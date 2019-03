Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ba47251-6330-41b8-bc46-300e8d26e979","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy túlélés krónikáját írta meg Clara Royer francia irodalomtörténész, aki most arról is beszélt, miért tartotta a Nobel-díjat szerencse-katasztrófának Kertész Imre.","shortLead":"Egy túlélés krónikáját írta meg Clara Royer francia irodalomtörténész, aki most arról is beszélt, miért tartotta...","id":"20190326_Kertesz_Imre_nem_akart_a_holokauszt_bohocava_valni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ba47251-6330-41b8-bc46-300e8d26e979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"994c4d03-4adb-4f45-b896-2f3f9beb8e05","keywords":null,"link":"/kultura/20190326_Kertesz_Imre_nem_akart_a_holokauszt_bohocava_valni","timestamp":"2019. március. 26. 10:37","title":"„Kertész Imre nem akart a holokauszt bohócává válni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bdcabb1-7b6c-4346-ba9a-db9ba53d4b61","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kormos Anett írja a forgatókönyvet, a Filmalap pedig már megszavazott rá kétmillió forint fejlesztési támogatást.","shortLead":"Kormos Anett írja a forgatókönyvet, a Filmalap pedig már megszavazott rá kétmillió forint fejlesztési támogatást.","id":"20190326_Jon_a_Pappa_Pia_2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bdcabb1-7b6c-4346-ba9a-db9ba53d4b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7bf8f35-3cf4-4f5d-ad93-6fc73dbb8cf3","keywords":null,"link":"/kultura/20190326_Jon_a_Pappa_Pia_2","timestamp":"2019. március. 26. 11:13","title":"Jön a Pappa Pia 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d352a43-4951-4991-ae4a-89efacb2084a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az unió szerint az új kötelező biztonsági elemek révén több mint 25 ezer emberélet lesz megmenthető az elkövetkező két évtizedben. ","shortLead":"Az unió szerint az új kötelező biztonsági elemek révén több mint 25 ezer emberélet lesz megmenthető az elkövetkező két...","id":"20190326_Kotelezo_lesz_az_uj_autokban_a_tolatokamera_es_az_okos_sebessegszabalyozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d352a43-4951-4991-ae4a-89efacb2084a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7ded82-9482-4c9a-89e3-aa25a5562902","keywords":null,"link":"/cegauto/20190326_Kotelezo_lesz_az_uj_autokban_a_tolatokamera_es_az_okos_sebessegszabalyozo","timestamp":"2019. március. 26. 15:54","title":"Kötelező lesz az új autókban a tolatókamera és az okos sebességszabályozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f2be84-89f6-43d7-8328-11eff7eeb66e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenegyen megsérültek, egy nőt kórházba kellett szállítani. Az indíték és az elkövető egyelőre ismeretlen. ","shortLead":"Tizenegyen megsérültek, egy nőt kórházba kellett szállítani. Az indíték és az elkövető egyelőre ismeretlen. ","id":"20190327_Konnygazt_permeteztek_a_koblenzi_birosag_epuletebe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79f2be84-89f6-43d7-8328-11eff7eeb66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e95d85-5a8e-443f-b368-43d1362a0330","keywords":null,"link":"/vilag/20190327_Konnygazt_permeteztek_a_koblenzi_birosag_epuletebe","timestamp":"2019. március. 27. 15:22","title":"Könnygázt permeteztek a koblenzi bíróság épületébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f4379c-5277-477d-9935-f3e31d5b6c85","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jóval gyorsabban fejlődik ki a demencia a kezeletlen cukorbetegeknél a Dél-kaliforniai Egyetem (USC) tudósai szerint, akik több mint ezer embert vizsgáltak meg kutatásukhoz. ","shortLead":"Jóval gyorsabban fejlődik ki a demencia a kezeletlen cukorbetegeknél a Dél-kaliforniai Egyetem (USC) tudósai szerint...","id":"20190327_cukorbetegseg_kezelese_demencia_alzheimer_kor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9f4379c-5277-477d-9935-f3e31d5b6c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a13136-4299-42d4-b522-ec1a07a1e478","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_cukorbetegseg_kezelese_demencia_alzheimer_kor","timestamp":"2019. március. 27. 15:33","title":"Felfedeztek valami fontosat a cukorbetegséggel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309f9213-0a5e-4ef8-b0ed-aafe33ca1976","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szalma Botond volt KDNP-s politikus családi okokra hivatkozott.\r

\r

","shortLead":"Szalma Botond volt KDNP-s politikus családi okokra hivatkozott.\r

\r

","id":"20190327_Visszalepett_az_ujpesti_kozos_ellenzeki_polgarmesterjelolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=309f9213-0a5e-4ef8-b0ed-aafe33ca1976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93244dbe-23bf-4dc9-8b41-034717d7228b","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Visszalepett_az_ujpesti_kozos_ellenzeki_polgarmesterjelolt","timestamp":"2019. március. 27. 10:16","title":"Visszalépett az újpesti közös ellenzéki polgármesterjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyesek szerint ez egy szép gesztus volt a részéről, másokat viszont kiakasztott. ","shortLead":"Egyesek szerint ez egy szép gesztus volt a részéről, másokat viszont kiakasztott. ","id":"20190326_Video_Ferenc_papa_nem_hagyta_hogy_megcsokoljak_a_gyurujet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf703580-4c99-49ee-8aa0-5b46d8298380","keywords":null,"link":"/vilag/20190326_Video_Ferenc_papa_nem_hagyta_hogy_megcsokoljak_a_gyurujet","timestamp":"2019. március. 26. 19:43","title":"Videó: Ferenc pápa nem hagyta, hogy megcsókolják a gyűrűjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c21b4e3-4024-4225-93a6-9d034fb13a2a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindez három év alatt jött össze, 51 049 darab gyorshajtás révén.","shortLead":"Mindez három év alatt jött össze, 51 049 darab gyorshajtás révén.","id":"20190327_traffipax_bevtel_anglia_southampton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c21b4e3-4024-4225-93a6-9d034fb13a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2e34d51-49ea-4bf1-9f1d-773cd9175910","keywords":null,"link":"/cegauto/20190327_traffipax_bevtel_anglia_southampton","timestamp":"2019. március. 27. 16:47","title":"1,8 milliárd forintnak megfelelő összeget termelt Anglia legfoglalkoztatottabb fix traffipaxa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]