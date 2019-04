Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ccc9b847-68b6-4f05-9091-a93b74ecd057","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár ősszel még arról volt szó, hogy a 2019 elején érkező nagy frissítőcsomagnak már a Sets nevű funkció is része lesz, a jelek szerint erre többé már nem kell várni.","shortLead":"Bár ősszel még arról volt szó, hogy a 2019 elején érkező nagy frissítőcsomagnak már a Sets nevű funkció is része lesz...","id":"20190424_microsoft_windows_10_frissites_sets","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccc9b847-68b6-4f05-9091-a93b74ecd057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2821240f-ced9-4bdc-a415-f9e55e11a3d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_microsoft_windows_10_frissites_sets","timestamp":"2019. április. 24. 09:03","title":"Elkaszálta a Microsoft a funkciót, ami a Windows 10 nagy újdonsága lett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543adc32-ff50-4403-a8ee-02c09b30669a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó néhány szolgáltatás nem működik a CIB-nél, a panaszosok szerint a készpénzfelvétel se megy mindenkinél. ","shortLead":"Jó néhány szolgáltatás nem működik a CIB-nél, a panaszosok szerint a készpénzfelvétel se megy mindenkinél. ","id":"20190423_cib_bank_akadozas_atm_keszpenzfelvetel_ecommerce","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=543adc32-ff50-4403-a8ee-02c09b30669a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bcd5a14-c5ad-4f7f-950a-ac6a9435adf9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_cib_bank_akadozas_atm_keszpenzfelvetel_ecommerce","timestamp":"2019. április. 23. 16:33","title":"Reggel óta akadozik a CIB Bank rendszere [frissítve: megjavították]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef3be64-5de8-4bae-afbe-03bdf9dc5882","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A címben szereplő kétszeres eltérés nem túlzás, sőt. Ha pontosabbak akarunk lenni, akkor több mint kétszer annyi ideig kell dolgoznia egy budapesti fiatalnak ahhoz, hogy a fizetéséből lakást vegyen, mint egy észak-magyarországinak. Ez derült ki a TAKARÉK Index elemzőinek kutatásából. ","shortLead":"A címben szereplő kétszeres eltérés nem túlzás, sőt. Ha pontosabbak akarunk lenni, akkor több mint kétszer annyi ideig...","id":"20190423_Ketszer_annyi_ideig_gurizhet_egy_fovarosi_fiatal_egy_lakasert_mint_egy_eszakmagyarorszagi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aef3be64-5de8-4bae-afbe-03bdf9dc5882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3daaae-aa99-4923-bd00-e68149870f65","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190423_Ketszer_annyi_ideig_gurizhet_egy_fovarosi_fiatal_egy_lakasert_mint_egy_eszakmagyarorszagi","timestamp":"2019. április. 23. 10:45","title":"Kétszer annyi ideig gürizhet egy fővárosi fiatal egy lakásért, mint egy észak-magyarországi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b32b7c-5e18-435b-b5c5-c2eaaed402e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fémkorlátot, fakerítést, bokrokat, oszlopot is kidöntött. ","shortLead":"Fémkorlátot, fakerítést, bokrokat, oszlopot is kidöntött. ","id":"20190423_Fotok_Keriteseken_bokrokon_at_hajtott_a_teraszra_a_kisteherauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76b32b7c-5e18-435b-b5c5-c2eaaed402e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c926cbf2-0ed1-4386-9fa3-9bc3a4df76a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190423_Fotok_Keriteseken_bokrokon_at_hajtott_a_teraszra_a_kisteherauto","timestamp":"2019. április. 23. 13:38","title":"Fotók: Kerítéseken, bokrokon át hajtott a teraszra a kisteherautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bff1125c-aef3-4b26-a6c2-17390eaccc65","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"kultura","description":"„A szakértők, a tanácsadók, a politológusok kancsal logikáját próbáltam előcsiholni magamból” – mondja Egyéni javaslat című, humoreszkeket tartalmazó új kötete születéséről a szerző.","shortLead":"„A szakértők, a tanácsadók, a politológusok kancsal logikáját próbáltam előcsiholni magamból” – mondja Egyéni javaslat...","id":"201916__spiro_gyorgy_iro__bundas_indulatrol_humorerzekrol__nevetni_kell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bff1125c-aef3-4b26-a6c2-17390eaccc65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27a27a50-bb09-45a1-aaff-89d634555e9e","keywords":null,"link":"/kultura/201916__spiro_gyorgy_iro__bundas_indulatrol_humorerzekrol__nevetni_kell","timestamp":"2019. április. 22. 20:00","title":"Spiró György: Nevessünk már egy kicsit magunkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2319c9f-6724-4a0f-af60-429d1b91fe76","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Katalin hercegnő által készített fotókon a herceg pulóvereit is közelebbről megismerhetjük.","shortLead":"A Katalin hercegnő által készített fotókon a herceg pulóvereit is közelebbről megismerhetjük.","id":"20190423_Lajos_herceg_egyeves_lett_es_uj_fotokkal_lehet_unnepelni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2319c9f-6724-4a0f-af60-429d1b91fe76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61cba8d4-4925-4860-831a-f0cd1fb7f8fa","keywords":null,"link":"/elet/20190423_Lajos_herceg_egyeves_lett_es_uj_fotokkal_lehet_unnepelni","timestamp":"2019. április. 23. 07:30","title":"Lajos herceg egyéves lett, és új fotókkal lehet ünnepelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64985232-7ad2-4c1b-b1a4-c7f567e80c58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint még mindig nem érzik a felhasználók eléggé, hogy a gyenge jelszavakkal saját életüket szolgáltatják ki a bűnözőknek.","shortLead":"A jelek szerint még mindig nem érzik a felhasználók eléggé, hogy a gyenge jelszavakkal saját életüket szolgáltatják ki...","id":"20190423_jelszo_egyesult_kiralysag_felmeres_rossz_jelszo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64985232-7ad2-4c1b-b1a4-c7f567e80c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3025a33-4d3e-4eb1-8b0c-3af6f21cf304","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_jelszo_egyesult_kiralysag_felmeres_rossz_jelszo","timestamp":"2019. április. 23. 13:33","title":"20 millió brit választotta magának ezt a borzalmas jelszót – ugye ön nem ezt használja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd293e05-914a-48e9-9639-313eab1066b1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagypéntek és húsvéthétfő napjain az általános munkarendben foglalkoztatott munkavállalók pihentek. Mások viszont dolgoztak. Kik oszthatók be rendes és rendkívüli munkavégzésre? Hogyan járjunk el a bérpótlékok elszámolása során? Az Adózóna cikkéből kiderül.","shortLead":"Nagypéntek és húsvéthétfő napjain az általános munkarendben foglalkoztatott munkavállalók pihentek. Mások viszont...","id":"20190423_Dolgozott_husvetkor_Ilyenkor_jar_erte_pluszpenz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd293e05-914a-48e9-9639-313eab1066b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4bff66b-e21b-4394-9284-7d2670dfc5bc","keywords":null,"link":"/kkv/20190423_Dolgozott_husvetkor_Ilyenkor_jar_erte_pluszpenz","timestamp":"2019. április. 23. 10:35","title":"Dolgozott húsvétkor? Ilyenkor jár érte pluszpénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]