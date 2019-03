Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"035db2cf-3ec9-4a82-95c2-8d1a82995f54","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sami Khedira hamarosan újra edzésbe állhat.","shortLead":"Sami Khedira hamarosan újra edzésbe állhat.","id":"20190305_sami_khedira_juventus_szivmutet_visszateres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=035db2cf-3ec9-4a82-95c2-8d1a82995f54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76289974-80df-4f1a-a056-b5638f2ba65b","keywords":null,"link":"/sport/20190305_sami_khedira_juventus_szivmutet_visszateres","timestamp":"2019. március. 05. 22:12","title":"Februárban szívműtétje volt, márciusban visszatérhet a Juventus sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bae061c9-45a2-4ce2-bd47-a93ac6800c2b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Öt évig tartó tárgyalás után szerződést kötött a New Line Cinema és a karakter tulajdonosa, a Sanrio.","shortLead":"Öt évig tartó tárgyalás után szerződést kötött a New Line Cinema és a karakter tulajdonosa, a Sanrio.","id":"20190306_Hollywoodi_film_mozi_Hello_Kitty","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bae061c9-45a2-4ce2-bd47-a93ac6800c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca9e074-b448-4803-b887-bbd56bb0828f","keywords":null,"link":"/kultura/20190306_Hollywoodi_film_mozi_Hello_Kitty","timestamp":"2019. március. 06. 15:10","title":"Hollywoodi film készül Hello Kittyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d7ab5e4-03d3-4ae3-9f0e-748fd5438eb8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Túljelentkezés van az elnöki posztra, de az állományt alig tudják feltölteni. Már az államapparátusból is verbuválják a leendő bírókat – írja a csütörtökön megjelenő HVG.","shortLead":"Túljelentkezés van az elnöki posztra, de az állományt alig tudják feltölteni. Már az államapparátusból is verbuválják...","id":"20190306_Koppanhat_Patyi_mas_befuto_lehet_a_kozigazgatasi_birosag_elere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d7ab5e4-03d3-4ae3-9f0e-748fd5438eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a08fe45-a6be-4523-b48d-8edf417896d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Koppanhat_Patyi_mas_befuto_lehet_a_kozigazgatasi_birosag_elere","timestamp":"2019. március. 06. 12:29","title":"Koppanhat Patyi, más befutó lehet a közigazgatási bíróság élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52d3cb3a-b62b-476c-a47f-e35f541d2459","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Leépítésekből kell finanszírozni a béremelést, és minél több szolgáltatás digitalizálni – erre a megállapításra jut a Pénzügyminisztérium versenyképességi javaslatcsomagja. A dokumentum „hatékony, szolgáltató államot” ígér – átnéztük, hogyan valósítanák meg ezt.","shortLead":"Leépítésekből kell finanszírozni a béremelést, és minél több szolgáltatás digitalizálni – erre a megállapításra jut...","id":"20190305_A_kirugott_allami_dolgozok_fizetesebol_emelne_a_tobbiek_beret_a_Penzugyminiszterium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52d3cb3a-b62b-476c-a47f-e35f541d2459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"436016c0-d941-49ea-8c68-e830e2126a25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_A_kirugott_allami_dolgozok_fizetesebol_emelne_a_tobbiek_beret_a_Penzugyminiszterium","timestamp":"2019. március. 05. 12:05","title":"A kirúgott állami dolgozók fizetéséből emelné a többiek bérét a Pénzügyminisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b2e75a7-7fb2-4342-85e3-bec3fb284003","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Oxigénpalack és teherhordók nélkül. ","shortLead":"Oxigénpalack és teherhordók nélkül. ","id":"20190305_Klein_David_es_Suhajda_Szilard_ismet_megprobal_feljutni_a_K2re","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b2e75a7-7fb2-4342-85e3-bec3fb284003&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7fb0b7c-f07e-423d-8d03-6765dc921f75","keywords":null,"link":"/sport/20190305_Klein_David_es_Suhajda_Szilard_ismet_megprobal_feljutni_a_K2re","timestamp":"2019. március. 05. 10:34","title":"Klein Dávid és Suhajda Szilárd ismét megpróbál feljutni a K2-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jogellenesen végzett alkuszi tevékenységgel vádolja a jegybank a Magyar Adósságrendező Zrt.-t.","shortLead":"Jogellenesen végzett alkuszi tevékenységgel vádolja a jegybank a Magyar Adósságrendező Zrt.-t.","id":"20190306_Feljelentette_az_MNB_a_Magyar_Adossagrendezot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0339b26e-c45c-4c1d-b99e-b8cc897c31e6","keywords":null,"link":"/kkv/20190306_Feljelentette_az_MNB_a_Magyar_Adossagrendezot","timestamp":"2019. március. 06. 10:33","title":"Feljelentette az MNB a Magyar Adósságrendezőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daedf12f-c7e0-402f-9614-54a3fe9700ab","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A Varga Mihály és Palkovics László nevével fémjelzett versenyképességi program a szétaprózódott iskolai felső tagozatok 2022-től induló összevonásával számol, addigra már az iskolabusz-hálózat is működhet. A hozzáértők szerint 120 tanuló alatt nem gazdaságos egy iskolát fönntartani, kérdés, a kormány hol húzza meg a határt.","shortLead":"A Varga Mihály és Palkovics László nevével fémjelzett versenyképességi program a szétaprózódott iskolai felső tagozatok...","id":"20190306_felso_tagozat_osszevonas_varga_palkovics","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=daedf12f-c7e0-402f-9614-54a3fe9700ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4beb4dbd-5731-4534-9cb9-564eaff6d7f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_felso_tagozat_osszevonas_varga_palkovics","timestamp":"2019. március. 06. 06:30","title":"Egyre biztosabb a felső tagozatok összevonása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"768f7216-221d-4c63-aee3-9cf3d0d5d0bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Air China 188 utast szállító gépe a meleg és napos Los Angelesbe tartott Pekingből, amikor a tűzjelző váratlanul jelzett. Az már csak a landolás után derült ki, hogy tévesen.","shortLead":"Az Air China 188 utast szállító gépe a meleg és napos Los Angelesbe tartott Pekingből, amikor a tűzjelző váratlanul...","id":"20190305_utasszallito_air_china_kenyszerleszallas_csukcsfold_teves_tuzriado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=768f7216-221d-4c63-aee3-9cf3d0d5d0bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a772c5af-08f2-490d-82e8-85b4eede31e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_utasszallito_air_china_kenyszerleszallas_csukcsfold_teves_tuzriado","timestamp":"2019. március. 05. 14:33","title":"Téves riadó miatt a jeges Csukcsföldön landolt egy Los Angelesbe tartó utasszállító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]