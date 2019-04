Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0c86322-daff-4fc1-ab86-1f58b52c7a74","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatóságok azonnal a helyszínre vonultak.","shortLead":"A hatóságok azonnal a helyszínre vonultak.","id":"20190409_Gyanus_feher_por_Monty_Python_Eric_Idle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0c86322-daff-4fc1-ab86-1f58b52c7a74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad835656-0c8b-4ee4-b453-b98c261209d9","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Gyanus_feher_por_Monty_Python_Eric_Idle","timestamp":"2019. április. 09. 10:44","title":"Gyanús fehér por miatt evakuálni kellett a Monty Python egyik tagjának otthonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szakgimnáziumi ápoló panaszkodott, hogy a Bajcsy-kórházban egy orvos megjegyzéseket tett a ruhájára, és a fenekére csapkodott. Az esetből panasz lett, a kórház kivizsgálta az ügyet, az érintett orvos pedig elhagyta az intézményt.\r

\r

","shortLead":"Egy szakgimnáziumi ápoló panaszkodott, hogy a Bajcsy-kórházban egy orvos megjegyzéseket tett a ruhájára, és a fenekére...","id":"20190408_Elhagyta_a_korhazat_fenekre_csapdosassal_vadolt_orvos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b6ab9c-536c-4b61-9252-cf71d173bff2","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Elhagyta_a_korhazat_fenekre_csapdosassal_vadolt_orvos","timestamp":"2019. április. 08. 14:16","title":"Elhagyta a kórházat a fenékre csapdosással vádolt orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7c44902-ac0d-4bfc-8764-45e3ed0abe6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Blackpink nevű formáció vadiúj klipje gyakorlatilag letarolta a YouTube-ot. A Gangnam Style előadóját is lenyomták. ","shortLead":"A Blackpink nevű formáció vadiúj klipje gyakorlatilag letarolta a YouTube-ot. A Gangnam Style előadóját is lenyomták. ","id":"20190409_blackpink_kill_this_love_youtube_nezettsegi_adatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7c44902-ac0d-4bfc-8764-45e3ed0abe6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"666cb3b6-e47a-4809-815f-d72db0dacf98","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_blackpink_kill_this_love_youtube_nezettsegi_adatok","timestamp":"2019. április. 09. 14:33","title":"Egy nap alatt 56 millió megtekintés – új királya van a YouTube-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2ea8609-0357-45ac-bdd5-958c37d3918e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Oroszországban ez az első eset, amikor egy transznemű személy pert nyert az őt ért diszkrimináció miatt.","shortLead":"Oroszországban ez az első eset, amikor egy transznemű személy pert nyert az őt ért diszkrimináció miatt.","id":"20190410_Orosz_attores_pert_nyert_a_nemvalto_muteten_atesett_nyomdai_gepmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2ea8609-0357-45ac-bdd5-958c37d3918e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c17c316-772b-4780-9af4-fc452bd7da14","keywords":null,"link":"/kkv/20190410_Orosz_attores_pert_nyert_a_nemvalto_muteten_atesett_nyomdai_gepmester","timestamp":"2019. április. 10. 12:21","title":"Orosz áttörés: pert nyert a nemváltó műtéten átesett nyomdai gépmester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a97144b0-3789-4887-aee2-0c73de18ea9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem számít a tagság felfüggesztése és Weber kritikája, EPP-s dzsekikben és sapkákban nyomulnak a fideszesek.","shortLead":"Nem számít a tagság felfüggesztése és Weber kritikája, EPP-s dzsekikben és sapkákban nyomulnak a fideszesek.","id":"20190408_A_Fidesz_szerint_nincs_vele_gond_hogy_neppartos_holmikkal_kampanyolnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a97144b0-3789-4887-aee2-0c73de18ea9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f922d4aa-3d7e-45aa-8a47-c554116eaa01","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_A_Fidesz_szerint_nincs_vele_gond_hogy_neppartos_holmikkal_kampanyolnak","timestamp":"2019. április. 08. 17:27","title":"A Fidesz szerint nincs vele gond, hogy néppártos holmikkal kampányolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ac34ed-865e-4d64-89b1-b8689e0bde8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A GDP 1 százalékának megfelelő összeg múlhat azon, mennyire gyorsan és hatékonyan sikerül integrálni a bevándorlókat.","shortLead":"A GDP 1 százalékának megfelelő összeg múlhat azon, mennyire gyorsan és hatékonyan sikerül integrálni a bevándorlókat.","id":"20190410_Ott_utasitjak_el_legjobban_a_migraciot_ahol_alig_latnak_kulfoldieket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5ac34ed-865e-4d64-89b1-b8689e0bde8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5416d2ed-0dba-4b45-ac1c-5487e7665c2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190410_Ott_utasitjak_el_legjobban_a_migraciot_ahol_alig_latnak_kulfoldieket","timestamp":"2019. április. 10. 12:31","title":"Ott utasítják el legjobban a migrációt, ahol alig látnak külföldieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CEU rektora a Klubrádiónak azt mondta: biztosan megnyitják a bécsi kampuszt, de Nádor utcai intézményüket is megtartják, bármi is lesz a Fidesztől várt jogi engedéllyel. Azt még azonban nem tudja, ha nem kapnak engedélyt, miképpen maradnak a magyar fővárosban.","shortLead":"A CEU rektora a Klubrádiónak azt mondta: biztosan megnyitják a bécsi kampuszt, de Nádor utcai intézményüket is...","id":"20190409_Ignatieff_Meg_nem_tudjuk_hogyan_de_maradunk_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"521bbf70-3f49-4809-93d0-b5cf9d2857ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_Ignatieff_Meg_nem_tudjuk_hogyan_de_maradunk_Budapesten","timestamp":"2019. április. 09. 10:14","title":"Ignatieff: Még nem tudjuk, hogyan, de marad a CEU Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1cb6f90-2953-4637-935a-4756d27e3581","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Feloldották a zárást, megindulhat a forgalom a BAH-csomópontnál, ahol második világháborús bombákat hatástalanítottak szerdán – közölte a fővárosi kormányhivatal délben a honlapján.","shortLead":"Feloldották a zárást, megindulhat a forgalom a BAH-csomópontnál, ahol második világháborús bombákat hatástalanítottak...","id":"20190410_buda_bah_csomopont_vilaghaborus_bomba_kozlekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1cb6f90-2953-4637-935a-4756d27e3581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"257d5f4c-7c4d-4cec-b75d-d7ccd0567d6e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_buda_bah_csomopont_vilaghaborus_bomba_kozlekedes","timestamp":"2019. április. 10. 12:31","title":"Vége a bombaparának, megnyitották a BAH-csomópontot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]