[{"available":true,"c_guid":"cfcdabf4-5eec-4c6d-aa80-c6469ff22be5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A német férfit egy év 8 hónap börtönre ítélte a bíróság. ","shortLead":"A német férfit egy év 8 hónap börtönre ítélte a bíróság. ","id":"20190311_Ot_vendeghazban_pihent_53_napig_de_egyszer_sem_fizetett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfcdabf4-5eec-4c6d-aa80-c6469ff22be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6288bc66-0478-4542-8ca5-94b2983357a3","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Ot_vendeghazban_pihent_53_napig_de_egyszer_sem_fizetett","timestamp":"2019. március. 11. 18:51","title":"Öt vendégházban pihent 53 napig, de egyszer sem fizetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"698f26a0-ee80-45e3-b01a-8d829a60bd46","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A csatorna védjegye Spéder Zoltántól az ország leggazdagabb emberének köréhez vándorolt.","shortLead":"A csatorna védjegye Spéder Zoltántól az ország leggazdagabb emberének köréhez vándorolt.","id":"20190311_Meszaros_Lorinc_erdekeltsegebe_kerult_a_HirTV_neve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=698f26a0-ee80-45e3-b01a-8d829a60bd46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e6146a-c8e1-4fb8-805d-6ec4c7148930","keywords":null,"link":"/kkv/20190311_Meszaros_Lorinc_erdekeltsegebe_kerult_a_HirTV_neve","timestamp":"2019. március. 11. 10:36","title":"Mészáros Lőrinc érdekeltségébe került a Hír Tv neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f289bb2e-1263-4ee5-a46f-05a6f9026d2a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatunk néhány olyan autót, amelyekre polgárpukkasztó áruk, méretük és teljesítményük ellenére is támogatást ad az állam.","shortLead":"Mutatunk néhány olyan autót, amelyekre polgárpukkasztó áruk, méretük és teljesítményük ellenére is támogatást ad...","id":"20190313_hivatalos_nincs_felso_ertekhatar__luxusautokra_is_felveheto_a_nagycsalados_kedvezmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f289bb2e-1263-4ee5-a46f-05a6f9026d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89480d91-af29-4504-a2c5-ce05cb87a31b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190313_hivatalos_nincs_felso_ertekhatar__luxusautokra_is_felveheto_a_nagycsalados_kedvezmeny","timestamp":"2019. március. 13. 09:21","title":"Hivatalos: nincs felső értékhatár - luxusautókra is felvehető a nagycsaládos kedvezmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9762f6d-bc11-4634-8df0-3166e0a0a95c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bari közelében, Monopoli városának partjainál fedezték fel a tenger mélyén húzódó korallzátonyt, amely Európában is egyedülállónak számít. ","shortLead":"Bari közelében, Monopoli városának partjainál fedezték fel a tenger mélyén húzódó korallzátonyt, amely Európában is...","id":"20190312_Felfedeztek_Olaszorszag_elso_korallzatonyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9762f6d-bc11-4634-8df0-3166e0a0a95c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ed8fa2-f91b-4c32-9168-558a04069326","keywords":null,"link":"/elet/20190312_Felfedeztek_Olaszorszag_elso_korallzatonyat","timestamp":"2019. március. 12. 11:00","title":"Felfedezték Olaszország első korallzátonyát, akár 100 kilométer hosszú is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36548eb0-f929-45c5-b40f-fcdbbaafb5b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mr. Missh trágár szavakkal tűzdelt videóban magyarázta meg, hogy most hétvégén nem vert nőt. Igaz, korábban igen, de ő is ember.\r

","shortLead":"Mr. Missh trágár szavakkal tűzdelt videóban magyarázta meg, hogy most hétvégén nem vert nőt. Igaz, korábban igen, de ő...","id":"20190311_Nem_Cegleden_utott_es_nem_most_felhaborodott_videoban_szolalt_meg_a_novero_rapper","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36548eb0-f929-45c5-b40f-fcdbbaafb5b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e830bc85-35a5-458e-8738-a822f4adfbd0","keywords":null,"link":"/elet/20190311_Nem_Cegleden_utott_es_nem_most_felhaborodott_videoban_szolalt_meg_a_novero_rapper","timestamp":"2019. március. 11. 10:59","title":"Nem Cegléden ütött, és nem most: felháborodott videóban szólalt meg a nőverő rapper","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937ab315-784b-46d1-811e-b6275cb3a9da","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Jól teszik az egriek, ha vigyázó szemüket Ásotthalomra vetik. ","shortLead":"Jól teszik az egriek, ha vigyázó szemüket Ásotthalomra vetik. ","id":"20190311_revesz_mirkoczki_a_neocuki_eger","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=937ab315-784b-46d1-811e-b6275cb3a9da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dae3769d-b41c-4ff6-af4f-d16957f33b42","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_revesz_mirkoczki_a_neocuki_eger","timestamp":"2019. március. 11. 17:22","title":"Révész: Mirkóczki, a neocuki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a44506b-9190-4c8d-9baa-c42eb57fdd5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Márciusban 21 százalékkal olcsóbban utazhatnak a nők a berlini tömegközlekedéssel.","shortLead":"Márciusban 21 százalékkal olcsóbban utazhatnak a nők a berlini tömegközlekedéssel.","id":"20190312_Berlin_metrojegy_fizetesi_kulonbsegek_nojogok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a44506b-9190-4c8d-9baa-c42eb57fdd5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5aa96ae-ed4d-4b73-afba-6eb767f8d1f5","keywords":null,"link":"/elet/20190312_Berlin_metrojegy_fizetesi_kulonbsegek_nojogok","timestamp":"2019. március. 12. 14:16","title":"Berlinben bevezetik a női jegyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7354d915-ec23-443e-8ff0-28c4503c9292","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A lakásfelújítás rendre kimarad az otthonteremtési támogatások fő csapásirányából, pedig az állomány elöregedett, és minél tovább halogatják a lakók a felújítást, annál többe kerül majd nekik. A kormány eddig állítólag azért utasította el az ÉVOSZ mentő javaslatait, mert tart a számlavásárlásoktól. A lakásfelújítások évi 500 milliárdos üzletéből 300 milliárd forint láthatatlan az állam előtt.","shortLead":"A lakásfelújítás rendre kimarad az otthonteremtési támogatások fő csapásirányából, pedig az állomány elöregedett, és...","id":"20190311_Lakhatasi_krizis_fenyeget_ha_felujitasok_helyett_tovabbra_is_csak_az_epitest_tamogatja_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7354d915-ec23-443e-8ff0-28c4503c9292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec1b932-9ef8-4407-917f-3906b459309b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190311_Lakhatasi_krizis_fenyeget_ha_felujitasok_helyett_tovabbra_is_csak_az_epitest_tamogatja_a_kormany","timestamp":"2019. március. 11. 10:40","title":"Lakhatási krízis fenyeget, mégsem nyúl hozzá a kormány az 500 milliárd forintos üzlethez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]