[{"available":true,"c_guid":"159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az emberierőforrás-miniszter szerint ez a nemzet megmentésének és fennmaradásának törvénytervezete.\r

","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter szerint ez a nemzet megmentésének és fennmaradásának törvénytervezete.\r

","id":"20190308_Kaslerek_penteken_az_Orszaggyules_ele_viszik_a_csaladvedelmi_torvenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ede655-4ee5-47ee-a12a-e0b4e5d36473","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Kaslerek_penteken_az_Orszaggyules_ele_viszik_a_csaladvedelmi_torvenyt","timestamp":"2019. március. 08. 14:21","title":"Káslerék pénteken az Országgyűlés elé viszik a családvédelmi törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b1c483-b017-4723-9f33-025bcb284b08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gryllus Dorka és Simon Kornél csap össze a magánéletben és a gasztronómiában.



","shortLead":"Gryllus Dorka és Simon Kornél csap össze a magánéletben és a gasztronómiában.



","id":"20190307_Uj_sorozattal_jelentkeznek_Herendi_Gaborek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71b1c483-b017-4723-9f33-025bcb284b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3b8696-98e4-4a09-b3c2-f80a6eefd933","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Uj_sorozattal_jelentkeznek_Herendi_Gaborek","timestamp":"2019. március. 07. 10:14","title":"Új sorozattal jelentkeznek Herendi Gáborék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a4b462-8871-4bb2-8a74-7381100c594d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"5,8 milliárd forintra pályázhatnak a háziorvosok, ha praxisközösséget hoznak létre, és olyan vizsgálatokat végeznek el, melyekre nincs szakképesítésük.","shortLead":"5,8 milliárd forintra pályázhatnak a háziorvosok, ha praxisközösséget hoznak létre, és olyan vizsgálatokat végeznek el...","id":"20190307_Hirtelen_fellelt_milliardokat_kolthetnek_el_otletszeruen_a_haziorvosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7a4b462-8871-4bb2-8a74-7381100c594d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4821d6f9-4a40-4dad-a6a2-d1db9784bfb7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Hirtelen_fellelt_milliardokat_kolthetnek_el_otletszeruen_a_haziorvosok","timestamp":"2019. március. 07. 14:03","title":"Hirtelen fellelt milliárdokat költhetnek el ötletszerűen a háziorvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb5b2ea0-4ed4-4918-a124-e2ad71735f5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Január 23-a óta tibeti hangtál gongjával nyugtáznak minden döntést az abai képviselő-testületben. Az ülések ideje alatt gyertya is ég a tárgyalóban, hogy távol tartsa az ártó szellemeket – adta hírül az Átlátszó.","shortLead":"Január 23-a óta tibeti hangtál gongjával nyugtáznak minden döntést az abai képviselő-testületben. Az ülések ideje alatt...","id":"20190307_tibeti_hangtal_gyertya_kossa_lajos_aba_polgarmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb5b2ea0-4ed4-4918-a124-e2ad71735f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab5c050-9b2d-423d-a4fc-62a0f13e7762","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_tibeti_hangtal_gyertya_kossa_lajos_aba_polgarmester","timestamp":"2019. március. 07. 13:40","title":"Tibeti hangtálat és gyertyát vet be az ellenzéki képviselők ellen az abai polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded880b6-37b0-4685-a5d5-7c6183a99635","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Politico mandátumbecslése szerint a múlt héthez képest három hellyel többre számíthatnak az EP-választásokon. ","shortLead":"A Politico mandátumbecslése szerint a múlt héthez képest három hellyel többre számíthatnak az EP-választásokon. ","id":"20190308_Kizarnak_a_Fideszt_rogton_javult_az_Europai_Neppart_nepszerusege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ded880b6-37b0-4685-a5d5-7c6183a99635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c9c7a6-251c-45db-8a16-f193629d1542","keywords":null,"link":"/vilag/20190308_Kizarnak_a_Fideszt_rogton_javult_az_Europai_Neppart_nepszerusege","timestamp":"2019. március. 08. 17:08","title":"Kizárnák a Fideszt, rögtön javult az Európai Néppárt népszerűsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"227e55ad-65e2-4218-9ef1-36de50276a08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190307_Foto_Egy_Puntoban_elrabolt_kiscsikot_koroznek_a_neten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=227e55ad-65e2-4218-9ef1-36de50276a08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c9d966d-7ef4-476d-aa4e-cf05e6cbb97e","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Foto_Egy_Puntoban_elrabolt_kiscsikot_koroznek_a_neten","timestamp":"2019. március. 07. 09:42","title":"Fotó: Egy Puntóban elrabolt kiscsikót köröztek a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695ba391-368c-4eda-a84b-573e53a53cb1","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"A Nagy-Britanniában hatalmas sikert arató fizetési modelljét vezeti be a magyar autópiacra is a Ford. De mit is jelent a tudatosság az autóvásárlásban?\r

","shortLead":"A Nagy-Britanniában hatalmas sikert arató fizetési modelljét vezeti be a magyar autópiacra is a Ford. De mit is jelent...","id":"fordmagyarorszag_20190308_ford_credit_autofinanszirozas_hitel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=695ba391-368c-4eda-a84b-573e53a53cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33d88ab6-b612-4a91-9dfd-741b60507503","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20190308_ford_credit_autofinanszirozas_hitel","timestamp":"2019. március. 08. 07:30","title":"Magyarországra is megérkezett a fenntartható autófinanszírozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"92eae78e-ef67-4e43-aca8-662916a03a22","c_partnertag":"fordmagyarorszag"},{"available":true,"c_guid":"2e0481de-c4ef-42bc-bfc5-61025ddd229f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 36 éves férfi a zárka mellékhelyiségében végzett magával péntek délelőtt.","shortLead":"A 36 éves férfi a zárka mellékhelyiségében végzett magával péntek délelőtt.","id":"20190308_Ongyilkos_lett_egy_rab_a_palhalmai_bortonben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e0481de-c4ef-42bc-bfc5-61025ddd229f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0670f8fa-b536-49b1-866d-d572b5498c84","keywords":null,"link":"/itthon/20190308_Ongyilkos_lett_egy_rab_a_palhalmai_bortonben","timestamp":"2019. március. 08. 16:40","title":"Öngyilkos lett egy rab a pálhalmai börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]