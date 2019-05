Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63730a9b-b897-4ae1-b7cf-4d9a9253736f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folyik a vita az MTA kutatóintézeti hálózatának sorsáról az Akadémia közgyűlésén, és ezen felszólalt a kormány részéről Palkovics László miniszter, és például arról beszélt, hogy míg Kínában a mesterséges intelligenciával dolgoznak, itthon azon vitatkozunk, hogy a középiskolai diákoknak legyen-e megfelelő idegennyelv-tudása. ","shortLead":"Folyik a vita az MTA kutatóintézeti hálózatának sorsáról az Akadémia közgyűlésén, és ezen felszólalt a kormány részéről...","id":"20190506_Palkovics_az_MTAn_A_tudomanyos_szabadsag_benne_van_az_Alaptorvenyben_nem_kell_aggodni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63730a9b-b897-4ae1-b7cf-4d9a9253736f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15aaece6-d6c9-4540-9546-468cc0115e9f","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Palkovics_az_MTAn_A_tudomanyos_szabadsag_benne_van_az_Alaptorvenyben_nem_kell_aggodni","timestamp":"2019. május. 06. 13:50","title":"Palkovics az MTA-n: A tudomány szabadsága benne van az Alaptörvényben, nem kell aggódni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69c4a7d-dfee-4159-af9d-c7c0ed822a56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyjából 7000 BitCoint sikerült rövid idő alatt ellopniuk azoknak a hackereknek, akik a Binance rendszerét szemelték ki maguknak.","shortLead":"Nagyjából 7000 BitCoint sikerült rövid idő alatt ellopniuk azoknak a hackereknek, akik a Binance rendszerét szemelték...","id":"20190508_binance_bitcoin_lopas_kriptopenz_kriptovaluta_hackertamadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e69c4a7d-dfee-4159-af9d-c7c0ed822a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ce817a9-a260-42ee-b804-19cf400ee82b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_binance_bitcoin_lopas_kriptopenz_kriptovaluta_hackertamadas","timestamp":"2019. május. 08. 12:33","title":"Feltörték a világ egyik legnagyobb kriptopénz-kereskedőjét, 11,5 milliárd forintnyi BitCoin veszett oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 26 éves férfit a Bartók Béla sétányon kapták el, majd berakták egy mentőautóba.\r

","shortLead":"A 26 éves férfit a Bartók Béla sétányon kapták el, majd berakták egy mentőautóba.\r

","id":"20190506_Meztelenul_rohant_ki_a_dunaszerdahelyi_korhazbol_az_utcara_egy_beteg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1559eae4-bf83-4046-9236-940dd7918447","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Meztelenul_rohant_ki_a_dunaszerdahelyi_korhazbol_az_utcara_egy_beteg","timestamp":"2019. május. 06. 13:36","title":"Meztelenül rohant ki a dunaszerdahelyi kórházból az utcára egy beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"171a488e-aa96-44cf-8a1d-3554d763c8bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb pletyka kapott szárnyra, ezúttal arról, hogy az év második felében érkező Note10 milyen gyorstöltőt kaphat.","shortLead":"Újabb pletyka kapott szárnyra, ezúttal arról, hogy az év második felében érkező Note10 milyen gyorstöltőt kaphat.","id":"20190506_samsung_galaxy_note10_okostelefon_gyorstoltes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=171a488e-aa96-44cf-8a1d-3554d763c8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60bb2825-6788-48d6-89f5-e8816a07a159","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_samsung_galaxy_note10_okostelefon_gyorstoltes","timestamp":"2019. május. 06. 18:33","title":"Ha igaz, amit a Galaxy Note10-ről pletykálnak, hálásak lesznek a felhasználók a Samsungnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832c8e6e-73cb-453c-83e5-df00d2de0efa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple csak az utolsó pillanatokban, a lepapírozás után szokott beszámolni egy-egy cég felvásárlásáról. Most kiderült: elég gyakran vesznek meg dolgokat. És elég sokat. ","shortLead":"Az Apple csak az utolsó pillanatokban, a lepapírozás után szokott beszámolni egy-egy cég felvásárlásáról. Most...","id":"20190507_tim_cook_apple_akviziciok_cegek_felvasarlasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=832c8e6e-73cb-453c-83e5-df00d2de0efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60377b18-0e66-45b6-a95f-092c83d16e87","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_tim_cook_apple_akviziciok_cegek_felvasarlasa","timestamp":"2019. május. 07. 09:33","title":"Tim Cook mondott valami izgalmasat az Apple-ről, ez nagy változást hozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debc10f0-0097-4691-aabe-edda88b1308d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"De így is hatalmas volt a növekedés 2013 és 2017 között, amikor a statisztika elkészült. Magyarország hátulról a negyedik lett a vizsgált 24 országból.","shortLead":"De így is hatalmas volt a növekedés 2013 és 2017 között, amikor a statisztika elkészült. Magyarország hátulról...","id":"20190507_Alig_2_szazalek_az_elektromos_es_hibrid_autok_aranya_Europaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=debc10f0-0097-4691-aabe-edda88b1308d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c859ba-888e-4025-bac4-6489bbe085e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190507_Alig_2_szazalek_az_elektromos_es_hibrid_autok_aranya_Europaban","timestamp":"2019. május. 07. 13:34","title":"0,8 százalék az elektromos és hibrid autók aránya összesen Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed578666-5ec1-471b-adf1-85a71a18deca","c_author":"Bauer Tamás ","category":"itthon","description":"Pörög az EP-választási kampány, tele a hirdetőoszlopok a Brüsszelnek címzett, a bevándorlás megállítására felhívó üzenettel. A Fidesz kampányának egyik vezérmotívuma ez, vagyis az alig burkolt rasszizmus, a másik pedig a \"nemzetek Európája\", vagyis annak a föderatív Európai Uniónak az elutasítása, amelyben az állami funkciók növekvő részét adják át a tagállamok az Unió közös intézményeinek.","shortLead":"Pörög az EP-választási kampány, tele a hirdetőoszlopok a Brüsszelnek címzett, a bevándorlás megállítására felhívó...","id":"20190508_Bauer_Zsakok_es_foltok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed578666-5ec1-471b-adf1-85a71a18deca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03924ba3-8461-429a-a42d-db7af65473ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Bauer_Zsakok_es_foltok","timestamp":"2019. május. 08. 11:55","title":"Bauer: Zsákok és foltok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08933e7d-b4e4-4ec2-9794-ea349fea2704","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Amikor ki sem látszunk az e-mailekből, az értekezletekből és a határidőkből, az evés lényegtelen dolognak tűnik, amit igyekszünk minél gyorsabban és lehetőleg viszonylag költséghatékonyan letudni. Az étel ilyenkor csak üzemanyag, ami ahhoz kell, hogy működjünk… meg hogy ne érezzük magunkat éhesnek.","shortLead":"Amikor ki sem látszunk az e-mailekből, az értekezletekből és a határidőkből, az evés lényegtelen dolognak tűnik, amit...","id":"HVG_Konferencia_20190507_Taplalkozas_a_munkahelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08933e7d-b4e4-4ec2-9794-ea349fea2704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b799c9-53c6-4623-941e-4bf2617a0d1b","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_Konferencia_20190507_Taplalkozas_a_munkahelyen","timestamp":"2019. május. 08. 11:28","title":"Táplálkozás a munkahelyen: így hat az irodai étkezde a dolgozók teljesítményére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"}]