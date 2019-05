Míg a kormánypárt rendre utalványokat osztogatott a nyugdíjasoknak az országban, most mégis szúrja a szemét a szegedi Fidesznek, hogy Botka László is beígért tízezer forintot a nyugdíjasoknak és az iskolakezdőknek.

“A Fidesz határozottan elutasítja és ellenzi, hogy Botka László a lakossággal fizettesse meg saját lustaságát, gyávaságát és azt, hogy lélegeztetőgépre kapcsolta Szegedet” – reagált a szegedi Fidesz alelnöke, Tápai Péter arra, hogy Botka László a szegedi majálison bejelentette, hogy minden nyugdíjas és iskolába felvételiző tízezer forintot kaphat. Nem csak a helyi Fidesz, de Bartha László, egykori polgármester és most, az önkormányzati választásokon is újra magát megmérettető aspiráns is támadja a szocialista polgármestert, ő nevezi kifejezetten júdáspénznek a tízezer forintnyi juttatásokat. Bartha szerint a magas parkolási és tömegközlekedési díjak, de a vállalkozókat sújtó adók mérséklésével, több pénz maradhatna a szegedi családok zsebében, mint amennyit egyszeri juttatásként kaphatnak.

A szocialista polgármester viszont azt mondja, hogy a város gazdasága jobban teljesít, mint korábban, ugyanis 12 százalékkal nőtt az iparűzési adóból befolyó bevétel, így van miből támogatni a lakosságot. A 34 ezer nyugdíjasnak és 11 ezer iskoláskorúnak járna a pénz, összesen nem egészen 500 millió forinttal terhelnék az önkormányzati kasszát. A helyi televízió műsorában pedig azt is elmondta a polgármester, hogy nem egyszeri juttatásról döntenek a következő közgyűlésen, hanem minden évben megkapnák a pénzt az erre jogosultak.

A polgármester azzal is érvelt, hogy a szegedi lakosokra semmilyen adót nem rótt ki a város azok után sem, hogy a kormányzat a költségvetés felét elvonta, 2010 és 2016 között jelentősen csökkent az állami támogatás. Ráadásul a szociális támogatásokat is átrendezték úgy, hogy lényegében a szociálisan rászorulókra fordítható forrásokat is elvonták. Szeged ennek ellenére megtartotta azokat úgy, hogy közben a lakosokra egyetlen adónemet nem róttak ki.