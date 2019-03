Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9dc49a06-b2ff-4151-a29a-e46bc0b46c90","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kilencszáz ember volt a fedélzetén. ","shortLead":"Kilencszáz ember volt a fedélzetén. ","id":"20190324_Partot_ert_Norvegiaban_a_bajba_kerult_turistahajo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dc49a06-b2ff-4151-a29a-e46bc0b46c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7048f6e7-2cb5-452c-bd0b-dbb0bb524153","keywords":null,"link":"/vilag/20190324_Partot_ert_Norvegiaban_a_bajba_kerult_turistahajo","timestamp":"2019. március. 24. 21:52","title":"Partot ért Norvégiában a bajba került turistahajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"445c1964-1e2a-4ced-bddd-00c64b1367f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szájernek megmarad az alelnöki pozíciója, amit amúgy sem szeretne senki átvenni tőle, olvasható a Politicóban.



","shortLead":"Szájernek megmarad az alelnöki pozíciója, amit amúgy sem szeretne senki átvenni tőle, olvasható a Politicóban.



","id":"20190325_Megirta_a_Politico_melyik_fideszes_EPkepviselo_jar_rosszul_a_part_felfuggesztesevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=445c1964-1e2a-4ced-bddd-00c64b1367f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a712d9b-05a2-434f-80fc-f3dca82bb852","keywords":null,"link":"/vilag/20190325_Megirta_a_Politico_melyik_fideszes_EPkepviselo_jar_rosszul_a_part_felfuggesztesevel","timestamp":"2019. március. 25. 08:55","title":"Megírta a Politico, mi lesz a fideszes EP-képviselőkkel a felfüggesztés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72d77fc-38ac-452a-935e-9b8fd8183fc1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Félrement valami a British Airways rendszerében, az egyik járat ugyanis teljesen másik városba ment, mint ahova az utasok szándékoztak.","shortLead":"Félrement valami a British Airways rendszerében, az egyik járat ugyanis teljesen másik városba ment, mint ahova...","id":"20190325_dusseldorf_edinburgh_british_airways_repulout_repulogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d72d77fc-38ac-452a-935e-9b8fd8183fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fecbfc9d-a88f-4a3e-b30d-831b458fb349","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_dusseldorf_edinburgh_british_airways_repulout_repulogep","timestamp":"2019. március. 25. 15:03","title":"Düsseldorfba indultak, de a kapitány végül Edinburghba vitte az utasokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da21bb3b-0c89-46d8-b72e-54630c465317","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először még kisüt a nap országszerte, aztán lassan beborul az egész ország felett az ég, néhol eső, viharos széllökések jelzik, ez még nem a nyár, hanem a tavasz.\r

","shortLead":"Először még kisüt a nap országszerte, aztán lassan beborul az egész ország felett az ég, néhol eső, viharos széllökések...","id":"20190325_A_koranyarbol_visszaterunk_a_tavaszhoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da21bb3b-0c89-46d8-b72e-54630c465317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d820c326-9f69-4741-8041-6c10c9deee99","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_A_koranyarbol_visszaterunk_a_tavaszhoz","timestamp":"2019. március. 25. 05:05","title":"A koranyárból visszatérünk a tavaszhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"169324cd-b92e-4ddf-823c-fbcc660b0930","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobil világban általában iOS-es platformra jelennek meg hamarabb az alkalmazások. A WhatsApp üzleti változata viszont már korábban bekerült a Google Playbe, és sokáig nem is lehetett tudni, mikor jelenik meg iOS-re. A napokban elindult valami.","shortLead":"A mobil világban általában iOS-es platformra jelennek meg hamarabb az alkalmazások. A WhatsApp üzleti változata viszont...","id":"20190325_whatsapp_business_ios","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=169324cd-b92e-4ddf-823c-fbcc660b0930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d86abd6-8212-45a5-aea7-262663f1508c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_whatsapp_business_ios","timestamp":"2019. március. 25. 16:03","title":"Ideje volt: lassan az iPhone-okra is beszivárog a WhatsApp business változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170b4895-ee74-4d40-8089-f8670da070ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Világháborús bombát találtak a fővárosi Vörösmarty téren hétfő délután – tájékoztatott a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs tisztje. Egy száz kilogrammos szovjet bomba került elő. A lezárás a tömegközlekedést is érinti.","shortLead":"Világháborús bombát találtak a fővárosi Vörösmarty téren hétfő délután – tájékoztatott a Magyar Honvédség tűzszerész...","id":"20190325_Elokerulhetett_egy_bomba_a_Vorosmarty_ter_felujitasa_kozben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=170b4895-ee74-4d40-8089-f8670da070ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1c375d2-d2fb-4755-bf01-905c8d05082c","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_Elokerulhetett_egy_bomba_a_Vorosmarty_ter_felujitasa_kozben","timestamp":"2019. március. 25. 18:27","title":"Bombát találtak, kiürítik a belvárosi Vörösmarty teret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ba0df02-37f9-4289-8e2e-913ef9d2546a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A horvátok is elismerik Szalaiék tettének értékét.\r

","shortLead":"A horvátok is elismerik Szalaiék tettének értékét.\r

","id":"20190325_A_horvat_szovetseg_is_gratulalt_a_magyaroknak_a_bravurgyozelem_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ba0df02-37f9-4289-8e2e-913ef9d2546a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4a68d1-7bbc-43d6-9b2b-f59a3c361202","keywords":null,"link":"/sport/20190325_A_horvat_szovetseg_is_gratulalt_a_magyaroknak_a_bravurgyozelem_miatt","timestamp":"2019. március. 25. 05:45","title":"A horvát szövetség is gratulált a magyaroknak a bravúrgyőzelemhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42d2750-729b-4a92-bf92-7b8799f21710","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges gép vendégeskedik a Liszt Ferenc repülőtéren: a belga légitársaság hétfőn érkezett repülőjén a Hupikék törpikék szereplői láthatók. ","shortLead":"Különleges gép vendégeskedik a Liszt Ferenc repülőtéren: a belga légitársaság hétfőn érkezett repülőjén a Hupikék...","id":"20190325_brussels_airlines_aerosmurf_ferihegy_lhbp_hupikek_torpikek_repulogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f42d2750-729b-4a92-bf92-7b8799f21710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5619efb1-e5dd-4f26-b2f7-a9b8631ffa83","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_brussels_airlines_aerosmurf_ferihegy_lhbp_hupikek_torpikek_repulogep","timestamp":"2019. március. 25. 18:33","title":"Megérkezett Ferihegyre a repülő, amit Törpilla és Törpapa irányítanak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]