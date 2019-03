Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ellenzi a Donald Trump elnök alkotmányos elmozdítását célzó eljárás megindítását Nancy Pelosi. A demokrata párti házelnök a The Washington Post című napilapnak beszélt álláspontjáról.","shortLead":"Ellenzi a Donald Trump elnök alkotmányos elmozdítását célzó eljárás megindítását Nancy Pelosi. A demokrata párti...","id":"20190312_donald_trump_nancy_pelosi_amerikai_elnok_elmozditas_impeachment","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a78d0a2-e00b-4e03-b2e1-358e93327b28","keywords":null,"link":"/vilag/20190312_donald_trump_nancy_pelosi_amerikai_elnok_elmozditas_impeachment","timestamp":"2019. március. 12. 05:25","title":"Nem éri meg elmozdítani Trumpot, jól jön a demokratáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7c41ad5-d60d-41ae-a72a-00fd05231bec","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Komoly merészség kell egy Bugatti hiperautó tuningolásához, de a Mansorynak e tekintetben sosem kellett a szomszédba mennie némi kurázsiért.","shortLead":"Komoly merészség kell egy Bugatti hiperautó tuningolásához, de a Mansorynak e tekintetben sosem kellett a szomszédba...","id":"20190312_beultunk_a_vilag_elso_tuningolt_bugatti_chironjaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7c41ad5-d60d-41ae-a72a-00fd05231bec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1112a1-2681-460f-b30f-fa46efcd76bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190312_beultunk_a_vilag_elso_tuningolt_bugatti_chironjaba","timestamp":"2019. március. 12. 11:21","title":"Beültünk a világ első tuningolt Bugatti Chironjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117b2ace-1493-4d05-b4ee-c71dd1559c14","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több ilyen eset is történt tavaly a XI. kerületben, az egyiket a biztonsági kamerák is rögzítették. ","shortLead":"Több ilyen eset is történt tavaly a XI. kerületben, az egyiket a biztonsági kamerák is rögzítették. ","id":"20190312_melygarazs_video_ugyeszseg_auto_rablas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=117b2ace-1493-4d05-b4ee-c71dd1559c14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6d7ee23-cbf4-4578-8a9b-8ed9018308c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190312_melygarazs_video_ugyeszseg_auto_rablas","timestamp":"2019. március. 12. 10:31","title":"Így fosztották ki a mélygarázsokban az autókat Budán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c2f868-1746-4256-953c-dba2ffe50d77","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A kékvérű brit gyártó közel 1 milliárd forintos új sportkocsija szinte csak és kizárólag az aerodinamikai hatékonyságról és a hatalmas kanyarsebességről szól.","shortLead":"A kékvérű brit gyártó közel 1 milliárd forintos új sportkocsija szinte csak és kizárólag az aerodinamikai...","id":"20190312_megneztuk_a_hiperautot_amiben_az_ember_tulajdonkeppen_csak_szukseges_rossz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0c2f868-1746-4256-953c-dba2ffe50d77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e986dc93-bd9d-42c8-9581-1454dd4b6505","keywords":null,"link":"/cegauto/20190312_megneztuk_a_hiperautot_amiben_az_ember_tulajdonkeppen_csak_szukseges_rossz","timestamp":"2019. március. 12. 06:41","title":"Mutatjuk a hiperautót, amiben az ember tulajdonképpen csak szükséges rossz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f8dbeb4-522f-4bc1-ac67-3efea0f58811","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezúttal a bordeaux-i rajongók maradtak produkció nélkül.","shortLead":"Ezúttal a bordeaux-i rajongók maradtak produkció nélkül.","id":"20190311_Nicki_Minaj_ujabb_koncertet_mondott_le","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f8dbeb4-522f-4bc1-ac67-3efea0f58811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf5429df-dea1-43e8-94c8-ac4b6626d83d","keywords":null,"link":"/elet/20190311_Nicki_Minaj_ujabb_koncertet_mondott_le","timestamp":"2019. március. 11. 09:33","title":"Nicki Minaj újabb koncertet mondott le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17871cf8-3a47-46fb-8678-7b3a9029038c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt aktivistái és elnökségi tagja átragasztották az egyik sorosozós-junckerezős-brüsszelezős plakátot az Európai Néppárt frakcióvezetőjének és csúcsjelöltjének Budapestre érkezése alkalmából. A próbálkozás nem sikerült, a plakátot letakarták. ","shortLead":"A párt aktivistái és elnökségi tagja átragasztották az egyik sorosozós-junckerezős-brüsszelezős plakátot az Európai...","id":"20190312_plakat_orban_viktor_manfred_weber_mszp_aktivista_akcio_latogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17871cf8-3a47-46fb-8678-7b3a9029038c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ed6fff8-8735-43da-b6af-fe24999dbac0","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_plakat_orban_viktor_manfred_weber_mszp_aktivista_akcio_latogatas","timestamp":"2019. március. 12. 11:05","title":"Meghekkelt kormányplakáton próbált üzenni Webernek az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"403563e6-b786-4438-8819-a937585d2ed1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2015-ben még veszteséges ágazat profitja két év alatt a másfélszeresére nőtt, és még mindig megvan a magyar többség is.","shortLead":"A 2015-ben még veszteséges ágazat profitja két év alatt a másfélszeresére nőtt, és még mindig megvan a magyar többség...","id":"20190312_Rekordevet_zartak_a_magyarorszagi_bankok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=403563e6-b786-4438-8819-a937585d2ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af929e4c-f6ae-46c9-b43b-e9d28f034c72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Rekordevet_zartak_a_magyarorszagi_bankok","timestamp":"2019. március. 12. 11:34","title":"Rekordévet zártak a magyarországi bankok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"162c5eb6-5f61-48e9-b278-bf0ae9cf4e18","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az uniós pénzügyminiszterek mai ülésén a digitális nagyvállalatok adóztatásáról is tárgyaltak.","shortLead":"Az uniós pénzügyminiszterek mai ülésén a digitális nagyvállalatok adóztatásáról is tárgyaltak.","id":"20190312_Adomentesseget_ker_az_uniotol_az_otthoni_palinkafozesre_a_Penzugyminiszterium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=162c5eb6-5f61-48e9-b278-bf0ae9cf4e18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"648f6cb0-5e48-4a31-890c-28fb86675096","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Adomentesseget_ker_az_uniotol_az_otthoni_palinkafozesre_a_Penzugyminiszterium","timestamp":"2019. március. 12. 12:26","title":"Adómentességet kér az uniótól az otthoni pálinkafőzésre a Pénzügyminisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]