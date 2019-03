Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6de0779-e7b2-44b9-b022-5b2995749240","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pro Savaria Egyesület színeiben a városházára bejutott, eddig a Fidesszel együttműködő alpolgármester szembefordult kormánypárti felettesével, és az ellenzékkel együtt szavazott a csütörtöki közgyűlésen. Az így többségbe került ellenzék pedig elutasította a polgármester napirendi tervezetét, a fideszesek ezért szünetet rendeltek el, majd leoltották a villanyokat, és egy szobafenyővel barikádozták el a termet.","shortLead":"A Pro Savaria Egyesület színeiben a városházára bejutott, eddig a Fidesszel együttműködő alpolgármester szembefordult...","id":"20190228_Megszunt_a_fideszes_tobbseg_Szombathelyen_sorra_mennek_at_az_ellenzeki_javaslatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6de0779-e7b2-44b9-b022-5b2995749240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5da69550-6854-40d1-adfa-1d5d061f5140","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Megszunt_a_fideszes_tobbseg_Szombathelyen_sorra_mennek_at_az_ellenzeki_javaslatok","timestamp":"2019. február. 28. 14:14","title":"Átvette a hatalmat az ellenzék Szombathelyen, a fideszesek szobanövényekkel barikádozták el az üléstermet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64df7a90-f661-4ca0-939c-03b98c3f248b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Dojo by BullGuard kiberbiztonsági cég nemrég egy olyan biztonsági rést fedezett fel a Ring és az ahhoz tartozó alkalmazás között, ami veszélybe sodorhatja a felhasználókat.","shortLead":"A Dojo by BullGuard kiberbiztonsági cég nemrég egy olyan biztonsági rést fedezett fel a Ring és az ahhoz tartozó...","id":"20190228_amazon_ring_kapucsengo_kiberbiztonsag_hacker_kapucsengo_kepe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64df7a90-f661-4ca0-939c-03b98c3f248b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46805eb-179b-4f4e-a6cb-45d33f382981","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_amazon_ring_kapucsengo_kiberbiztonsag_hacker_kapucsengo_kepe","timestamp":"2019. február. 28. 09:33","title":"Az eddigi legsúlyosabb biztonsági rést találták meg az Amazon kapucsengőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21abd5b1-179d-4a89-a381-c7e3ce007e11","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az egyik vonat vezetője meghalt a tragédiában.","shortLead":"Az egyik vonat vezetője meghalt a tragédiában.","id":"20190227_Ket_elovarosi_vasut_utkozott_Rio_de_Janerioban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21abd5b1-179d-4a89-a381-c7e3ce007e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59bb11bc-766f-4aa0-b834-77c97163711f","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190227_Ket_elovarosi_vasut_utkozott_Rio_de_Janerioban","timestamp":"2019. február. 27. 22:16","title":"Két elővárosi vonat ütközött Rio de Janerióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tavaly megkezdett munkát a Lekeny György által vezetett cég folytatja, alvállalkozóként pedig Paár Attila is feltűnik.","shortLead":"A tavaly megkezdett munkát a Lekeny György által vezetett cég folytatja, alvállalkozóként pedig Paár Attila is feltűnik.","id":"20190228_A_CBA_tulajdonosa_vitte_el_Meszaros_elol_a_9_milliardos_szegedi_futesi_beruhazast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a4c2fa-12b7-462c-ac0e-8021456be5d2","keywords":null,"link":"/kkv/20190228_A_CBA_tulajdonosa_vitte_el_Meszaros_elol_a_9_milliardos_szegedi_futesi_beruhazast","timestamp":"2019. február. 28. 12:46","title":"A CBA tulajdonosa vitte el Mészáros elől a 9 milliárdos szegedi fűtési beruházást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fdb88da-72e2-4286-9d83-9075f3591f60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz európai uniós biztosa a rádió reggeli adásában azt mondta: nem tudja, miért küldték ki egy olyan helyre, amit kiküldetése után szinte rögtön meg is támadott a magyar kormány.","shortLead":"A Fidesz európai uniós biztosa a rádió reggeli adásában azt mondta: nem tudja, miért küldték ki egy olyan helyre, amit...","id":"20190301_Navracsics_a_civil_radioban_Lehet_hogy_buntetesbol_kerultem_Brusszelbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fdb88da-72e2-4286-9d83-9075f3591f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96958dd4-e97e-45fe-8035-e4fd3ff80530","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Navracsics_a_civil_radioban_Lehet_hogy_buntetesbol_kerultem_Brusszelbe","timestamp":"2019. március. 01. 11:02","title":"Navracsics a Civil Rádióban: Lehet, hogy büntetésből kerültem Brüsszelbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d85b55-018a-4443-817f-07576ef46e6c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai rendszámos autó csaknem másfél éve rostokol a fizetős parkolóövezetben. A fővárosi cég cikkünk megjelenése után közölte: hamarosan eltűnik onnan. ","shortLead":"Az amerikai rendszámos autó csaknem másfél éve rostokol a fizetős parkolóövezetben. A fővárosi cég cikkünk megjelenése...","id":"20190301_Onkormanyzati_Rendeszet_Jovoheten_elszallitjak_a_roncsautot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38d85b55-018a-4443-817f-07576ef46e6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"383b0186-9424-40e7-a2c0-4f9072fc92cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20190301_Onkormanyzati_Rendeszet_Jovoheten_elszallitjak_a_roncsautot","timestamp":"2019. március. 01. 09:48","title":"Önkormányzati Rendészet: A jövő héten elszállítják a roncsautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03276852-4dbb-40c4-84a2-52ed7146ad49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Járulékmentességet ígér Varga Mihály pénzügyminiszter.","shortLead":"Járulékmentességet ígér Varga Mihály pénzügyminiszter.","id":"20190301_Megtalalta_a_modjat_a_kormany_hogyan_lehetne_dolgoztatni_a_kozepiskolasokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03276852-4dbb-40c4-84a2-52ed7146ad49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e02f8d-5935-4cb9-9006-913cf109e8ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Megtalalta_a_modjat_a_kormany_hogyan_lehetne_dolgoztatni_a_kozepiskolasokat","timestamp":"2019. március. 01. 11:26","title":"Megtalálta a módját a kormány, hogyan lehetne dolgoztatni a középiskolásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy portugál tagpárt is levélben követelte a Fidesz kizárását, vagy tagságának felfüggesztését. ","shortLead":"Egy portugál tagpárt is levélben követelte a Fidesz kizárását, vagy tagságának felfüggesztését. ","id":"20190301_Alakul_a_Fidesz_kirugasa_a_Neppartbol_egy_portugal_part_is_kizaras_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb529b52-9c71-4795-958a-ee434bf46dd3","keywords":null,"link":"/vilag/20190301_Alakul_a_Fidesz_kirugasa_a_Neppartbol_egy_portugal_part_is_kizaras_mellett","timestamp":"2019. március. 01. 10:24","title":"Már egy portugál párt is a Fidesz kizárása mellett van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]