[{"available":true,"c_guid":"0e6262ba-9a55-4bd2-b513-7611522ddf9c","c_author":"","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint B. Ferenc és társai 2019. április 1-jén a Budapest X. kerületében lévő a Liget téren bántalmaztak egy férfit, majd egy fekete BMW-be kényszerítették. Ezután a sértettet tovább bántalmazták és fenyegették, majd szabadon bocsátásáért pénzt követeltek. Az elkövetők később a férfit elengedték. A rendőrök a négy támadó egyikét, B. Ferencet elfogták, a többieket még keresik. Ők azok: Lakatos Kálmán, Szilágyi Sándor és Csömör Henrik","shortLead":"A rendőrség szerint B. Ferenc és társai 2019. április 1-jén a Budapest X. kerületében lévő a Liget téren bántalmaztak...","id":"20190406_Ezeket_az_emberrablokat_keresi_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e6262ba-9a55-4bd2-b513-7611522ddf9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65945925-d1c1-476f-adc2-e25c3442b0bd","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_Ezeket_az_emberrablokat_keresi_a_rendorseg","timestamp":"2019. április. 06. 20:32","title":"Ezeket az emberrablókat keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff05f764-1cbe-4302-8c8f-b51aed5ee88d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vajon bekerül az Aranycsapatba Dózsa László (1942-)?","shortLead":"Vajon bekerül az Aranycsapatba Dózsa László (1942-)?","id":"20190406_Schmidt_Maria_majdnem_negymilliardbol_csinal_Puskaskiallitast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff05f764-1cbe-4302-8c8f-b51aed5ee88d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a2f7395-497a-477e-9ec5-5e4af594c06d","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_Schmidt_Maria_majdnem_negymilliardbol_csinal_Puskaskiallitast","timestamp":"2019. április. 06. 12:36","title":"Schmidt Mária majdnem négymilliárdból csinál Puskás-kiállítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az adóbevallásnál is lehet kérni a tartós betegségek után az adóvisszatérítést. ","shortLead":"Az adóbevallásnál is lehet kérni a tartós betegségek után az adóvisszatérítést. ","id":"20190407_Tobb_betegseg_utan_lehet_iden_adovisszateritest_kerni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31bf288a-9e10-4111-8848-08b5a10a45f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Tobb_betegseg_utan_lehet_iden_adovisszateritest_kerni","timestamp":"2019. április. 07. 09:03","title":"Több betegség után lehet idén adóvisszatérítést kérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54dc2510-7f12-4429-a515-fa527a671347","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A rendszerváltás előtti demokratikus ellenzék kiemelkedő alakja, az SZDSZ egyik alapítója azt mondta, bár létezik parlamentáris rendszer, amely lehetővé tenné a politikai váltógazdálkodást, mégis egyetlen párt uralkodik, s az folyamatosan korrumpálódik. A Magyar Helsinki Bizottság alapítója a hvg.hu-nak adott interjújában arról is beszélt, ez Móricz Zsigmond és a Rokonok országa.","shortLead":"A rendszerváltás előtti demokratikus ellenzék kiemelkedő alakja, az SZDSZ egyik alapítója azt mondta, bár létezik...","id":"20190406_Koszeg_Ferenc_Remelem_nem_kell_vilaghaboru_ahhoz_hogy_Orban_megbukjon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54dc2510-7f12-4429-a515-fa527a671347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fecde38-05ce-4058-b6d1-0cc4461f88dc","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_Koszeg_Ferenc_Remelem_nem_kell_vilaghaboru_ahhoz_hogy_Orban_megbukjon","timestamp":"2019. április. 06. 07:00","title":"Kőszeg Ferenc: Remélem, nem kell világháború ahhoz, hogy Orbán megbukjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f388098b-af64-44bc-85b1-f79bc3906682","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Dieter Zetsche, a Daimler vezérigazgatója pénteken lerakta a konszern akkumulátorgyárának az alapkövét az untertürkenheimi telephelyén.","shortLead":"Dieter Zetsche, a Daimler vezérigazgatója pénteken lerakta a konszern akkumulátorgyárának az alapkövét...","id":"20190406_mercedes_daimler_akkumulator_gyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f388098b-af64-44bc-85b1-f79bc3906682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dc55c40-b074-4598-8a54-a7fab440534e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190406_mercedes_daimler_akkumulator_gyar","timestamp":"2019. április. 06. 09:19","title":"Elkezdte építeni saját Gigafactoryját a Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae37d12-58a8-48eb-8510-bfc014e6af5a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csak foglalkozik a magyar kultúrával a külföldi sajtó!","shortLead":"Csak foglalkozik a magyar kultúrával a külföldi sajtó!","id":"20190407_A_Guardianig_jutott_Okovacs_kerese_az_Opera_enekeseihez_hogy_valljak_magukat_afroamerikainak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fae37d12-58a8-48eb-8510-bfc014e6af5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e04bb4c-91a0-465e-9436-4094c1a34d2e","keywords":null,"link":"/kultura/20190407_A_Guardianig_jutott_Okovacs_kerese_az_Opera_enekeseihez_hogy_valljak_magukat_afroamerikainak","timestamp":"2019. április. 07. 19:07","title":"A Guardianig jutott Ókovács kérése az Opera énekeseihez, hogy vallják magukat afroamerikainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állományé viszont nőtt nyolc év alatt, bár a szakszervezet szerint rengeteg a pályaelhagyó.","shortLead":"Az állományé viszont nőtt nyolc év alatt, bár a szakszervezet szerint rengeteg a pályaelhagyó.","id":"20190406_Dramaian_visszaesett_a_rendornek_jelentkezo_fiatalok_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7777fef-ed7a-42f3-bf08-e50725272037","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_Dramaian_visszaesett_a_rendornek_jelentkezo_fiatalok_szama","timestamp":"2019. április. 06. 12:36","title":"Drámaian visszaesett a rendőrnek jelentkező fiatalok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9d7059d-1aeb-4208-8345-caae67ae381e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz érveit ismételgetve kampányolt saját pártja mellett az EP-választásra készülő Munkáspárt elnöke, Thürmer Gyula. Szerinte az unió válságban van, amelyet jól példáz, hogy az Egyesült Királyság kilép az unióból, a migránsválságot nem tudják megoldani és a \"háború szélén\" állnak Oroszországgal.","shortLead":"A Fidesz érveit ismételgetve kampányolt saját pártja mellett az EP-választásra készülő Munkáspárt elnöke, Thürmer...","id":"20190406_Thurmer_Gyula_szerint_az_EU_a_haboru_szelen_all_Oroszorszaggal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9d7059d-1aeb-4208-8345-caae67ae381e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4225b48-90cd-47a5-ac78-a175081a8618","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_Thurmer_Gyula_szerint_az_EU_a_haboru_szelen_all_Oroszorszaggal","timestamp":"2019. április. 06. 16:51","title":"Thürmer Gyula szerint az EU a háború szélén áll Oroszországgal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]