[{"available":true,"c_guid":"823fdcd9-569f-4d05-8386-fb7e8a5ee738","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Oktogon Ventures százszoros növekedésű tech-startupokat keres Közép-Kelet-Európában, és a világpiacra törnének be velük.","shortLead":"Az Oktogon Ventures százszoros növekedésű tech-startupokat keres Közép-Kelet-Európában, és a világpiacra törnének be...","id":"20190403_Magyar_befektetok_keleteuropai_startupokkal_tornenek_be_az_amerikai_piacra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=823fdcd9-569f-4d05-8386-fb7e8a5ee738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6846114-9071-4c7f-aec9-203197b7ca67","keywords":null,"link":"/kkv/20190403_Magyar_befektetok_keleteuropai_startupokkal_tornenek_be_az_amerikai_piacra","timestamp":"2019. április. 03. 18:23","title":"Magyar befektetők kelet-európai startupokkal törnének be az amerikai piacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681b5a27-5e93-40fe-9301-f2982907fe45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar nagykövet visszapattant a szlovén kormányról.","shortLead":"A magyar nagykövet visszapattant a szlovén kormányról.","id":"20190405_Orbancimlap_miatt_kovetelt_cenzurat_a_szloven_kormanytol_a_nagykovet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=681b5a27-5e93-40fe-9301-f2982907fe45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5396c17-9c79-4e2b-be4b-7c39ceccb895","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_Orbancimlap_miatt_kovetelt_cenzurat_a_szloven_kormanytol_a_nagykovet","timestamp":"2019. április. 05. 11:20","title":"Orbán-címlap miatt követelt cenzúrát a szlovén kormánytól a magyar nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"572b70a3-6312-428d-a6b4-5c4561be7062","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre biztosabbnak látszik, hogy a robotok nem csak segítik majd az embereket, a munkaerőhiányra is megoldást jelenthetnek. ","shortLead":"Egyre biztosabbnak látszik, hogy a robotok nem csak segítik majd az embereket, a munkaerőhiányra is megoldást...","id":"20190403_almaszedo_robot_uj_zeland","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=572b70a3-6312-428d-a6b4-5c4561be7062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572f2f67-16b1-4753-8eb1-c9546a837836","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_almaszedo_robot_uj_zeland","timestamp":"2019. április. 03. 12:33","title":"Almaszedő robot állt munkába Új-Zélandon, csak úgy kapkodja le a gyümölcsöket – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d457cab4-77e5-4e90-99f0-676a98573645","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Berkeley-n tartott előadást a magyar miniszter. ","shortLead":"A Berkeley-n tartott előadást a magyar miniszter. ","id":"20190405_Palkovics_szerint_az_onvezeto_autok_magyarorszagi_kutatasa_az_amerikaival_egyenerteku","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d457cab4-77e5-4e90-99f0-676a98573645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba51daa-2d61-4aba-bdda-28da97c798d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190405_Palkovics_szerint_az_onvezeto_autok_magyarorszagi_kutatasa_az_amerikaival_egyenerteku","timestamp":"2019. április. 05. 09:05","title":"Palkovics szerint az önvezető autók magyarországi kutatása az amerikaival egyenértékű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mostantól Windsorban várják az első gyerekük születését.","shortLead":"Mostantól Windsorban várják az első gyerekük születését.","id":"20190405_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_elkoltozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54bef555-9c56-46da-affd-78136c54150d","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_elkoltozott","timestamp":"2019. április. 05. 09:32","title":"Meghan Markle és Harry herceg elköltözött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0bbe28c-4e43-4739-9669-610d6d703984","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz nem száll le Karácsony Gergelyről.","shortLead":"A Fidesz nem száll le Karácsony Gergelyről.","id":"20190405_Kocsis_Mate_gyamsag_ala_helyezne_Karacsony_Gergelyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0bbe28c-4e43-4739-9669-610d6d703984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fece183-5c69-474a-8430-4ca98ad60edc","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_Kocsis_Mate_gyamsag_ala_helyezne_Karacsony_Gergelyt","timestamp":"2019. április. 05. 05:52","title":"Gyámság alá helyezné Karácsony Gergelyt Kocsis Máté","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"652b6898-465f-49f0-ad71-b8ceec08c8ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre senki sem tudja, milyen specifikációval bír a titokzatos Motorola-készülék, de az biztos, hogy érdekes készüléknek nézünk elébe.","shortLead":"Egyelőre senki sem tudja, milyen specifikációval bír a titokzatos Motorola-készülék, de az biztos, hogy érdekes...","id":"20190404_motorola_okostelefon_android_onleaks","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=652b6898-465f-49f0-ad71-b8ceec08c8ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46838753-333b-4ec2-9c70-d7944f7de694","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_motorola_okostelefon_android_onleaks","timestamp":"2019. április. 04. 18:03","title":"Videó: Titokzatos mobil került elő a Motorolától, beindultak a találgatások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely és Hollik István számolt be csütörtökön a kormány terveiről, céljairól, elképzeléseiről, tetteiről, cselekedeteiről. 132. alkalommal.","shortLead":"Gulyás Gergely és Hollik István számolt be csütörtökön a kormány terveiről, céljairól, elképzeléseiről, tetteiről...","id":"20190404_Kormanyinfo_A_szorakoztatoiparhoz_hasonlit_amit_a_Neppart_a_Fidesszel_csinalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907eb343-7030-40b5-8747-8a91b4f22a0d","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Kormanyinfo_A_szorakoztatoiparhoz_hasonlit_amit_a_Neppart_a_Fidesszel_csinalt","timestamp":"2019. április. 04. 11:13","title":"Kormányinfó: Ha a Néppárt engedményeket tesz a bevándorláspárti erőknek, nem tudunk együttműködni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]