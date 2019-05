Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12e09587-15b6-4cd3-a415-36819550e254","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vakcinaszállító drónhálózat lép működésbe Ghánában. Az eszközök 12 millió pácienst fognak kiszolgálni. ","shortLead":"Vakcinaszállító drónhálózat lép működésbe Ghánában. Az eszközök 12 millió pácienst fognak kiszolgálni. ","id":"20190507_ghana_ups_alapitvany_vakcina_dron_gyogyszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12e09587-15b6-4cd3-a415-36819550e254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc4d323-5835-4935-aa81-b6881d6179bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_ghana_ups_alapitvany_vakcina_dron_gyogyszer","timestamp":"2019. május. 07. 14:33","title":"Nagyot lép előre Ghána, drónok fogják kivinni az életmentő gyógyszereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68769937-bc41-4204-8831-31f92470637d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az időjárási viszonyok és a személyzet hibái is hozzájárulhattak ahhoz, hogy 41 ember meghalt az Aeroflot Seremetyjevón kényszerleszállást végrehajtott és kigyulladt SSJ-100-as utasszállítóján – derült ki kompetens forrásokra hivatkozó keddi orosz sajtóértesülésekből.","shortLead":"Az időjárási viszonyok és a személyzet hibái is hozzájárulhattak ahhoz, hogy 41 ember meghalt az Aeroflot Seremetyjevón...","id":"20190507_moszkva_seremetyjevo_legi_katasztrofa_kigyulladt_repulo_aeroflot_pilota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68769937-bc41-4204-8831-31f92470637d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7b6d0a-73a9-45f5-8178-94b40358233e","keywords":null,"link":"/vilag/20190507_moszkva_seremetyjevo_legi_katasztrofa_kigyulladt_repulo_aeroflot_pilota","timestamp":"2019. május. 07. 21:39","title":"Nehezen magyarázható döntéseket hozott a Moszkvában kigyulladt gép kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59c506a-6d30-4139-97a4-aaccf69070e7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A The New York Times hozzájutott az elnök 1985 és 1994 közötti adóbevallásainak adataihoz, amelyekből arra következtetett, hogy több mint egymilliárd dolláros üzleti veszteségei lehettek.","shortLead":"A The New York Times hozzájutott az elnök 1985 és 1994 közötti adóbevallásainak adataihoz, amelyekből arra...","id":"20190508_adobevallas_donald_trump_nyt_uzleti_veszteseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f59c506a-6d30-4139-97a4-aaccf69070e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a166a044-fb5c-4b7d-ba2a-550a6201db28","keywords":null,"link":"/kkv/20190508_adobevallas_donald_trump_nyt_uzleti_veszteseg","timestamp":"2019. május. 08. 10:30","title":"Zseniális üzletember? Úgy tűnik, 9 év alatt 1 milliárd dollárt vesztett Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7974601b-cc7e-44db-a601-66b4d01465da","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Bazilikát és a Parlamentet nézte meg a színész. ","shortLead":"A Bazilikát és a Parlamentet nézte meg a színész. ","id":"20190508_Budapestrol_posztolt_a_Tronok_harca_sztarja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7974601b-cc7e-44db-a601-66b4d01465da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f4eaf4-4fec-4b0a-b147-7f051b0f6acc","keywords":null,"link":"/kultura/20190508_Budapestrol_posztolt_a_Tronok_harca_sztarja","timestamp":"2019. május. 08. 11:17","title":"Budapestről posztolt a Trónok harca sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c20fc70-8d0a-494a-85f9-b209b2f7c36a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Míg a kormánypárt rendre utalványokat osztogatott a nyugdíjasoknak az országban, most mégis szúrja a szemét a szegedi Fidesznek, hogy Botka László is beígért tízezer forintot a nyugdíjasoknak és az iskolakezdőknek.","shortLead":"Míg a kormánypárt rendre utalványokat osztogatott a nyugdíjasoknak az országban, most mégis szúrja a szemét a szegedi...","id":"20190506_A_Fidesz_nem_osztogatna_Szegeden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c20fc70-8d0a-494a-85f9-b209b2f7c36a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ffa46f7-a812-4417-87d2-1e7a0c3d8106","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190506_A_Fidesz_nem_osztogatna_Szegeden","timestamp":"2019. május. 06. 13:20","title":"Botka \"júdáspénze\": A Fidesz nem osztogatna Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d5e3738-737a-467c-9bfa-cb41c604b43d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A természetvédelmi hatóság engedélyével és a Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal egyeztetett módon végzett fakitermelést az Egererdő Zrt. a Bükkben – közölte a WWF Magyarország természetvédelmi szervezet közlésére reagálva az állami erdőgazdaság. Szerintük a fakitermelés a 180 éves erdő megfiatalítását szolgálja.","shortLead":"A természetvédelmi hatóság engedélyével és a Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal egyeztetett módon végzett fakitermelést...","id":"20190507_bukki_nemzeti_park_180_eves_erdo_egererdo_zrt_fakitermeles_erdofiatalitas_wwf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d5e3738-737a-467c-9bfa-cb41c604b43d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb96e5df-6cb1-4f5a-942f-06af20294553","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_bukki_nemzeti_park_180_eves_erdo_egererdo_zrt_fakitermeles_erdofiatalitas_wwf","timestamp":"2019. május. 07. 10:33","title":"Az állami erdőkezelő üzeni: csak fiatalítás miatt vágták ki a 180 éves erdőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda8869a-6b8e-44da-8259-038dc5af8d18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már évekkel korábban is voltak merész ötletei az Apple-nek. Egy most napvilágra került felvétel olyan fejlesztéseket mutat, amelyekről sokan talán nem is gondolnák, hogy az ő fejükből pattantak ki. ","shortLead":"Már évekkel korábban is voltak merész ötletei az Apple-nek. Egy most napvilágra került felvétel olyan fejlesztéseket...","id":"20190506_apple_computer_vista_mac_ii_szamitogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dda8869a-6b8e-44da-8259-038dc5af8d18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e94169a-4986-44d5-9403-a75a5b6d07ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_apple_computer_vista_mac_ii_szamitogep","timestamp":"2019. május. 06. 17:33","title":"Muzeális értékű Apple-videó került elő, ezt önnek is látnia kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef8224d6-a921-4d18-987b-e3ac812422b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben könnyebb dolga lesz annak, aki eredeti és minőségi tartalmat gyárt, a Facebook ugyanis előrébb rangsorolja majd ezeket a videókat. Persze van még néhány kitétel.","shortLead":"A jövőben könnyebb dolga lesz annak, aki eredeti és minőségi tartalmat gyárt, a Facebook ugyanis előrébb rangsorolja...","id":"20190507_facebook_algoritmus_video_ajanlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef8224d6-a921-4d18-987b-e3ac812422b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2122dc2-2560-44a8-9b44-6c7f6d4c5245","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_facebook_algoritmus_video_ajanlas","timestamp":"2019. május. 07. 19:03","title":"Változtat egyet a Facebook, eredeti és minőségi videókat ajánl majd a rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]