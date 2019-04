Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A márciusi új-zélandi iszlámellenes merényletet akarta megtorolni egy nemrég muzulmán hitre tért afganisztáni veterán.","shortLead":"A márciusi új-zélandi iszlámellenes merényletet akarta megtorolni egy nemrég muzulmán hitre tért afganisztáni veterán.","id":"20190430_Terrortamadast_hiusitott_meg_Kaliforniaban_az_FBI","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80623517-0b34-4ad3-95dd-b12bf92395b6","keywords":null,"link":"/vilag/20190430_Terrortamadast_hiusitott_meg_Kaliforniaban_az_FBI","timestamp":"2019. április. 30. 05:53","title":"Az új-zélandi merényletet akarta megbosszulni a fegyveres, lefülelte az FBI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7fac4d-3b95-4eb2-bfd0-def5635daec8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több bank meglévő hálózatát is felvásárolná az OTP Horvátországban a Reuters szerint. A magyar bank nem kommentálta az értesüléseket.","shortLead":"Több bank meglévő hálózatát is felvásárolná az OTP Horvátországban a Reuters szerint. A magyar bank nem kommentálta...","id":"20190429_Horvatorszagban_es_Szloveniaban_terjeszkedne_tovabb_az_OTP","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d7fac4d-3b95-4eb2-bfd0-def5635daec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"464d0e75-bca3-4b95-8be3-fa269dbf448e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190429_Horvatorszagban_es_Szloveniaban_terjeszkedne_tovabb_az_OTP","timestamp":"2019. április. 29. 18:34","title":"Horvátországban és Szlovéniában terjeszkedne tovább az OTP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c9a62cc-b645-4beb-b4f9-bf914093a7c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak úgy sorjáznak a váratlan események az 5G világban, azon belül is az 5G modemek körül. Az Intel kilépett, az Apple összeborult régi nagy ellenfelével, ráadásul megvásárolná az Intel modem üzletágát. Kérdés, hogy a történtek után hajlandó lesz-e üzletet kötni vele a Santa Clara-i gyártó.","shortLead":"Csak úgy sorjáznak a váratlan események az 5G világban, azon belül is az 5G modemek körül. Az Intel kilépett, az Apple...","id":"20190429_apple_intel_5g_modemchip_uzletag_felvasarlas_pletyka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c9a62cc-b645-4beb-b4f9-bf914093a7c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a623f9-ec79-4b74-82cb-256d4342dfd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_apple_intel_5g_modemchip_uzletag_felvasarlas_pletyka","timestamp":"2019. április. 29. 10:03","title":"Logikus lépés: szemet vetett az Apple az Intel modemchip-üzletágára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24496a6-66b6-46b4-93f8-582969e9027f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190428_huawei_telefonok_emui_91_frissites_google_thanos_27_ev_koma_felebredt_ejszakai_repulesi_tilalom_samsung_galaxy_s10plus_huawei_p30_pro_sebessegteszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f24496a6-66b6-46b4-93f8-582969e9027f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b18d599a-d79d-4386-91ad-8cc3d5fd252a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190428_huawei_telefonok_emui_91_frissites_google_thanos_27_ev_koma_felebredt_ejszakai_repulesi_tilalom_samsung_galaxy_s10plus_huawei_p30_pro_sebessegteszt","timestamp":"2019. április. 28. 12:03","title":"Ez történt: becsempésztek egy szót a Google-be, ami feje tetejére állítja a keresőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd46f54b-7b37-4065-a8ee-1654dc47e29b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az eset, ha nem is teljesen közvetlen előzménye, hogy PSG kétgólos vezetésről elveszítette a francia kupadöntőt.","shortLead":"Az eset, ha nem is teljesen közvetlen előzménye, hogy PSG kétgólos vezetésről elveszítette a francia kupadöntőt.","id":"20190428_neymar_szurkolo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd46f54b-7b37-4065-a8ee-1654dc47e29b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f280778-c835-405a-9968-a567ffebbe04","keywords":null,"link":"/sport/20190428_neymar_szurkolo","timestamp":"2019. április. 28. 13:14","title":"Beszólt egy szurkoló Neymarnak, aki nem bírta ki és odaütött – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00b086f-ad1b-43bd-a3ec-98b20ecd410a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jessie Davis azt állítja, hogy a fellépése után ki akarták dobni a helyről és leköpték a biztonságiak, a Szimpla Kert szerint csak egy félreértés volt szó, és tagadják, hogy leköpték volna a nőt. ","shortLead":"Jessie Davis azt állítja, hogy a fellépése után ki akarták dobni a helyről és leköpték a biztonságiak, a Szimpla Kert...","id":"20190429_Egy_amerikai_DJ_szerint_inzultaltak_a_Szimpla_Kert_kidoboi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b00b086f-ad1b-43bd-a3ec-98b20ecd410a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"060ed4f6-8eae-4567-8bd4-64a086007168","keywords":null,"link":"/elet/20190429_Egy_amerikai_DJ_szerint_inzultaltak_a_Szimpla_Kert_kidoboi","timestamp":"2019. április. 29. 09:39","title":"Egy amerikai DJ szerint inzultálták a Szimpla Kert kidobói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1729845f-3ff0-4a16-a91a-0fa6c51a7630","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kedden és szerdán talán jobb lesz elkerülni a Belvárost autóval.","shortLead":"Kedden és szerdán talán jobb lesz elkerülni a Belvárost autóval.","id":"20190429_Mar_most_jobb_ha_ranez_erre_terkepre_a_szerdai_Nagy_Futam_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1729845f-3ff0-4a16-a91a-0fa6c51a7630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f1d127-2da9-4c1e-8323-0224575c8bea","keywords":null,"link":"/cegauto/20190429_Mar_most_jobb_ha_ranez_erre_terkepre_a_szerdai_Nagy_Futam_miatt","timestamp":"2019. április. 29. 09:55","title":"Már most jobb, ha ránéz erre a térképre a szerdai Nagy Futam miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4188beb-62ee-4abe-b0bb-be9051275b60","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Minden korábbi rekordot megdöntött 1,2 milliárd dolláros globális bevétellel első hétvégéjén a Bosszúállók: Végjáték című szuperhősfilm.\r

