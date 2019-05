Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83463cfa-9f8a-4a07-bb8e-ee7449e14593","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 71 éves férfi karácsonykor indult a Kanári-szigetekről, most ért partot a Karibi-szigeteknél.","shortLead":"A 71 éves férfi karácsonykor indult a Kanári-szigetekről, most ért partot a Karibi-szigeteknél.","id":"20190508_Foto_Iranyithatatlan_hordoban_szelte_at_az_Atlantioceant_egy_71_eves_francia_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83463cfa-9f8a-4a07-bb8e-ee7449e14593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63610176-4c1e-4373-834a-82ac0566e225","keywords":null,"link":"/elet/20190508_Foto_Iranyithatatlan_hordoban_szelte_at_az_Atlantioceant_egy_71_eves_francia_ferfi","timestamp":"2019. május. 08. 11:45","title":"Fotó: Irányíthatatlan hordóban szelte át az Atlanti-óceánt egy 71 éves francia férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64052593-e0b3-4508-9239-4bda27ae2ad3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kedden e-mailben értesítette a leendő vásárlókat a Samsung, hogy a hónap végéig törölni fogják a Galaxy Foldra leadott előrendelést. ","shortLead":"Kedden e-mailben értesítette a leendő vásárlókat a Samsung, hogy a hónap végéig törölni fogják a Galaxy Foldra leadott...","id":"20190507_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_telefon_torik_konstrukcios_hiba_elorendeles_torlese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64052593-e0b3-4508-9239-4bda27ae2ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc81c5a5-888d-473c-80eb-b2e5e2840d53","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_telefon_torik_konstrukcios_hiba_elorendeles_torlese","timestamp":"2019. május. 07. 18:03","title":"Törli az összehajtható telefonra leadott rendeléseket a Samsung, és nem tudni, mikorra lesz \"kész\" a Galaxy Fold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e020181-f132-44c0-9e43-4c1ce01e08b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közbeszerzések felügyeletétől érkezhet az Egészséges Budapest program új miniszteri biztosa. Erősen felhígult projektet vesz át.","shortLead":"A közbeszerzések felügyeletétől érkezhet az Egészséges Budapest program új miniszteri biztosa. Erősen felhígult...","id":"20190508_Kivulallora_bizhatjak_ra_a_tobb_szaz_milliard_forintos_korhazfejlesztest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e020181-f132-44c0-9e43-4c1ce01e08b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46239e1a-8d1d-4c84-976f-4743fb73aa97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190508_Kivulallora_bizhatjak_ra_a_tobb_szaz_milliard_forintos_korhazfejlesztest","timestamp":"2019. május. 08. 11:55","title":"Kívülállóra bízhatják rá a több százmilliárd forintos kórházfejlesztést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e3b5a9-c20c-4097-8703-693c9f086958","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bemutatjuk, hogyan lehetett megoldani a középszintű töriérettségit. ","shortLead":"Bemutatjuk, hogyan lehetett megoldani a középszintű töriérettségit. ","id":"20190508_Itt_vannak_a_torierettsegi_megoldasai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06e3b5a9-c20c-4097-8703-693c9f086958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85810432-adc4-4b16-bbc6-6ee81fffe03d","keywords":null,"link":"/kultura/20190508_Itt_vannak_a_torierettsegi_megoldasai","timestamp":"2019. május. 08. 13:36","title":"Itt vannak a töriérettségi megoldásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c3645f-094b-456c-9bfb-deca0c5ecb5c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A portugál tréner szerint annak köszönhető a Liverpool kedd esti, bámulatos sikere a Barcelona ellen, hogy a vezetőedző, Jürgen Klopp belenevelte a hitet a labdarúgóiba.","shortLead":"A portugál tréner szerint annak köszönhető a Liverpool kedd esti, bámulatos sikere a Barcelona ellen...","id":"20190508_jose_mourinho_jurgen_klopp_liverpool_barcelona_bajnokok_ligaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18c3645f-094b-456c-9bfb-deca0c5ecb5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80e7c24-a6f3-4616-842c-8b60214a0d17","keywords":null,"link":"/sport/20190508_jose_mourinho_jurgen_klopp_liverpool_barcelona_bajnokok_ligaja","timestamp":"2019. május. 08. 13:01","title":"Mourinho: A Liverpool sikere a szív és a lélek, meg Klopp diadala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"867bcf08-df01-4820-832a-bb71e7b098fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mások lassítanak a nagy esőben, ő nem.","shortLead":"Mások lassítanak a nagy esőben, ő nem.","id":"20190506_aquaplaning_mercedes_amg_gt_autos_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=867bcf08-df01-4820-832a-bb71e7b098fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ed90192-9428-4e22-b88d-98eeee66a517","keywords":null,"link":"/cegauto/20190506_aquaplaning_mercedes_amg_gt_autos_video","timestamp":"2019. május. 07. 04:07","title":"A túl magabiztos Mercedes AMG GT-t sem kímélte az aquaplaning – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae64e5cc-3aba-4dee-aa3b-e3bdae7fe5bc","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kuala Lumpur mellett New Yorkban is ez a kérdés. Az Egyesült Államokban most hallgatnak ki egy Malajzia által kiadott bankárt, aki a maláj állami fejlesztési alap pénzeit mosta tisztára – számolt be a Bloomberg üzleti portál. ","shortLead":"Kuala Lumpur mellett New Yorkban is ez a kérdés. Az Egyesült Államokban most hallgatnak ki egy Malajzia által kiadott...","id":"20190507_Mennyit_lopott_miniszterelnok_ur_Penzmosoda_malaj_modra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae64e5cc-3aba-4dee-aa3b-e3bdae7fe5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df25d2e-3971-43cc-b365-86cc787e58e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190507_Mennyit_lopott_miniszterelnok_ur_Penzmosoda_malaj_modra","timestamp":"2019. május. 07. 14:11","title":"Mennyit lopott, miniszterelnök úr? Pénzmosoda maláj módra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0fd4207-eaac-4b13-be6e-bef52dd27a1c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Azt is elárulta a Liverpool német menedzsere, mivel vette rá a játékosait, hogy elhiggyék: 3-0-s hátrányról is képesek kiharcolni a döntőbe jutást.","shortLead":"Azt is elárulta a Liverpool német menedzsere, mivel vette rá a játékosait, hogy elhiggyék: 3-0-s hátrányról is képesek...","id":"20190508_jurgen_klopp_liverpool_barcelona_bajnokok_ligaja_elodonto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0fd4207-eaac-4b13-be6e-bef52dd27a1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4993eb27-9580-4e1e-88af-d53cdfcd4fc4","keywords":null,"link":"/sport/20190508_jurgen_klopp_liverpool_barcelona_bajnokok_ligaja_elodonto","timestamp":"2019. május. 08. 12:02","title":"Klopp nem gondolta, hogy képesek a csodára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]