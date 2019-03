Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06b995e1-fbdb-46fd-be8e-dcb809a397b2","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Menetrend szerint leszállította tavaszi csúcstelefonját és annak kisebb testvérét a Huawei. Nem csak az időpont, az újítások is menetrendszerűen érkeztek.","shortLead":"Menetrend szerint leszállította tavaszi csúcstelefonját és annak kisebb testvérét a Huawei. Nem csak az időpont...","id":"20190326_huawei_p30_pro_bemutato_specifikacio_ar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06b995e1-fbdb-46fd-be8e-dcb809a397b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ffbbbc0-11bc-43f7-9f58-cd7149d448f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_huawei_p30_pro_bemutato_specifikacio_ar","timestamp":"2019. március. 26. 14:30","title":"Bemutatták a Huawei P30 Prót, ami feladja a leckét a konkurenciának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e8d31c5-c0d4-43c5-8161-5e948a6744de","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Együttműködnek és közös jelölteket állítanak a parlament ellenzéki pártjai a veszprémi önkormányzati választáson – közölték sajtótájékoztatón az érintett politika erők képviselői.

","shortLead":"Együttműködnek és közös jelölteket állítanak a parlament ellenzéki pártjai a veszprémi önkormányzati választáson –...","id":"20190327_veszprem_kozos_jelolt_ellenzeki_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e8d31c5-c0d4-43c5-8161-5e948a6744de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89f604ad-94b6-4cc7-aa00-51023e45434f","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_veszprem_kozos_jelolt_ellenzeki_tamogatas","timestamp":"2019. március. 27. 16:01","title":"Veszprémben is közös jelöltek mögé áll be az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Sérti a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való alkotmányos jogot, ha egy hatósági döntés elleni fellebbezést a bíróság nem vizsgálhat meg érdemben. Ezt fél éven belül harmadszor mondta ki az Alkotmánybíróság egyhangúlag hozott határozattal.","shortLead":"Sérti a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való alkotmányos jogot, ha egy hatósági döntés elleni fellebbezést...","id":"20190326_Harmadszor_marasztalta_el_ugyanazert_az_Alkotmanybirosag_az_Orszaggyulest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9b9d64-285b-47f6-9a47-c3bc3d80651c","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Harmadszor_marasztalta_el_ugyanazert_az_Alkotmanybirosag_az_Orszaggyulest","timestamp":"2019. március. 26. 14:21","title":"Harmadszor marasztalta el ugyanazért az Alkotmánybíróság az Országgyűlést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházi tartozások kétharmadát 28 kórház hozza össze, 10-nél változtatna igazgatót az Emmi, de őket általában védi a Fidesz, amelynek nem hiányzik egy botrány a kampányba.\r

\r

","shortLead":"A kórházi tartozások kétharmadát 28 kórház hozza össze, 10-nél változtatna igazgatót az Emmi, de őket általában védi...","id":"20190327_Lefejezne_a_veszteseges_korhazakat_Kasler_de_eros_az_ellenszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25904d1c-e35d-477c-abee-65390fb122e5","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Lefejezne_a_veszteseges_korhazakat_Kasler_de_eros_az_ellenszel","timestamp":"2019. március. 27. 07:31","title":"Lefejezné a veszteséges kórházakat Kásler, de erős az ellenszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csirkék főszereplésével készülő valóságshow-t indított a Nébih. Még beköltözés is lesz. ","shortLead":"Csirkék főszereplésével készülő valóságshow-t indított a Nébih. Még beköltözés is lesz. ","id":"20190327_Uj_valosagshow_indult_igaz_nagyon_mas_szereplokkel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76ae20f4-6920-40f9-a9f2-1ad5c6e1aab3","keywords":null,"link":"/elet/20190327_Uj_valosagshow_indult_igaz_nagyon_mas_szereplokkel","timestamp":"2019. március. 27. 16:17","title":"Új valóságshow indult, igaz, nagyon más szereplőkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3823a964-33a6-4f15-84f2-d43513d83d8d","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Attól még nyugodtan el lehet adni másnak a matracot, hogy kibontották – mondta ki az Európai Bíróság.","shortLead":"Attól még nyugodtan el lehet adni másnak a matracot, hogy kibontották – mondta ki az Európai Bíróság.","id":"20190327_A_webshop_nem_akarta_visszavenni_a_kicsomagolt_matracot_dontott_a_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3823a964-33a6-4f15-84f2-d43513d83d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6b3d25b-bebd-4f92-940b-ba3ee2de6142","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190327_A_webshop_nem_akarta_visszavenni_a_kicsomagolt_matracot_dontott_a_birosag","timestamp":"2019. március. 27. 11:54","title":"A webshop nem akarta visszavenni a kicsomagolt matracot, döntött a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bécsi férfi beismerte, hogy néhány hónapja pénzt kapott az új-zélandi lövöldözőtől.","shortLead":"A bécsi férfi beismerte, hogy néhány hónapja pénzt kapott az új-zélandi lövöldözőtől.","id":"20190326_Egy_becsi_szelsojobboldali_lakasan_tartottak_hazkutatast_az_ujzelandi_merenylettel_kapcsolatban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ddd143-2afb-4a80-ae11-db99eae08336","keywords":null,"link":"/vilag/20190326_Egy_becsi_szelsojobboldali_lakasan_tartottak_hazkutatast_az_ujzelandi_merenylettel_kapcsolatban","timestamp":"2019. március. 26. 18:13","title":"Egy bécsi szélsőjobboldali lakásán tartottak házkutatást az új-zélandi merénylettel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az épületet több betegnek és dolgozónak is el kellett hagynia. ","shortLead":"Az épületet több betegnek és dolgozónak is el kellett hagynia. ","id":"20190326_Tuz_volt_a_budapesti_Szent_Istvan_korhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19775a7a-1e10-422a-9645-c09cd19e6095","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Tuz_volt_a_budapesti_Szent_Istvan_korhazban","timestamp":"2019. március. 26. 14:45","title":"Tűz volt a budapesti Szent István Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]