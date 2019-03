Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"539ae86b-7def-4515-b83c-97f871fcf5ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pénteken hivatalosan is megkezdődött a hagyományos riói karnevál, s sok szambaiskola arra használja fel a világhírű ünnepségsorozatot, hogy üzenjen a közismertem homofób, szexista, és a kisebbségek ellen fellépő új brazil államfőnek, Jair Bolsonarónak, és szövetségeseinek.","shortLead":"Pénteken hivatalosan is megkezdődött a hagyományos riói karnevál, s sok szambaiskola arra használja fel a világhírű...","id":"20190302_A_rioi_karnevalozok_visszavagnak_a_homofob_Bolsonaronak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=539ae86b-7def-4515-b83c-97f871fcf5ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9fc6711-b05d-42e3-9c6f-0c3cd8e55544","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_A_rioi_karnevalozok_visszavagnak_a_homofob_Bolsonaronak","timestamp":"2019. március. 02. 17:33","title":"A riói karneválozók visszavágnak a homofób Bolsonarónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A román EU-elnökségnek sikerült meggyőznie a tagállamokat, az Európai Parlamentet és az Európai Bizottságot, hogy egységes, több biztonsági elemet tartalmazó személyazonossági igazolványokra van szükség - közölte pénteken Carmen Dan román belügyminiszter.","shortLead":"A román EU-elnökségnek sikerült meggyőznie a tagállamokat, az Európai Parlamentet és az Európai Bizottságot...","id":"20190302_Jon_az_egyseges_europai_szemelyi_igazolvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fefbf73d-22ca-4818-ba77-a1b5764c2ba9","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Jon_az_egyseges_europai_szemelyi_igazolvany","timestamp":"2019. március. 02. 17:13","title":"Jön az egységes európai személyi igazolvány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":" Az ötös lottó e heti nyerőszámai: 32, 55, 61, 73, 88 ","shortLead":" Az ötös lottó e heti nyerőszámai: 32, 55, 61, 73, 88 ","id":"20190302_Ezekkel_a_szamokkal_lehetett_nyerni_e_heten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e4d58c-d623-40bc-9a4e-e4eb8c11f790","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190302_Ezekkel_a_szamokkal_lehetett_nyerni_e_heten","timestamp":"2019. március. 02. 19:28","title":"Ötöslottó: e számok értéke 2,9 milliárd forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7062e24e-95cc-4b6d-9c37-785f89d2ffc1","c_author":"Keresztes Imre","category":"gazdasag","description":"A Honda távozása jelzi, hogy megrendülhet a brit ipar egyik húzóágazata, az autógyártás a Brexit körüli bizonytalanság miatt.","shortLead":"A Honda távozása jelzi, hogy megrendülhet a brit ipar egyik húzóágazata, az autógyártás a Brexit körüli bizonytalanság...","id":"201909__hondabrexit__brit_autogyartas__thatcheri_orokseg__rossz_lora_tettek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7062e24e-95cc-4b6d-9c37-785f89d2ffc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c5735f6-5b4f-498b-8725-14bfedfa54c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/201909__hondabrexit__brit_autogyartas__thatcheri_orokseg__rossz_lora_tettek","timestamp":"2019. március. 02. 18:00","title":"Most fogják ezerszer is megbánni a swindoniak, hogy a Brexitre voksoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egy budai és egy pesti villamos, a tízszög átlóinak száma, és sok-sok hárommal osztható szám jött ki a hatoslottó sorsolásán.","shortLead":"Egy budai és egy pesti villamos, a tízszög átlóinak száma, és sok-sok hárommal osztható szám jött ki a hatoslottó...","id":"20190303_Ezeket_a_szamokat_kellett_volna_beikszelnie_hogy_multimilliomos_legyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d39250b1-0f32-4f90-87d1-854c1a58dcdd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Ezeket_a_szamokat_kellett_volna_beikszelnie_hogy_multimilliomos_legyen","timestamp":"2019. március. 03. 17:58","title":"Ezeket a számokat kellett volna beikszelnie, hogy multimilliomos legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Egyszerre konfliktusos és válságokkal teli a Jobbik jelenlegi helyzete, belülről a kilépések, kívülről az ÁSZ gyötri őket. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Egyszerre konfliktusos és válságokkal teli a Jobbik jelenlegi helyzete, belülről a kilépések, kívülről az ÁSZ gyötri...","id":"20190302_Fulke_Szervezett_es_osszehangolt_lejaratas_zajlik_a_Jobbik_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b282af92-92f8-40d0-9037-081aa8c4cb23","keywords":null,"link":"/itthon/20190302_Fulke_Szervezett_es_osszehangolt_lejaratas_zajlik_a_Jobbik_ellen","timestamp":"2019. március. 02. 10:00","title":"Fülke: „Szervezett és összehangolt lejáratás zajlik a Jobbik ellen”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8edf18a8-06d3-4b64-8b1a-64521f119612","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden eddiginél több hitelt vettek fel tavaly novemberben.","shortLead":"Minden eddiginél több hitelt vettek fel tavaly novemberben.","id":"20190303_Mar_joval_karacsony_elott_eladosodnak_a_magyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8edf18a8-06d3-4b64-8b1a-64521f119612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f08430e-031b-4a87-97ef-bc86c936a061","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Mar_joval_karacsony_elott_eladosodnak_a_magyarok","timestamp":"2019. március. 03. 10:43","title":"Már jóval karácsony előtt eladósodnak a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2be800-f5e7-48b0-8d3e-5d45ad635ce0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar rendőrök az olasz hatóságok által körözött személyautót foglaltak le a határon.","shortLead":"A magyar rendőrök az olasz hatóságok által körözött személyautót foglaltak le a határon.","id":"20190303_lopott_auto_mercedes_csanadpatona","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f2be800-f5e7-48b0-8d3e-5d45ad635ce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f94d11-bc16-4107-97a2-ebf9459a8ec9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190303_lopott_auto_mercedes_csanadpatona","timestamp":"2019. március. 03. 12:35","title":"Ebből a luxus Mercedesből, most nem lesz jó állapotú használtautó vagy alkatrész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]