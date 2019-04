Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a4ea957-fe1a-4d5c-8c40-ea46b1b0bd13","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az 50 millió feletti pénzváltás is nehezebbé válik.","shortLead":"Az 50 millió feletti pénzváltás is nehezebbé válik.","id":"20190406_Honnan_a_penz__Majustol_igazolni_kell_a_milliok_eredetet_a_bankban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a4ea957-fe1a-4d5c-8c40-ea46b1b0bd13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"535d02e7-a62c-42ea-b11c-058c43f245a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190406_Honnan_a_penz__Majustol_igazolni_kell_a_milliok_eredetet_a_bankban","timestamp":"2019. április. 06. 10:37","title":"Honnan a pénz? - Májustól igazolni kell a milliók eredetét a bankban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc34de89-f167-45e4-9f25-130523ddca83","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Antropológusok szerint Kazimierz Pulaski nő volt, vagy hermafrodita. ","shortLead":"Antropológusok szerint Kazimierz Pulaski nő volt, vagy hermafrodita. ","id":"20190407_Ferfikent_nevelt_no_volt_az_amerikai_fuggetlensegi_haboru_lengyel_hose","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc34de89-f167-45e4-9f25-130523ddca83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"820800ea-6362-4301-a8e6-ec154fa10c36","keywords":null,"link":"/tudomany/20190407_Ferfikent_nevelt_no_volt_az_amerikai_fuggetlensegi_haboru_lengyel_hose","timestamp":"2019. április. 07. 11:19","title":"Férfiként nevelt nő lehetett az amerikai függetlenségi háború lengyel hőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65637c6e-1ecd-4574-a1c4-67a16bbf4338","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"45 óra alatt költözik át az Atatürk repülőtérről az új isztambuli légikikötőbe a Turkish Airlines. A 11 milliárd dollárba került repülőtérre óránként több mint ezer tonnányi felszerelést visz át a legnagyobb török légitársaság, a logisztikai akció szombat éjfélre fejeződik be.","shortLead":"45 óra alatt költözik át az Atatürk repülőtérről az új isztambuli légikikötőbe a Turkish Airlines. A 11 milliárd...","id":"20190406_45_ora_alatt_koltozik_at_a_Turkish_Airlines_az_uj_isztambuli_repuloterre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65637c6e-1ecd-4574-a1c4-67a16bbf4338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ede6727-b41d-4c60-bbf0-933946b0a340","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190406_45_ora_alatt_koltozik_at_a_Turkish_Airlines_az_uj_isztambuli_repuloterre","timestamp":"2019. április. 06. 18:31","title":"45 óra alatt költözik át a Turkish Airlines az új isztambuli repülőtérre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb40823-19d8-4c41-8afa-3bdffea2ba0b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A genderszak mellett kiálló posztot tettek közzé egy magyar teológiával foglalkozó blogon a rektor aláírásával.","shortLead":"A genderszak mellett kiálló posztot tettek közzé egy magyar teológiával foglalkozó blogon a rektor aláírásával.","id":"20190405_Egy_bajor_evangelikus_foiskola_is_tiltakozik_a_genderszak_kivegzese_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acb40823-19d8-4c41-8afa-3bdffea2ba0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e0315c1-2cc9-4383-beea-cabc5b27fca3","keywords":null,"link":"/kultura/20190405_Egy_bajor_evangelikus_foiskola_is_tiltakozik_a_genderszak_kivegzese_ellen","timestamp":"2019. április. 05. 21:53","title":"Egy bajor evangélikus főiskola is tiltakozik a genderszak kivégzése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b5c4e68-3db2-46d2-b60a-4ba0c9f2d03b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tavaly kötött megállapodáshoz képest több pénzt kap a bankért az orosz cég. ","shortLead":"A tavaly kötött megállapodáshoz képest több pénzt kap a bankért az orosz cég. ","id":"20190407_Nagyot_kaszalt_a_Sberbank_torok_leanyvallalatanak_eladasan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b5c4e68-3db2-46d2-b60a-4ba0c9f2d03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"929c13dd-77ed-4eb5-8f12-90489e3788ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Nagyot_kaszalt_a_Sberbank_torok_leanyvallalatanak_eladasan","timestamp":"2019. április. 07. 11:09","title":"Nagyot kaszált a Sberbank török leányvállalatának eladásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"589a8833-008f-4907-a403-d65d2181f6ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Halad a tér felújítása, már látható, pontosan hova helyezik az elhurcolt szobrot.","shortLead":"Halad a tér felújítása, már látható, pontosan hova helyezik az elhurcolt szobrot.","id":"20190405_Mar_latszik_hova_kerul_a_Nagy_Imreszobor_a_Jaszai_Mari_teren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=589a8833-008f-4907-a403-d65d2181f6ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352c951e-40e4-4727-8cca-e07389e636e4","keywords":null,"link":"/kultura/20190405_Mar_latszik_hova_kerul_a_Nagy_Imreszobor_a_Jaszai_Mari_teren","timestamp":"2019. április. 05. 16:55","title":"Már látszik a Nagy Imre-szobor helye a Jászai Mari téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A törvényszék elrendelte a férfi letartóztatását.","shortLead":"A törvényszék elrendelte a férfi letartóztatását.","id":"20190405_Lelocsolta_benzinnel_es_felgyujtotta_lakotarsat_mert_az_nem_vette_fol_neki_a_telefont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ed3be2-ed19-4d82-99de-884a6ceb969e","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Lelocsolta_benzinnel_es_felgyujtotta_lakotarsat_mert_az_nem_vette_fol_neki_a_telefont","timestamp":"2019. április. 05. 18:17","title":"Lelocsolta benzinnel és felgyújtotta lakótársát, mert az nem vette föl neki a telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az Üllői úton váltakozó irányban haladt a fogalom, és az 50-es villamos sem járt, a rend fél hat után állt helyre.","shortLead":"Az Üllői úton váltakozó irányban haladt a fogalom, és az 50-es villamos sem járt, a rend fél hat után állt helyre.","id":"20190405_Villamossal_utkozott_egy_auto_Kispesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61cdd86-3db5-428a-8981-13fcb80c1902","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190405_Villamossal_utkozott_egy_auto_Kispesten","timestamp":"2019. április. 05. 17:38","title":"Villamossal ütközött egy autó Kispesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]