Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d87c4e0-e9dd-4166-bced-7cfb467ee2dd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megkezdte a mélybe hatolást a Marson az Insight HP3 nevű műszere. Első, négy órán át tartó behatolása során a robotvakond 4000 kalapácsütést ejtett és 18-50 centiméter mélyre jutott a vörös bolygó talajában, ahol vélhetően egy kőbe ütközött – közölte a Német Űrkutató Központ (DLR).","shortLead":"Megkezdte a mélybe hatolást a Marson az Insight HP3 nevű műszere. Első, négy órán át tartó behatolása során...","id":"20190304_mars_insight_urszonda_robotvakond_nasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d87c4e0-e9dd-4166-bced-7cfb467ee2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3060880e-136e-4a7e-b0d3-ada55696d1b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_mars_insight_urszonda_robotvakond_nasa","timestamp":"2019. március. 04. 18:33","title":"Megkezdte a fúrást a Marson az Insight robotvakondja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28f3444c-cd8f-434f-b999-d001565def01","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Sehol sem volt még akkor a Tesla és a Google, amikor a stuttgartiak már az autonóm közlekedést tesztelték.","shortLead":"Sehol sem volt még akkor a Tesla és a Google, amikor a stuttgartiak már az autonóm közlekedést tesztelték.","id":"20190305_a_mercinek_mar_1995ben_volt_onvezeto_balna_aosztalya__megneztuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28f3444c-cd8f-434f-b999-d001565def01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc77c52-01b1-49b5-853f-3d94caef3dda","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_a_mercinek_mar_1995ben_volt_onvezeto_balna_aosztalya__megneztuk","timestamp":"2019. március. 05. 11:21","title":"A Mercedesnek már 1995-ben volt önvezető bálna S-osztálya – megnéztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"523851a3-af40-485b-ad9c-2ec2615db13a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két súlyos sebezhetőségre is rábukkantak biztonsági kutatók az egyik igen népszerű androidos fájlmegosztó appban. A fejlesztők meglehetősen furcsán reagáltak.","shortLead":"Két súlyos sebezhetőségre is rábukkantak biztonsági kutatók az egyik igen népszerű androidos fájlmegosztó appban...","id":"20190306_shareit_androidos_app_biztonsagi_resek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=523851a3-af40-485b-ad9c-2ec2615db13a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9240393d-1099-4a6a-afbd-776bcfd98590","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_shareit_androidos_app_biztonsagi_resek","timestamp":"2019. március. 06. 10:03","title":"Frissítsen, ha még nem tette: fájlokat lophatnak egy népszerű androidos alkalmazásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dán kutatók oszlatták szét ismét a tévhitet, hogy kapcsolat van az MMR-oltások és az autizmus között.","shortLead":"Dán kutatók oszlatták szét ismét a tévhitet, hogy kapcsolat van az MMR-oltások és az autizmus között.","id":"20190305_Az_oltasellenesek_ervei_megint_leket_kaptak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5284379-fd51-404b-8fcc-967f60435412","keywords":null,"link":"/elet/20190305_Az_oltasellenesek_ervei_megint_leket_kaptak","timestamp":"2019. március. 05. 10:41","title":"Az oltásellenesek érvei megint léket kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ef2c99a-e2bf-4564-ba55-1aad1c054ec2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyész súlyosítást, a védő felmentést, illetve enyhítést kért a Teréz körúti, két rendőrt életveszélyesen megsebesítő robbantás másodfokú eljárásában a Fővárosi Ítélőtáblán kedden. ","shortLead":"Az ügyész súlyosítást, a védő felmentést, illetve enyhítést kért a Teréz körúti, két rendőrt életveszélyesen...","id":"20190305_Az_ugyesz_sulyosbitast_a_vedelem_felmentest_kert_a_Terez_koruti_robbanto_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ef2c99a-e2bf-4564-ba55-1aad1c054ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40461d4f-2a5c-4b47-8fba-b489db642b92","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Az_ugyesz_sulyosbitast_a_vedelem_felmentest_kert_a_Terez_koruti_robbanto_ugyeben","timestamp":"2019. március. 05. 14:10","title":"Az ügyész súlyosbítást, a védelem felmentést kért a Teréz körúti robbantó ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29820cb6-fc35-4de2-b039-a27ffa6e44ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 10 párt kérte a Fidesz kizárását az Európai Néppártból. ","shortLead":"Már 10 párt kérte a Fidesz kizárását az Európai Néppártból. ","id":"20190304_Bolgar_part_is_csatlakozott_a_Fidesz_kizarasat_kovetelokhoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29820cb6-fc35-4de2-b039-a27ffa6e44ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71bf2348-1cc5-4f40-8787-f5351d4a951b","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Bolgar_part_is_csatlakozott_a_Fidesz_kizarasat_kovetelokhoz","timestamp":"2019. március. 04. 14:10","title":"Bolgár párt is csatlakozott a Fidesz kizárását követelőkhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a6296b3-eee3-400c-be87-2622e9a3ee85","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Megerősödtek a munkavállalók: van, ahol már a sztrájkfenyegetés is elég volt a béremeléshez, akadt, ahol le kellett állni a munkával, de a tárgyalásos megoldásra is láttunk példát. Igaz, vannak esetek, amikor nem működik a nyomásgyakorlás.","shortLead":"Megerősödtek a munkavállalók: van, ahol már a sztrájkfenyegetés is elég volt a béremeléshez, akadt, ahol le kellett...","id":"20190305_szakszervezetek_sztrajkok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a6296b3-eee3-400c-be87-2622e9a3ee85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b98d22-53a5-4eac-9572-ff8555ea8d15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_szakszervezetek_sztrajkok","timestamp":"2019. március. 05. 11:15","title":"Emberkedni kezdtek a szakszervezetek, de mire mentek vele?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar miniszterelnök szerint ez egy komoly európai vita kezdete lehet. ","shortLead":"A magyar miniszterelnök szerint ez egy komoly európai vita kezdete lehet. ","id":"20190305_Orban_Viktor_udvozolte_Macron_kezdemenyezeset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"400cc3e1-e8ae-4490-ba30-55826ae30fb4","keywords":null,"link":"/vilag/20190305_Orban_Viktor_udvozolte_Macron_kezdemenyezeset","timestamp":"2019. március. 05. 18:53","title":"Orbán Viktor üdvözölte Macron kezdeményezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]