze...","id":"201908_terkep_esszel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96303de1-d004-49bc-b78c-e913cf2ba436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88bb6c5c-e8c4-4e54-b6ab-4caae912349c","keywords":null,"link":"/kkv/201908_terkep_esszel","timestamp":"2019. február. 24. 08:00","title":"Reneszánszát éli a cég, amelytől Sherlock Holmes is rendelt térképet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f244c11d-f196-4f89-8774-d890ecb3ba94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombat éjjel, 23:21-kor, egy évvel a cikk megjelenése után tette ki az Origo kezdőoldalára, hogy valótlanságokat állított az Együtt egykori elnökéről. Juhász szerint a helyreigazítást azonnal le is szedték.","shortLead":"Szombat éjjel, 23:21-kor, egy évvel a cikk megjelenése után tette ki az Origo kezdőoldalára, hogy valótlanságokat...","id":"20190224_Valotlansagokat_allitott_Juhasz_Peterrol_az_Origo_ejszaka_raktak_ki_a_helyreigazitast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f244c11d-f196-4f89-8774-d890ecb3ba94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a0b58a-936a-4e09-9be1-37b50b40f5ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190224_Valotlansagokat_allitott_Juhasz_Peterrol_az_Origo_ejszaka_raktak_ki_a_helyreigazitast","timestamp":"2019. február. 24. 11:46","title":"Valótlanságokat állított Juhász Péterről az Origo, éjszaka rakták ki a helyreigazítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21667a18-87f7-44f4-bc16-c84c76fa240e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A HMD Global vasárnap mutatja be Barcelonában az idei évre szánt mobiljait, amelyek közül a legizgalmasabb az hátlapon 5 kamerával rendelkező változat lesz. Valószínűleg ezzel készített most egy képet egy profi fotós.","shortLead":"A HMD Global vasárnap mutatja be Barcelonában az idei évre szánt mobiljait, amelyek közül a legizgalmasabb az hátlapon...","id":"20190223_nokia_barcelona_mobile_world_congress_konsta_punkka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21667a18-87f7-44f4-bc16-c84c76fa240e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d405c343-e550-41ea-baba-3f7022749989","keywords":null,"link":"/tudomany/20190223_nokia_barcelona_mobile_world_congress_konsta_punkka","timestamp":"2019. február. 23. 19:03","title":"Fotó: ilyen fényképet készíthet a Nokia 5 kamerás mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f8dbeb4-522f-4bc1-ac67-3efea0f58811","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pozsonyban adott volna koncertet, ám a show elmaradt.","shortLead":"Pozsonyban adott volna koncertet, ám a show elmaradt.","id":"20190223_nicki_minaj_koncert_pozsony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f8dbeb4-522f-4bc1-ac67-3efea0f58811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc2b9f5-ff32-4336-aa58-3b70d5225dc8","keywords":null,"link":"/kultura/20190223_nicki_minaj_koncert_pozsony","timestamp":"2019. február. 23. 19:08","title":"Hétfőn jön Budapestre Nicki Minaj, de a tegnapi koncertje elmaradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]