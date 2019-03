Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46c1a28b-4980-40e6-83f4-7bdc280c0ff9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vezető német politikusok Orbán Viktor miniszterelnökkel szembeni elnéző magatartását kifogásolta a Demokratikus Koalíció elnöke a Frankfurter Allgemeine Zeitungban (FAZ) kedden megjelent írásában.","shortLead":"A vezető német politikusok Orbán Viktor miniszterelnökkel szembeni elnéző magatartását kifogásolta a Demokratikus...","id":"20190305_Gyurcsany_egy_nemet_ujsagban_szolt_be_a_nemet_politikusoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46c1a28b-4980-40e6-83f4-7bdc280c0ff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f75da04-ab9c-4b47-911a-112528c5b6c5","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Gyurcsany_egy_nemet_ujsagban_szolt_be_a_nemet_politikusoknak","timestamp":"2019. március. 05. 11:52","title":"Gyurcsány egy német újságban szólt be a német politikusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a46c47e-c259-40d1-b8fb-001fbca3c15e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezzel már 13-ra nőtt azoknak a száma, akik március 20-án a kizárásra fognak szavazni. ","shortLead":"Ezzel már 13-ra nőtt azoknak a száma, akik március 20-án a kizárásra fognak szavazni. ","id":"20190305_Az_ir_kormanypart_is_kidobna_a_Fideszt_a_Neppartbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a46c47e-c259-40d1-b8fb-001fbca3c15e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b05615-646b-4f6f-84f1-a6124d1b744c","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Az_ir_kormanypart_is_kidobna_a_Fideszt_a_Neppartbol","timestamp":"2019. március. 05. 14:08","title":"Az ír kormánypárt is kidobná a Fideszt a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c9e209f-98da-4c6c-9c73-cc95f7e3f77d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kijött az első előzetes a Warriorhoz.","shortLead":"Kijött az első előzetes a Warriorhoz.","id":"20190305_Kungfus_sorozat_keszult_Bruce_Lee_otlete_alapjan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c9e209f-98da-4c6c-9c73-cc95f7e3f77d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"828e62b8-fa5a-464e-89bc-042d1377fda2","keywords":null,"link":"/elet/20190305_Kungfus_sorozat_keszult_Bruce_Lee_otlete_alapjan","timestamp":"2019. március. 05. 11:29","title":"Kungfus sorozat készült Bruce Lee ötlete alapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c654bd14-8e09-4833-9115-a7ebc23055a0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az utas az életmentő árokba zuhant, túlélte a balesetet.","shortLead":"Az utas az életmentő árokba zuhant, túlélte a balesetet.","id":"20190306_Videot_kozolt_a_Katasztrofavedelem_a_4es_metro_ala_esett_ember_menteserol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c654bd14-8e09-4833-9115-a7ebc23055a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b82c79-af0e-40a2-8af0-2e3f82252ea2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190306_Videot_kozolt_a_Katasztrofavedelem_a_4es_metro_ala_esett_ember_menteserol","timestamp":"2019. március. 06. 08:07","title":"Videót közölt a Katasztrófavédelem a 4-es metró alá esett ember mentéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b028791-ca27-485e-b1d8-7932f555a8e3","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Mint a lottónyeremény, úgy halmozódik a Vodafone megújított feltöltőkártyás adattarifáiban az el nem használt adatmennyiség. A Telekom dominós ügyfelei pedig a megszokott 30 nap sokszorosán át oszthatják be keretüket.","shortLead":"Mint a lottónyeremény, úgy halmozódik a Vodafone megújított feltöltőkártyás adattarifáiban az el nem használt...","id":"20190304_vodafone_tuti_net_ujratoltheto_adatkeret_telekom_domino_maraton_telenor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b028791-ca27-485e-b1d8-7932f555a8e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d60fbdb-8299-4727-aa23-598c1baa9d45","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_vodafone_tuti_net_ujratoltheto_adatkeret_telekom_domino_maraton_telenor","timestamp":"2019. március. 04. 16:03","title":"Halmozható mobilnettel újít a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f5b507-189a-4ff7-9094-38bb041011cb","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Több mint 10 éves kihagyás után Antik and Art Budapest néven újjáéled a nagysikerű Antik Enteriőr kiállítás és vásár. Március 21-24. között a magyar műtárgypiac legnevesebb szereplői képviseltetik magukat a rendezvényen, ahol egyedi anyaggal várják az amatőr és profi érdeklődőket. A szervezők célja egyrészt, hogy minőségi kikapcsolódást, élményt nyújtsanak a látogatóknak, másrészt felvállaltak egy edukációs küldetést is: műkedvelőket és kereskedőket közelebb hozni egymáshoz, a műgyűjtés generációkon átívelő, értékteremtő szerepére felhívni a figyelmet.","shortLead":"Több mint 10 éves kihagyás után Antik and Art Budapest néven újjáéled a nagysikerű Antik Enteriőr kiállítás és vásár...","id":"20190305_Antik_and_Art_Budapest_a_Millenarison_indul_ujra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3f5b507-189a-4ff7-9094-38bb041011cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396d1f9e-63fe-44eb-926c-a1605eded6ec","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190305_Antik_and_Art_Budapest_a_Millenarison_indul_ujra","timestamp":"2019. március. 05. 13:51","title":"Antik and Art Budapest: a Millenárison indul újra!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad4aa53e-5602-42e7-9765-959b84334f48","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"De a visszaszámlálás elkezdődött, bármikor jöhet a sikítás.","shortLead":"De a visszaszámlálás elkezdődött, bármikor jöhet a sikítás.","id":"20190305_nyuzsi_autos_video_ausztralia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad4aa53e-5602-42e7-9765-959b84334f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7872a722-4799-40f8-95b7-e689d8fc0421","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_nyuzsi_autos_video_ausztralia","timestamp":"2019. március. 05. 12:20","title":"Hopp, most szállt be az a potyautas az autóba, akiről jobb, ha nem tudsz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy befektetőknek tartott értekezleten több ígéretes dolgot is említett Tim Cook, az Apple vezérigazgatója. És nem csak a pénzügyek kerültek szóba. ","shortLead":"Egy befektetőknek tartott értekezleten több ígéretes dolgot is említett Tim Cook, az Apple vezérigazgatója. És nem csak...","id":"20190304_tim_cook_uj_apple_termekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96c6a95-5bb8-4c55-ac56-50385dc19d19","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_tim_cook_uj_apple_termekek","timestamp":"2019. március. 04. 21:33","title":"Tim Cook szerint eszelősen jó termékek jönnek az Apple-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]