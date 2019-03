Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72c69867-a0cd-4c85-8ea7-28887d9a5f85","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megkapta az engedélyt Elon Musk és cége, így Los Angeles után Las Vegasban is épülhet a gyors tömegközlekedésre alkalmas alagút. ","shortLead":"Megkapta az engedélyt Elon Musk és cége, így Los Angeles után Las Vegasban is épülhet a gyors tömegközlekedésre...","id":"20190313_alagut_las_vegas_the_boring_company_elon_musk_tomegkozlekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72c69867-a0cd-4c85-8ea7-28887d9a5f85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0e9d01-36ba-4b2d-9c2e-323b5ef9549b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190313_alagut_las_vegas_the_boring_company_elon_musk_tomegkozlekedes","timestamp":"2019. március. 13. 16:33","title":"Vegasból indulhat az újfajta tömegközlekedés, amit Elon Musk tervez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7b14d2-4f66-4288-bb08-9d7e760577c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A két perui férfit először elítélték, két évvel később azonban felmentették, ezzel az indoklással. ","shortLead":"A két perui férfit először elítélték, két évvel később azonban felmentették, ezzel az indoklással. ","id":"20190313_eroszak_csunya_aldozat_olaszorszag_birosag_felmentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c7b14d2-4f66-4288-bb08-9d7e760577c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"624f4e00-a4d6-4a19-ab3d-c12ee326ba69","keywords":null,"link":"/vilag/20190313_eroszak_csunya_aldozat_olaszorszag_birosag_felmentes","timestamp":"2019. március. 13. 17:44","title":"\"Túl csúnya\" volt az áldozatuk, ezért felmentettek két erőszakkal vádolt férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662709cc-4fa1-4dd7-b683-0cdcfc829c86","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Úgy tervezte, majd a nyereményből visszateszi a kölcsönt.","shortLead":"Úgy tervezte, majd a nyereményből visszateszi a kölcsönt.","id":"20190313_Eltotozta_a_teeszelnok_a_szovetkezet_penzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=662709cc-4fa1-4dd7-b683-0cdcfc829c86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"536abb5e-ffbd-4d84-8422-2d2257424d53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190313_Eltotozta_a_teeszelnok_a_szovetkezet_penzet","timestamp":"2019. március. 13. 10:15","title":"Eltotózta a téeszelnök a szövetkezet pénzét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a729678c-8f4c-4349-b139-6bca2d553d51","c_author":"Csányi Nikolett","category":"gazdasag","description":"Januártól az Ausztriában dolgozó, ám nem ott élő külföldiek már kevesebb családi pótlékot kapnak. A magyar munkavállalók ezzel különösen rosszul járnak, mert a korábbi összegnek csak a felét kapják meg. Egy 15 éve kint dolgozó 3 gyerekes apuka mesélt a hvg.hu videósának arról, hogy hogyan érinti családját a törvény, és egy soproni székhelyű, osztrák ügyekre szakosodott tanácsadó cégtől is megkérdeztük, hogy milyen lehetőségei vannak a becslések szerint 70 ezer szomszédban dolgozó magyarnak.","shortLead":"Januártól az Ausztriában dolgozó, ám nem ott élő külföldiek már kevesebb családi pótlékot kapnak. A magyar...","id":"20190313_ausztria_csaladi_potlek_magyar_munkavallalok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a729678c-8f4c-4349-b139-6bca2d553d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e482da34-1863-4192-a918-e0157d045dba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190313_ausztria_csaladi_potlek_magyar_munkavallalok","timestamp":"2019. március. 13. 17:00","title":"\"Az osztrák rendőrök az ágyból is felkeltik a magyarokat, hogy tényleg ott laknak-e\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b4a38f-5557-484c-a44e-e64868aa7fc6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az üzbegisztáni reformok hatására egyre inkább turistacélponttá válik a közép-ázsiai ország, s ezért a magyar hátterű Wizz Air légitársaság is érdeklődik a Taskent–Budapest közvetlen járat beindítása iránt – írta az Azernews.az azeri hírportál.","shortLead":"Az üzbegisztáni reformok hatására egyre inkább turistacélponttá válik a közép-ázsiai ország, s ezért a magyar hátterű...","id":"20190313_Taskentbe_is_repulne_a_Wizzair","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3b4a38f-5557-484c-a44e-e64868aa7fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93db1237-27e7-470b-86db-20ae1ef759ee","keywords":null,"link":"/vilag/20190313_Taskentbe_is_repulne_a_Wizzair","timestamp":"2019. március. 13. 16:37","title":"Taskentbe is repülne a Wizz Air?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174bb1a3-9c77-45eb-9415-32ac59515fb3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tíz adóparadicsommal bővítette feketelistáját az EU.","shortLead":"Tíz adóparadicsommal bővítette feketelistáját az EU.","id":"20190312_EU_offshore_adoparadicsom_feketelista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=174bb1a3-9c77-45eb-9415-32ac59515fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2611a6-92dc-4b45-81e4-951911391f97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_EU_offshore_adoparadicsom_feketelista","timestamp":"2019. március. 12. 15:57","title":"Az EU megnevezte az offshore-lovagok kedvenc úti céljait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bd316b5-1962-49c6-9c35-70077679fed5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"70 féle elektromos modelljük lesz hamarosan.","shortLead":"70 féle elektromos modelljük lesz hamarosan.","id":"20190312_volkswagen_elektromos_auto_22_millio_2029","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bd316b5-1962-49c6-9c35-70077679fed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab62f65-d7bc-4525-a2d2-5bc2d7f3d35f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190312_volkswagen_elektromos_auto_22_millio_2029","timestamp":"2019. március. 12. 14:24","title":"22 millió villanyautót akar a piacra önteni a Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ea5f54a-e618-436e-b4ba-9bd67a47c347","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Elterjedt, ám elavult és félrevezető vélekedés, hogy vagy nagyot kell álmodni, vagy semmit. Sharon Rowe, az évi több millió dolláros árbevételt hozó ECOBAGS Products alapítója élhető alternatívát javasol.","shortLead":"Elterjedt, ám elavult és félrevezető vélekedés, hogy vagy nagyot kell álmodni, vagy semmit. Sharon Rowe, az évi több...","id":"20190314_Hogyan_vallalkozzunk_sikeresen_es_erjunk_haza_megis_vacsorara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ea5f54a-e618-436e-b4ba-9bd67a47c347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0b852c-f9e7-4127-8767-963c6c7876a7","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190314_Hogyan_vallalkozzunk_sikeresen_es_erjunk_haza_megis_vacsorara","timestamp":"2019. március. 14. 13:15","title":"Hogyan vállalkozzunk sikeresen, és érjünk haza mégis vacsorára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]