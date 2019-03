Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70832112-9a29-4a69-97b6-cd0eb010277a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Oktatási Hivatal (OH) közzétette a Magyarországon működő felsőoktatási intézmények vizsgálatának 2019-es ütemtervét, de a budapesti Közép-európai Egyetem (CEU) valamiért nem szerepel a listán.

","shortLead":"Az Oktatási Hivatal (OH) közzétette a Magyarországon működő felsőoktatási intézmények vizsgálatának 2019-es ütemtervét...","id":"20190323_Nem_tervez_CEUvizsgalatot_az_Oktatasi_Hivatal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70832112-9a29-4a69-97b6-cd0eb010277a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"969082cd-79d7-4d1e-a8ae-5e679f5349d1","keywords":null,"link":"/itthon/20190323_Nem_tervez_CEUvizsgalatot_az_Oktatasi_Hivatal","timestamp":"2019. március. 23. 11:32","title":"Nem tervez CEU-vizsgálatot az Oktatási Hivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74665f3-db85-4361-8fcc-7a130bdcc29d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Országos veszélyhelyzet fenyeget Nagy-Britanniában a brit EU-tagság megállapodás nélküli megszűnésének egyre növekvő kockázata miatt - áll a Brit Iparszövetség (CBI) és az országos szakszervezeti szövetség (TUC) Theresa Maynek címzett közös felhívásában.","shortLead":"Országos veszélyhelyzet fenyeget Nagy-Britanniában a brit EU-tagság megállapodás nélküli megszűnésének egyre növekvő...","id":"20190321_Orszagos_veszhelyzet_fenyeget_a_nodeal_brexit_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a74665f3-db85-4361-8fcc-7a130bdcc29d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a2aac80-612d-49f9-ab29-08f0a3d7b9b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190321_Orszagos_veszhelyzet_fenyeget_a_nodeal_brexit_miatt","timestamp":"2019. március. 21. 21:23","title":"\"Országos vészhelyzet fenyeget a no-deal Brexit miatt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de071a96-7c44-4d91-aca3-beb957124a91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sajtó, a civilek, az agytrösztök miatt Magyarország európai megítélése talán most a legrosszabb Nyugaton - mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök egy migrációs konferencián beszélt arról, hogy ha nincs még egy nagy európai ország, amely azt gondolja a migrációról, amit mi, akkor a \"soft power aknamunkája miatt\" előbb-utóbb megbukik.","shortLead":"A sajtó, a civilek, az agytrösztök miatt Magyarország európai megítélése talán most a legrosszabb Nyugaton - mondta...","id":"20190323_Orban_a_bukasarol_beszelt_a_migracios_konferencian","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de071a96-7c44-4d91-aca3-beb957124a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e48da67-ef0f-4119-8fc6-01732ee2bdd6","keywords":null,"link":"/itthon/20190323_Orban_a_bukasarol_beszelt_a_migracios_konferencian","timestamp":"2019. március. 23. 11:35","title":"Orbán a lehetséges bukásáról beszélt a migrációs konferencián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c90e7d-cb50-4640-8dcc-36e366fb547f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A producerek viszont megfúrták Danny Boyle ötletét.","shortLead":"A producerek viszont megfúrták Danny Boyle ötletét.","id":"20190322_James_Bond_egy_no_karjaiban_halt_volna_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8c90e7d-cb50-4640-8dcc-36e366fb547f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b469a34-3c54-497b-86fe-6ee103d06f62","keywords":null,"link":"/kultura/20190322_James_Bond_egy_no_karjaiban_halt_volna_meg","timestamp":"2019. március. 22. 14:54","title":"James Bond egy nő karjaiban halt volna meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf0f0b01-5d28-4b31-b2fd-d68aa8287d4d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190322_Nyitva_hagyta_a_kocsiajtot_egy_koala_maszott_a_hatso_ulesre_mire_visszaert__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf0f0b01-5d28-4b31-b2fd-d68aa8287d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62035e5b-46dc-47d4-8b28-e76fc6dc757b","keywords":null,"link":"/elet/20190322_Nyitva_hagyta_a_kocsiajtot_egy_koala_maszott_a_hatso_ulesre_mire_visszaert__video","timestamp":"2019. március. 22. 14:49","title":"Nyitva hagyta a kocsiajtót, mire visszaért, egy koala mászott a hátsó ülésre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba4b8ee-dbda-47a1-b191-ad062796cba8","c_author":"","category":"vilag","description":"Bemutatta hét főből álló kampánycsapatát az európai liberális pártcsalád (ALDE) Brüsszelben.\r

","shortLead":"Bemutatta hét főből álló kampánycsapatát az európai liberális pártcsalád (ALDE) Brüsszelben.\r

","id":"20190321_Momentumos_is_bekerult_az_Europa_csapatba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ba4b8ee-dbda-47a1-b191-ad062796cba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c81ecaed-e6bc-4c99-a830-18624625c310","keywords":null,"link":"/vilag/20190321_Momentumos_is_bekerult_az_Europa_csapatba","timestamp":"2019. március. 21. 21:15","title":"Momentumos is bekerült az Európa-csapatba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc10a74-7042-4adf-80ee-5c71d8b42577","c_author":"Szalai Erzsébet","category":"itthon","description":"Milyen okok állnak annak hátterében, hogy Orbán első kormányzásával ellentétben, 2010 után sikerült gazdasági és kulturális uralomra is váltani a politikai hatalmat?","shortLead":"Milyen okok állnak annak hátterében, hogy Orbán első kormányzásával ellentétben, 2010 után sikerült gazdasági és...","id":"20190322_szalai_erzsebet_fidesz_es_hatalom_konvertalasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfc10a74-7042-4adf-80ee-5c71d8b42577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32db8c23-3c03-4224-9a67-d39a4f49674e","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_szalai_erzsebet_fidesz_es_hatalom_konvertalasa","timestamp":"2019. március. 22. 11:28","title":"Szalai Erzsébet: A Fidesz és a hatalom konvertálása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783a33d3-1b00-4211-b30f-92d45ea7ef83","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elon Musk még csak 5 esztendős volt, amikor a Ladánál már elkészült az első villanyautó.","shortLead":"Elon Musk még csak 5 esztendős volt, amikor a Ladánál már elkészült az első villanyautó.","id":"20190323_szovjet_villanyauto_ime_a_tobb_mint_40_eves_elektromos_lada","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=783a33d3-1b00-4211-b30f-92d45ea7ef83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cfd1071-4f8d-4b67-8015-030fb786ebf0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190323_szovjet_villanyauto_ime_a_tobb_mint_40_eves_elektromos_lada","timestamp":"2019. március. 23. 08:21","title":"Szovjet villanyautó, íme a több mint 40 éves elektromos Lada - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]