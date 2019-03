Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43151735-23b6-42d3-84b3-0721c40892ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Múlt hét végén érte el eddigi csúcsát a Wutip tájfun, ami mintegy 290 km/h-s széllökésekkel tombolt.","shortLead":"Múlt hét végén érte el eddigi csúcsát a Wutip tájfun, ami mintegy 290 km/h-s széllökésekkel tombolt.","id":"20190228_wutip_tajfun_tropusi_vihar_guam_eszaki_felgomb_rekord","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43151735-23b6-42d3-84b3-0721c40892ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1249661-a97f-4cfc-8841-a006ea6c3601","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_wutip_tajfun_tropusi_vihar_guam_eszaki_felgomb_rekord","timestamp":"2019. február. 28. 10:03","title":"Sosem volt még ilyen erős vihar februárban: 290 km/h-val tombolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17ad02bc-4959-4610-9baa-d5cead4da87e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) elismeréseit nyolc vállalat kapta meg a 2018-ban megvalósított kiemelkedő technológiai fejlesztéseiért.","shortLead":"A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) elismeréseit nyolc vállalat kapta meg a 2018-ban megvalósított kiemelkedő...","id":"20190228_Az_ev_befektetoit_dijaztak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17ad02bc-4959-4610-9baa-d5cead4da87e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1253fa43-1964-4c9e-82e5-2381482b011b","keywords":null,"link":"/kkv/20190228_Az_ev_befektetoit_dijaztak","timestamp":"2019. február. 28. 21:32","title":"Az év befektetőit díjazták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4cbcfa-e2dd-43f3-8880-68499859b115","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A héten írtuk meg, hogy Heim Pál kórház nem fogadta el az adományágyakat, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ lépett. ","shortLead":"A héten írtuk meg, hogy Heim Pál kórház nem fogadta el az adományágyakat, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ lépett. ","id":"20190301_Agyakat_vesz_a_beteg_gyerekeik_mellett_alvo_szuloknek_az_allam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e4cbcfa-e2dd-43f3-8880-68499859b115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6736b21-67cf-4115-bf30-882d8d0e80ad","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Agyakat_vesz_a_beteg_gyerekeik_mellett_alvo_szuloknek_az_allam","timestamp":"2019. március. 01. 16:49","title":"Ágyakat vesz a beteg gyerekeik mellett maradó szülőknek az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fegyveres biztonsági őrség kiszervezése ellen tiltakoznak az őrök.","shortLead":"A fegyveres biztonsági őrség kiszervezése ellen tiltakoznak az őrök.","id":"20190228_Figyelmezteto_sztrajk_lesz_szombaton_a_Paksi_Atomeromunel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a7a5d46-c7e1-44ec-bb61-42a7507648e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Figyelmezteto_sztrajk_lesz_szombaton_a_Paksi_Atomeromunel","timestamp":"2019. február. 28. 17:28","title":"Figyelmeztető sztrájk lesz szombaton a Paksi Atomerőműnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9fa128-6912-4e23-b2ec-73d0b11d2157","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt csúcsjelöltje szerint a magyar miniszterelnök politikája rossz irányba halad. ","shortLead":"Az Európai Néppárt csúcsjelöltje szerint a magyar miniszterelnök politikája rossz irányba halad. ","id":"20190301_Manfred_Weber_Orbannak_bocsanatot_kell_kernie","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c9fa128-6912-4e23-b2ec-73d0b11d2157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db81f509-447c-4954-ae05-f1eb265e5411","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Manfred_Weber_Orbannak_bocsanatot_kell_kernie","timestamp":"2019. március. 01. 18:27","title":"Manfred Weber: Orbánnak bocsánatot kell kérnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8eaad5b-46c8-4fa6-b25c-acbb102e6647","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hónapokban össztüzet zúdított az amerikai kormány a Huaweire, ezért a kínai cég most szeretné tisztázni a félreértéseket.","shortLead":"Az elmúlt hónapokban össztüzet zúdított az amerikai kormány a Huaweire, ezért a kínai cég most szeretné tisztázni...","id":"20190301_huawei_wall_street_journal_hirdetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8eaad5b-46c8-4fa6-b25c-acbb102e6647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b167d0c7-77b1-45fa-b7df-4b21133e5185","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_huawei_wall_street_journal_hirdetes","timestamp":"2019. március. 01. 09:33","title":"Visszavág a Huawei: egész oldalas hirdetésben hívták meg a cég központjába a teljes amerikai sajtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f988ca-6580-4529-b92e-4747f632a20e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Feljelentést tesz Hadházy Ákos a Simonka György körzetében egy több százmilliós projekteket bonyolító alapítvány fiktív aláírásgyűjtése miatt, ezt a tótkomlósi testületi ülésen is bejelentette. A polgármester szerint Hadházy miatt hiúsulhat meg a félmilliárdos pályázat.","shortLead":"Feljelentést tesz Hadházy Ákos a Simonka György körzetében egy több százmilliós projekteket bonyolító alapítvány fiktív...","id":"20190301_Nem_a_hamis_alairasgyujtes_hanem_Hadhazy_zavarta_a_kepviseloket_Totkomloson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49f988ca-6580-4529-b92e-4747f632a20e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b1389a-9165-49b2-8181-31103f21ce03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Nem_a_hamis_alairasgyujtes_hanem_Hadhazy_zavarta_a_kepviseloket_Totkomloson","timestamp":"2019. március. 01. 06:46","title":"Nem a hamis aláírásgyűjtés, hanem Hadházy zavarta a képviselőket Tótkomlóson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a603ec3-1167-4aba-b631-776f1d12adb8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Átlagosan 10 százalékos lesz a bérfejlesztés az idén a Magyar Postánál a pénteken aláírt bérmegállapodás szerint.","shortLead":"Átlagosan 10 százalékos lesz a bérfejlesztés az idén a Magyar Postánál a pénteken aláírt bérmegállapodás szerint.","id":"20190301_beremeles_bermegallapodas_magyar_posta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a603ec3-1167-4aba-b631-776f1d12adb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"985a44d3-4c8a-4790-8a88-8e7eee5d1871","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_beremeles_bermegallapodas_magyar_posta","timestamp":"2019. március. 01. 17:19","title":"Megállapodtak a béremelésről a postánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]