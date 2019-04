Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10c5072e-47ac-4212-b13d-8c6419e8f411","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Lövöldözés tört ki a ruhaboltjánál. ","shortLead":"Lövöldözés tört ki a ruhaboltjánál. ","id":"20190401_Lelottek_Los_Angelesben_Nipsey_Hussle_rappert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10c5072e-47ac-4212-b13d-8c6419e8f411&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d08eb89-209e-470a-aa0a-006940c24851","keywords":null,"link":"/kultura/20190401_Lelottek_Los_Angelesben_Nipsey_Hussle_rappert","timestamp":"2019. április. 01. 05:41","title":"Lelőtték Los Angelesben Nipsey Hussle rappert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b1534e-c9f1-4191-976a-1b64f622e314","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A százhalombattai kompkikötő vizéből csak az árbóca látszik ki.","shortLead":"A százhalombattai kompkikötő vizéből csak az árbóca látszik ki.","id":"20190331_elsullyedt_tolohajo_szazhalombatta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29b1534e-c9f1-4191-976a-1b64f622e314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27277058-64a1-4757-85bb-50c98428c269","keywords":null,"link":"/cegauto/20190331_elsullyedt_tolohajo_szazhalombatta","timestamp":"2019. március. 31. 12:24","title":"Képek érkeztek az elsüllyedt tolóhajóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99c5616e-5bf9-453c-8236-7e27bf3a5646","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár szavakban a kormányzat hitet tesz a hazai kkv-k támogatása mellett, az uniós támogatásból finanszírozott közbeszerzések 39 százalékát nem magyar cégek nyerik el.","shortLead":"Bár szavakban a kormányzat hitet tesz a hazai kkv-k támogatása mellett, az uniós támogatásból finanszírozott...","id":"20190401_Osztrak_cegeknek_is_jo_uzlet_a_magyar_unios_tagsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99c5616e-5bf9-453c-8236-7e27bf3a5646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed03d26-77ab-43ce-9a75-d93ced378952","keywords":null,"link":"/kkv/20190401_Osztrak_cegeknek_is_jo_uzlet_a_magyar_unios_tagsag","timestamp":"2019. április. 01. 13:27","title":"Osztrák cégeknek is jó üzlet a magyar uniós tagság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2cea26d-cae4-4747-9431-a84ad7aad399","c_author":"BI","category":"kultura","description":"Rock and roll versekkel és színházzal - teltház előtt adott életműkoncertet Földes László az Arénában.



","shortLead":"Rock and roll versekkel és színházzal - teltház előtt adott életműkoncertet Földes László az Arénában.



","id":"20190331_Ady_es_Deak_Bill__nem_nosztalgiazott_egy_cseppet_sem_Hobo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2cea26d-cae4-4747-9431-a84ad7aad399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c67fd12-41d8-41da-b466-e807837ef1ab","keywords":null,"link":"/kultura/20190331_Ady_es_Deak_Bill__nem_nosztalgiazott_egy_cseppet_sem_Hobo","timestamp":"2019. március. 31. 20:15","title":"Ady és Deák Bill – nem nosztalgiázott egy cseppet sem Hobo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c483d9-3791-4d19-8e09-f12e661cab51","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrség őrizetbe vett egy óvónőt a Kína középső részén fekvő Honan tartomány Csiaoco városában hétfőn, miután a felügyelete alatt álló 23 óvodás mérgezéses tünetekkel került kórházba.","shortLead":"A rendőrség őrizetbe vett egy óvónőt a Kína középső részén fekvő Honan tartomány Csiaoco városában hétfőn, miután...","id":"20190402_nitrites_kasaval_mergezett_meg_gyerekeket_egy_kinai_ovono","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0c483d9-3791-4d19-8e09-f12e661cab51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f00026-f120-43cf-9aab-22fb8ec36e38","keywords":null,"link":"/vilag/20190402_nitrites_kasaval_mergezett_meg_gyerekeket_egy_kinai_ovono","timestamp":"2019. április. 02. 06:56","title":"Nitrites kásával mérgezett meg gyerekeket egy kínai óvónő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Idén eddig kevesebb lakás kelt el, mint a tavalyi első három hónapban, de a március erős hónap volt, és folytatódhat a növekedés.","shortLead":"Idén eddig kevesebb lakás kelt el, mint a tavalyi első három hónapban, de a március erős hónap volt, és folytatódhat...","id":"20190401_Fel_eve_nem_adtak_el_annyi_lakast_mint_marciusban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60441be-e6ca-4ca0-80ee-e83f15208b7b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190401_Fel_eve_nem_adtak_el_annyi_lakast_mint_marciusban","timestamp":"2019. április. 01. 13:20","title":"Fél éve nem adtak el annyi lakást, mint márciusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Korszerű mentőhelikopterek állnak szolgálatba hétfőn Szentesen, Debrecenben és Budaörsön - közölte a rendőrség vasárnap honlapján.","shortLead":"Korszerű mentőhelikopterek állnak szolgálatba hétfőn Szentesen, Debrecenben és Budaörsön - közölte a rendőrség vasárnap...","id":"20190331_ORFK_korszeru_mentohelikopterek_allnak_szolgalatba_hetfon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96bdba2d-e32a-4205-b936-514faee97726","keywords":null,"link":"/itthon/20190331_ORFK_korszeru_mentohelikopterek_allnak_szolgalatba_hetfon","timestamp":"2019. március. 31. 16:31","title":"ORFK: korszerű mentőhelikopterek állnak szolgálatba hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c85270b-bab7-4bd8-91bf-1ac44ff49dd9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mozgó teherautójáról ugrasztott le embercsempész sofőr illegális bevándorlókat Észak-Macedóniában, egyikük meghalt, hatan súlyosan megsérültek.","shortLead":"Mozgó teherautójáról ugrasztott le embercsempész sofőr illegális bevándorlókat Észak-Macedóniában, egyikük meghalt...","id":"20190331_Mozgo_teherautojarol_ugrasztott_le_embercsempesz_sofor_migransokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c85270b-bab7-4bd8-91bf-1ac44ff49dd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9099263-43d6-4b96-8e70-cca17104f973","keywords":null,"link":"/vilag/20190331_Mozgo_teherautojarol_ugrasztott_le_embercsempesz_sofor_migransokat","timestamp":"2019. március. 31. 21:55","title":"Mozgó teherautójáról ugrasztott le embercsempész sofőr menekülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]