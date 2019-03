Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"960951f6-4079-4ca5-b1f6-1d804f5cdbd4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt csinálja a VW, amiben igazán jó, egy jó nagy, V8-as TDI-t küld a piacra.","shortLead":"Azt csinálja a VW, amiben igazán jó, egy jó nagy, V8-as TDI-t küld a piacra.","id":"20190228_volkswagen_tdi_v8_touareg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=960951f6-4079-4ca5-b1f6-1d804f5cdbd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf034f3-10c5-4564-a016-b473056423ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20190228_volkswagen_tdi_v8_touareg","timestamp":"2019. február. 28. 17:13","title":"Igazi nehézsúlyú dízellel üzen a Volkswagen, itt a 421 lóerős V8-as Touareg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d403dc6-b63e-40d3-909b-9ff6bef51e54","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Várhatóan még idén ősszel megkezdik a Suicide Squad – Öngyilkos osztag második részének forgatását, de már Will Smith nélkül. ","shortLead":"Várhatóan még idén ősszel megkezdik a Suicide Squad – Öngyilkos osztag második részének forgatását, de már Will Smith...","id":"20190228_Az_elso_resz_legnagyobb_sztarja_nelkul_folytatodik_az_Ongyilkos_osztag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d403dc6-b63e-40d3-909b-9ff6bef51e54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ff96c1-8086-4585-8c05-d287891ff6b5","keywords":null,"link":"/kultura/20190228_Az_elso_resz_legnagyobb_sztarja_nelkul_folytatodik_az_Ongyilkos_osztag","timestamp":"2019. február. 28. 10:38","title":"Az első rész legnagyobb sztárja nélkül folytatódik az Öngyilkos osztag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10486d29-21a3-4670-8f48-c65c78845838","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung nagyon szeretné visszaszerezni elvesztett pozícióját az indiai piacon, ezért eleve ott mutatja be az A30-as és A50-es mobilokat.","shortLead":"A Samsung nagyon szeretné visszaszerezni elvesztett pozícióját az indiai piacon, ezért eleve ott mutatja be az A30-as...","id":"20190227_samsung_galaxy_a30_galaxy_a50_okostelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10486d29-21a3-4670-8f48-c65c78845838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d651d8d-9424-45c0-bd35-4070ccbb10a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_samsung_galaxy_a30_galaxy_a50_okostelefon","timestamp":"2019. február. 27. 17:03","title":"Még két új mobillal állt elő a Samsung, a kevesebbet költőknek szánják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e003ec53-caa6-4a9e-ad7f-d63005d496c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az orosz metrókon rendszeresen jelentkező ajtóhiba most a MÁV-Start sokat kritizált saját gyártású intercity kocsijain ütötte fel a fejét. De szerencsére csak a próbaüzem során.","shortLead":"Az orosz metrókon rendszeresen jelentkező ajtóhiba most a MÁV-Start sokat kritizált saját gyártású intercity kocsijain...","id":"20190228_Most_az_IC_kocsik_alltak_ki_a_forgalombol_ajtohiba_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e003ec53-caa6-4a9e-ad7f-d63005d496c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ec7e18-b96a-4123-9d4a-97abb7ecb118","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Most_az_IC_kocsik_alltak_ki_a_forgalombol_ajtohiba_miatt","timestamp":"2019. február. 28. 14:57","title":"Most az IC+ kocsik álltak ki a forgalomból ajtóhiba miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2524e256-a406-4716-8a15-6cbf8ecaad4d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az 55 fotóból álló válogatást eddig csak néhány helyen mutatták be a világon.","shortLead":"Az 55 fotóból álló válogatást eddig csak néhány helyen mutatták be a világon.","id":"20190228_Megnyilt_David_Lynch_kiallitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2524e256-a406-4716-8a15-6cbf8ecaad4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c9c26f7-937f-4d3f-a64c-cc92dfc33320","keywords":null,"link":"/kultura/20190228_Megnyilt_David_Lynch_kiallitasa","timestamp":"2019. február. 28. 21:59","title":"Megnyílt David Lynch kiállítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d431ee3b-46d1-4b9f-9f81-b624eb78a955","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szlovénia és Macedónia után Horvátországban is megjelenhet Habony Árpád köre.","shortLead":"Szlovénia és Macedónia után Horvátországban is megjelenhet Habony Árpád köre.","id":"20190228_Ujabb_orszagban_terjeszkedne_Habony_korenek_mediabirodalma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d431ee3b-46d1-4b9f-9f81-b624eb78a955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ac5364-5e30-4ecb-b545-efbccf547f0c","keywords":null,"link":"/kkv/20190228_Ujabb_orszagban_terjeszkedne_Habony_korenek_mediabirodalma","timestamp":"2019. február. 28. 15:46","title":"Újabb országban terjeszkedne Habony körének médiabirodalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A hiányosságokat vizsgálják majd. ","shortLead":"A hiányosságokat vizsgálják majd. ","id":"20190228_Emmi_tenisszovetseg_Magyar_Tenisz_Szovetseg_eljaras_kerelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ace0c1f-7eb1-4383-ba43-027ec9a0c8e6","keywords":null,"link":"/sport/20190228_Emmi_tenisszovetseg_Magyar_Tenisz_Szovetseg_eljaras_kerelem","timestamp":"2019. február. 28. 14:30","title":"Eljárást kezdeményezett az Emmi a teniszszövetség ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2836303b-5dec-4eb3-8af8-626e7951cd3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baden-Württemberg kormánya lemondta Szijjártó Péter péntekre tervezett stuttgarti látogatását az \"európai értékeket sértő\" magyar plakátkampány miatt. Ez a német tartomány a jelentős magyar beruházásokat megvalósító Mercedes és Bosch hazája.","shortLead":"Baden-Württemberg kormánya lemondta Szijjártó Péter péntekre tervezett stuttgarti látogatását az \"európai értékeket...","id":"20190227_Nemet_pofon_a_Junckerplakatert_Szijjarto_nem_mehet_a_Mercedes_fovarosaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2836303b-5dec-4eb3-8af8-626e7951cd3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa4e85b-5101-4459-ac01-7a78c3c67d2d","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Nemet_pofon_a_Junckerplakatert_Szijjarto_nem_mehet_a_Mercedes_fovarosaba","timestamp":"2019. február. 27. 09:15","title":"Német pofon a Juncker-plakátért: Szijjártó nem mehet a Mercedes fővárosába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]