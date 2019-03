Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","shortLead":"Orbán és a Fidesz esélyeit latolgatja a Politico hírlevele, a párt néppárti maradását illetően inkább negatív...","id":"20190320_Politico_nem_all_jo_Orban_szenaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e680a7c6-99a3-44f2-b9d7-fb83578b2a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"208c8f0b-e675-48f2-9737-ee1bcdc9d2f0","keywords":null,"link":"/vilag/20190320_Politico_nem_all_jo_Orban_szenaja","timestamp":"2019. március. 20. 07:23","title":"Politico: Nem áll jól Orbán szénája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c183b244-838d-45f3-ae4c-d1cca9b14f81","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Mediterranea nevű olasz civilszervezet járműve 48 menekülttel a fedélzetén érkezett az olasz szigetre. ","shortLead":"A Mediterranea nevű olasz civilszervezet járműve 48 menekülttel a fedélzetén érkezett az olasz szigetre. ","id":"20190319_Engedely_nelkul_kotott_ki_Lampedusan_egy_mentohajo_a_hatosagok_lefoglaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c183b244-838d-45f3-ae4c-d1cca9b14f81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4052ef91-dcb8-42b8-a25c-18783c3c097f","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_Engedely_nelkul_kotott_ki_Lampedusan_egy_mentohajo_a_hatosagok_lefoglaltak","timestamp":"2019. március. 19. 20:52","title":"Engedély nélkül kötött ki Lampedusán egy mentőhajó, a hatóságok lefoglalták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95c1909b-f177-497e-919b-ec3f6c749862","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Helyben hagyta az amerikai Illinois állam annak a rendőrnek a börtönbüntetését, aki még 2014-ben ölt meg egy 17 éves fekete tinédzsert összesen 16 lővéssel. A fiatalnál kés volt, de nem fenyegetőzött vele. Az álamügyész súlyosbítást kezdeményezett, ezt az állam elutasította.\r

\r

","shortLead":"Helyben hagyta az amerikai Illinois állam annak a rendőrnek a börtönbüntetését, aki még 2014-ben ölt meg egy 17 éves...","id":"20190320_16_loves_a_foldon_fekvo_aldozatra__6_ev_9_honapot_kapott_a_rendor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95c1909b-f177-497e-919b-ec3f6c749862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe790250-c869-4eda-8495-f47205e0b80e","keywords":null,"link":"/vilag/20190320_16_loves_a_foldon_fekvo_aldozatra__6_ev_9_honapot_kapott_a_rendor","timestamp":"2019. március. 20. 07:39","title":"16 lövés a földön fekvő áldozatra – maradt a rendőr enyhe büntetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök Pécsre utazott, ahol a klímaváltozásról tartott előadást, valamint megnézte az év európai fáját. Tüntető diákok várták Ádert.","shortLead":"A köztársasági elnök Pécsre utazott, ahol a klímaváltozásról tartott előadást, valamint megnézte az év európai fáját...","id":"20190320_Babu_vagy_Janos__Tuntetok_diakok_fogadtak_Adert_Pecsen_aki_megtekintett_egy_fat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dad97f6-a569-432f-9c09-b9b960587bce","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Babu_vagy_Janos__Tuntetok_diakok_fogadtak_Adert_Pecsen_aki_megtekintett_egy_fat","timestamp":"2019. március. 20. 15:11","title":"„Bábu vagy, János!” – Tüntető diákok fogadták Ádert Pécsen, aki megtekintett egy fát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b98224f6-c8ad-4514-82ac-0210da7153fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemrég nyilvánosságra került szabadalom szerint egyedi megoldással szabadulna meg az előlapot csúfító szelfikamerától a Huawei.","shortLead":"Egy nemrég nyilvánosságra került szabadalom szerint egyedi megoldással szabadulna meg az előlapot csúfító...","id":"20190319_huawei_szabadalom_ketkijelzos_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b98224f6-c8ad-4514-82ac-0210da7153fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e15bbc9-c2f6-4994-80e2-1855da69719d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_huawei_szabadalom_ketkijelzos_telefon","timestamp":"2019. március. 19. 12:03","title":"Ezt nézze: jön a telefon, amelyiknek a hátlapján is van képernyő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudott belenyugodni, hogy el akar tőle válni, ezért úgy döntött, megöli. A túladagolást választotta.","shortLead":"Nem tudott belenyugodni, hogy el akar tőle válni, ezért úgy döntött, megöli. A túladagolást választotta.","id":"20190320_Gyogyszertuladagolassal_olte_meg_ferjet_egy_no_Fejer_megyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d1c5e1-d732-4e9b-ad9c-c266a1f7cf01","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Gyogyszertuladagolassal_olte_meg_ferjet_egy_no_Fejer_megyeben","timestamp":"2019. március. 20. 10:54","title":"Gyógyszer-túladagolással ölte meg férjét egy nő Fejér megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26cd5f4f-b933-4f83-81f1-ee27075eb6c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legújabb reklámfilmjében az iPhone megbízható adatvédelmére utal az Apple, hátha elfelejtették már a felhasználók a FaceTime-fiaskót.","shortLead":"Legújabb reklámfilmjében az iPhone megbízható adatvédelmére utal az Apple, hátha elfelejtették már a felhasználók...","id":"20190318_uj_apple_reklam_adatvedelem_iphone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26cd5f4f-b933-4f83-81f1-ee27075eb6c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5554c19b-7ac8-46ee-9e85-e5a4f4ad9984","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_uj_apple_reklam_adatvedelem_iphone","timestamp":"2019. március. 18. 17:03","title":"Elfelejtették már a FaceTime-botrányt? Itt az Apple új reklámja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed026bf8-50a2-43e8-8e49-686ca4d88681","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"A rendőrség feljelentés nélkül is, hivatalból készült nyomozást indítani Gyárfás Tamás megzsarolása miatt – derült ki a 90-es évek leszámolási ügyeinek felderítésével megbízott Horváth András miniszteri biztos vallomásából, amit a bűnpártolással gyanúsított volt főügyész ügyében tett – értesült hvg.hu.","shortLead":"A rendőrség feljelentés nélkül is, hivatalból készült nyomozást indítani Gyárfás Tamás megzsarolása miatt – derült ki...","id":"20190318_Forendor_igazolja_a_meggyanusitott_fougyesz_allitasait__tobbek_kozott_emiatt_keri_Ihasz_Sandor_a_vele_szemben_bunpartolas_miatt_indult_buntetougy_megszunteteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed026bf8-50a2-43e8-8e49-686ca4d88681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62eb9d19-9f4d-4923-b98d-e47d88c24a38","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Forendor_igazolja_a_meggyanusitott_fougyesz_allitasait__tobbek_kozott_emiatt_keri_Ihasz_Sandor_a_vele_szemben_bunpartolas_miatt_indult_buntetougy_megszunteteset","timestamp":"2019. március. 18. 18:49","title":"Pintér bizalmasa a koronatanú Gyárfás zsarolási ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]