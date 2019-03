Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Teherautó és motoros ütközött, utóbbi vezetője életét vesztette. A 830-as számú utat lezárták.\r

\r

","shortLead":"Teherautó és motoros ütközött, utóbbi vezetője életét vesztette. A 830-as számú utat lezárták.\r

\r

","id":"20190301_Halalos_motorbaleset_tortent_Veszpremben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f88ea84a-c0eb-4832-ba6a-e3b7861d5855","keywords":null,"link":"/cegauto/20190301_Halalos_motorbaleset_tortent_Veszpremben","timestamp":"2019. március. 01. 16:01","title":"Halálos motorbaleset történt Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Eddig saját kérésére nem szerepelt hazája nemzeti csapatában. ","shortLead":"Eddig saját kérésére nem szerepelt hazája nemzeti csapatában. ","id":"20190301_Lionel_Messi_visszater_az_argentin_valogatottba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3768ec34-cb29-4cfd-9de2-73c915ef8b83","keywords":null,"link":"/sport/20190301_Lionel_Messi_visszater_az_argentin_valogatottba","timestamp":"2019. március. 01. 20:51","title":"Lionel Messi visszatér az argentin válogatottba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cacceb51-b420-4c05-b1a2-8fde91f14218","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak okostelefonokat gyárt a Nokia (mögött álló HMD Global), hanem hagyományos mobilokat is. Ezek felhasználói is éppen ugyanúgy szeretnének időnként ránézni a Facebookon a hírfolyamra, a messengeres üzeneteikre és weboldalakat megnyitni. A barcelonai Mobile World Congress szakkiállításon leleplezett Nokia 210 ezekre képes.","shortLead":"Nem csak okostelefonokat gyárt a Nokia (mögött álló HMD Global), hanem hagyományos mobilokat is. Ezek felhasználói is...","id":"20190302_nokia_210_telefon_facebook_bongeszo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cacceb51-b420-4c05-b1a2-8fde91f14218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55cdbd11-9011-4e4b-a3ba-38c3a4dbed8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190302_nokia_210_telefon_facebook_bongeszo","timestamp":"2019. március. 02. 08:03","title":"13 ezer forintért jön olyan Nokia telefon, amin netezni és facebookozni is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfe66ce-a008-41dd-b317-5327fdf4e4ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar rendőrség már felvette a kapcsolatot a cseh társszervekkel. ","shortLead":"A magyar rendőrség már felvette a kapcsolatot a cseh társszervekkel. ","id":"20190302_Szallodaban_utottek_rajta_Der_Csaban_a_szerbiai_magyar_bergyilkoson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dfe66ce-a008-41dd-b317-5327fdf4e4ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed14bdbd-7f8e-4e75-95c8-a1871df79ed4","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Szallodaban_utottek_rajta_Der_Csaban_a_szerbiai_magyar_bergyilkoson","timestamp":"2019. március. 02. 13:13","title":"Szállodában ütöttek rajta Dér Csabán, a szerbiai magyar bérgyilkoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"218e2062-29f4-435b-a36c-4ce85eca4f8f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A fenntartható halgazdálkodás miatt kell végezni a madarakkal.","shortLead":"A fenntartható halgazdálkodás miatt kell végezni a madarakkal.","id":"20190301_kormoran_karokatona_kiloves_gyerites_horgaszat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=218e2062-29f4-435b-a36c-4ce85eca4f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d94905e-c2e5-42c1-bccc-4eb452a42972","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_kormoran_karokatona_kiloves_gyerites_horgaszat","timestamp":"2019. március. 01. 14:32","title":"Több száz kárókatonát lőnek ki a Tisza-tónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee965ed-50a3-4237-bf92-ff45ca4c36af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég vezetői állítólag fenyegetik a dolgozókat.","shortLead":"A cég vezetői állítólag fenyegetik a dolgozókat.","id":"20190303_Eldurvult_a_helyzet_a_Hankooknal_a_munkasszallon_elok_hatan_csattanhat_az_ostor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ee965ed-50a3-4237-bf92-ff45ca4c36af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff362ec-5127-4fc9-b66d-c0959e874932","keywords":null,"link":"/kkv/20190303_Eldurvult_a_helyzet_a_Hankooknal_a_munkasszallon_elok_hatan_csattanhat_az_ostor","timestamp":"2019. március. 03. 13:46","title":"Eldurvult a helyzet a Hankooknál, a munkásszállón élők hátán csattanhat az ostor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d0773b3-190b-49a2-8ed0-5b063c26b6dc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csak az OTP automatáival kétmillió tranzakciót bonyolítottak le tavaly. ","shortLead":"Csak az OTP automatáival kétmillió tranzakciót bonyolítottak le tavaly. ","id":"20190302_Kezdenek_raszokni_a_magyarok_az_ATMes_penzbefizetesekre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d0773b3-190b-49a2-8ed0-5b063c26b6dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f70ee8e3-a993-4417-9f9c-a3435695ebe8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190302_Kezdenek_raszokni_a_magyarok_az_ATMes_penzbefizetesekre","timestamp":"2019. március. 02. 10:40","title":"Kezdenek rászokni a magyarok az ATM-es pénzbefizetésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50944b2d-79b4-4d46-8cc6-c418f6ba41d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKK szerint nincs annyi információjuk, hogy ki tudják vizsgálni az esetet. Ha viszont valóban megtörtént, szeretnének segítséget nyújtani. ","shortLead":"A BKK szerint nincs annyi információjuk, hogy ki tudják vizsgálni az esetet. Ha viszont valóban megtörtént, szeretnének...","id":"20190302_Egy_edesanya_szerint_leszallitottak_13_eves_lanyat_a_HEVrol_mert_nem_tudott_jegyet_venni_az_automatabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50944b2d-79b4-4d46-8cc6-c418f6ba41d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be52ec1-b35b-44e3-a528-2951569b227f","keywords":null,"link":"/itthon/20190302_Egy_edesanya_szerint_leszallitottak_13_eves_lanyat_a_HEVrol_mert_nem_tudott_jegyet_venni_az_automatabol","timestamp":"2019. március. 02. 14:26","title":"Egy édesanya szerint leszállították 13 éves lányát a HÉV-ről, mert nem tudott jegyet venni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]