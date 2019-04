Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e23312c0-dd67-4a7b-9754-c65b28ac131a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Best magazin pénteki számában megjelent egy interjú Andy Vajna özvegyével, aki nemrég azt írta, nem nyilatkozott a lapnak. ","shortLead":"A Best magazin pénteki számában megjelent egy interjú Andy Vajna özvegyével, aki nemrég azt írta, nem nyilatkozott...","id":"20190412_Vajna_Timea_Best_magazin_interju_nyilatkozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e23312c0-dd67-4a7b-9754-c65b28ac131a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3271f8d3-0edf-4d2f-a64d-91da46a1de5e","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Vajna_Timea_Best_magazin_interju_nyilatkozat","timestamp":"2019. április. 12. 11:26","title":"Vagy Vajna Tímea nem mond igazat, vagy a Best","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc95bd0e-075b-488c-a117-e60aaaec8117","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó legnagyobb villanyautójának ezúttal nem aszfalton megejtett gyorsulás versenyszámban kellett teljesítenie. ","shortLead":"Az amerikai gyártó legnagyobb villanyautójának ezúttal nem aszfalton megejtett gyorsulás versenyszámban kellett...","id":"20190411_video_terepezni_sarat_dagasztani_vittek_a_tesla_model_xet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc95bd0e-075b-488c-a117-e60aaaec8117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e57a5a-5c9f-4315-8fcf-9a4f0c0fbac8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190411_video_terepezni_sarat_dagasztani_vittek_a_tesla_model_xet","timestamp":"2019. április. 11. 11:21","title":"Videó: terepezni, sarat dagasztani vitték a Tesla Model X-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a84e870-2812-4b52-996a-f6bd63adbe4a","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció európai parlamenti listájának utolsó helyére szimbolikusan felkerül Czeglédy Csaba, akit jelenleg költségvetési csalással vádolnak. A DK bejelentését azzal indokolta, hogy hiába az MSZP politikusáról van szó, de hősnek és az Orbán-rendszer ellenségének tartják, ezért felsorakoznak mögötte és jusztis elindítják. Ezzel viszont Czeglédy mentelmi jogot szerezne, ami megakaszthatja az ellene folytatott büntetőeljárást.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció európai parlamenti listájának utolsó helyére szimbolikusan felkerül Czeglédy Csaba, akit...","id":"20190411_Az_MSZPs_Czegledy_Csaba_felkerult_a_DK_EPlistajara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a84e870-2812-4b52-996a-f6bd63adbe4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f224721-8f2f-4e40-ba2d-2d9126b11fdc","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_Az_MSZPs_Czegledy_Csaba_felkerult_a_DK_EPlistajara","timestamp":"2019. április. 11. 08:16","title":"Az MSZP-s Czeglédy Csaba felkerül a DK EP-listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7476d258-cb42-4cd4-aa73-b1056a67a9d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jó autó az Audi, vontatott már trolibuszt is nálunk. ","shortLead":"Jó autó az Audi, vontatott már trolibuszt is nálunk. ","id":"20190411_autos_video_audi_kamion","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7476d258-cb42-4cd4-aa73-b1056a67a9d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acabb35f-6a57-4b31-bc27-31fec91de726","keywords":null,"link":"/cegauto/20190411_autos_video_audi_kamion","timestamp":"2019. április. 11. 14:08","title":"Videó: egy személyautó vontatott egy kamiont az autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5002f1ea-6d3e-4b97-8ab0-7a8ebf99791b","c_author":"","category":"elet","description":"A magyar költészet napjának tiszteletére négy büntetés-végrehajtási intézetből összesen hét elítélt szavalta el József Attila A hetedik című költeményét. ","shortLead":"A magyar költészet napjának tiszteletére négy büntetés-végrehajtási intézetből összesen hét elítélt szavalta el József...","id":"20190411_Rabok_szavalnak_vers_magyar_kolteszet_napja_Jozsef_Attila","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5002f1ea-6d3e-4b97-8ab0-7a8ebf99791b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f8b59a-2dbd-42fd-9252-774ac99b7230","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Rabok_szavalnak_vers_magyar_kolteszet_napja_Jozsef_Attila","timestamp":"2019. április. 11. 10:52","title":"Nem csak a rendőrök, a rabok is szavalnak a magyar költészet napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2e70cbe-87e4-4789-9514-0513486472eb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy-Britanniának megállapodásra kell jutnia a kiválási megállapodás elfogadásáról, és amilyen gyorsan csak lehet, el kell hagynia az Európai Uniót – jelentette ki a brit kormányfő csütörtökön Brüsszelben a rendkívüli EU-csúcs utáni sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Nagy-Britanniának megállapodásra kell jutnia a kiválási megállapodás elfogadásáról, és amilyen gyorsan csak lehet, el...","id":"20190411_May_El_kell_hagynunk_az_EUt_amilyen_gyorsan_csak_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2e70cbe-87e4-4789-9514-0513486472eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f9da31-a192-4451-a7f9-44b60e82c164","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190411_May_El_kell_hagynunk_az_EUt_amilyen_gyorsan_csak_lehet","timestamp":"2019. április. 11. 07:13","title":"May: El kell hagynunk az EU-t, amilyen gyorsan csak lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0428e19-f2bc-4fcd-9edc-d86177a35131","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez lehet az első alkotmánybírósági határozat, amelyben kimondják, hogy szükség van humorérzékre.","shortLead":"Ez lehet az első alkotmánybírósági határozat, amelyben kimondják, hogy szükség van humorérzékre.","id":"20190411_Az_Alkotmanybirosag_mondta_ki_nem_sertett_szabalyt_a_jardat_szinezo_MKKP","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0428e19-f2bc-4fcd-9edc-d86177a35131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81570de-37ee-459b-8809-882dec7744ad","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_Az_Alkotmanybirosag_mondta_ki_nem_sertett_szabalyt_a_jardat_szinezo_MKKP","timestamp":"2019. április. 11. 17:54","title":"Az Alkotmánybíróság mondta ki: nem sértett szabályt a járdát színező MKKP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2caaaa53-5d1a-401a-be91-6d9bcece8d1d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy körülbelül mit tud és mennyibe kerül a Mercedes-AMG sportkocsi. \"A drága autókra tök egyszerű a magyarázat\" – nyilatkozta a tulajdonos. ","shortLead":"Vázoljuk, hogy körülbelül mit tud és mennyibe kerül a Mercedes-AMG sportkocsi. \"A drága autókra tök egyszerű...","id":"20190412_pontosan_milyen_sportautot_vett_a_napokban_m_richard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2caaaa53-5d1a-401a-be91-6d9bcece8d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cd18f39-b3c3-4220-b8e4-4ffad26f941e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190412_pontosan_milyen_sportautot_vett_a_napokban_m_richard","timestamp":"2019. április. 12. 11:21","title":"Pontosan milyen sportautót vett a napokban M. Richárd?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]