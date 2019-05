Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d257ea1-fe3e-4c49-b2b7-054fcd9b235a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még a meteorológusok is ámulnak azon a drónvideón, ami egy oklahomai tornádót mutat be szokatlan közelségről.","shortLead":"Még a meteorológusok is ámulnak azon a drónvideón, ami egy oklahomai tornádót mutat be szokatlan közelségről.","id":"20190508_dronvideo_tornado_amerika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d257ea1-fe3e-4c49-b2b7-054fcd9b235a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a897315-35e8-4db9-8bff-cf9a052a5cb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_dronvideo_tornado_amerika","timestamp":"2019. május. 08. 11:03","title":"Döbbenetes drónvideó készült egy amerikai tornádóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d2309b-cf65-497a-905e-1223c88ba4a2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A portugál csapat 2-1-re legyőzte az orosz válogatottat az írországi U17-es labdarúgó-Európa-bajnokságon, ennek köszönhetően a magyarok két fordulót követően már biztosan továbbjutottak az utolsó, harmadik kör eredményeitől függetlenül.","shortLead":"A portugál csapat 2-1-re legyőzte az orosz válogatottat az írországi U17-es labdarúgó-Európa-bajnokságon, ennek...","id":"20190507_csoportgyoztes_u17_focivalogatott_europa_bajnoksag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2d2309b-cf65-497a-905e-1223c88ba4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"032c5305-c3e8-4eaa-ae6d-1b4332acca90","keywords":null,"link":"/sport/20190507_csoportgyoztes_u17_focivalogatott_europa_bajnoksag","timestamp":"2019. május. 07. 18:17","title":"Csoportgyőztes az Eb-n a magyar U17-es válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1ad103-1305-447d-ad40-2b699f2a541f","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Alig várjuk, hogy nekilássunk finom ebédünknek, ám ott lappang bennünk a kérdés, hogy az elfogyasztott étel nem ártalmas-e nekünk vagy a bolygónknak. Hogyan közelítenék meg ezt a dilemmát egykori neves filozófusok - játszik el a kérdéssel a Mit tenne Nietzsche? című könyv szerzője.","shortLead":"Alig várjuk, hogy nekilássunk finom ebédünknek, ám ott lappang bennünk a kérdés, hogy az elfogyasztott étel nem...","id":"20190507_Tenyleg_jobban_kene_torodnunk_azzal_hogyan_allitjak_elo_az_elelmiszereket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc1ad103-1305-447d-ad40-2b699f2a541f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5469942a-b7c1-4cbb-a453-157b6aca0c8e","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190507_Tenyleg_jobban_kene_torodnunk_azzal_hogyan_allitjak_elo_az_elelmiszereket","timestamp":"2019. május. 07. 13:15","title":"Tényleg jobban oda kéne figyelnünk arra, hogyan állítják elő mindennapi ételeinket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65aa9ec6-eef4-4921-befc-b346d696711b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hiába fellebbezett, nem változott a verdikt: Jean-Claude Arnault, aki miatt elmaradt a 2018-as irodalmi Nobel-díj kihirdetése, két és fél évre börtönbe kell menjen nemi erőszak miatt.\r

","shortLead":"Hiába fellebbezett, nem változott a verdikt: Jean-Claude Arnault, aki miatt elmaradt a 2018-as irodalmi Nobel-díj...","id":"20190507_Eldolt_ket_es_fel_evre_bortonbe_vonul_a_Nobelbotranyt_okozo_eroszakolo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65aa9ec6-eef4-4921-befc-b346d696711b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cef23ea5-85a2-4620-aca2-784e12bb4daa","keywords":null,"link":"/kultura/20190507_Eldolt_ket_es_fel_evre_bortonbe_vonul_a_Nobelbotranyt_okozo_eroszakolo","timestamp":"2019. május. 07. 17:28","title":"Eldőlt, két és fél évre börtönbe vonul a Nobel-botrányt okozó erőszakoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e53d86-536f-4d44-915e-5d1426a7e9c2","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"A prosztatagyulladás igencsak kellemetlen, nehezen múló betegség, mely a komoly „alsó fertályi” fájdalmaktól a vizelési nehézségekig változatos tünetekkel járhat. Ugyanakkor a prosztatagyulladás kellő odafigyeléssel, és már néhány egyszerű, ám kevésbé ismert hétköznapi trükkel megelőzhető. Mutatjuk, melyek ezek.","shortLead":"A prosztatagyulladás igencsak kellemetlen, nehezen múló betegség, mely a komoly „alsó fertályi” fájdalmaktól a vizelési...","id":"proxelan_20190507_prosztatagyulladas_tunetek_trukkok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5e53d86-536f-4d44-915e-5d1426a7e9c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d9afdd-bd10-4b02-bb47-6ef44bb1317e","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20190507_prosztatagyulladas_tunetek_trukkok","timestamp":"2019. május. 07. 17:30","title":"5 tény a férfibetegségről, amitől a rendszeres szex is megvédhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"3e2632bb-443e-4b4f-a237-dd335adf7280","c_partnertag":"Proxelan"},{"available":true,"c_guid":"3f79d2e1-24a7-433a-ab8c-ee3264ec1831","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BBC három afgán családról ír. Az egyik esetében az Emberi Jogok Európai Bírósága avatkozott közbe. ","shortLead":"A BBC három afgán családról ír. Az egyik esetében az Emberi Jogok Európai Bírósága avatkozott közbe. ","id":"20190508_afgan_csaladok_kitoloncolas_magyarorszag_ejeb_bbc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f79d2e1-24a7-433a-ab8c-ee3264ec1831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f6a0ac-ef6d-451e-947f-d8a2b9db4e15","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_afgan_csaladok_kitoloncolas_magyarorszag_ejeb_bbc","timestamp":"2019. május. 08. 10:59","title":"Afgán családokat próbált meg hazatoloncolni Magyarország – sikertelenül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint száz vállalati felsővezetőnek mutatták be a Növekedési Kötvényprogram részleteit a Magyar Nemzeti Bank székházában.","shortLead":"Több mint száz vállalati felsővezetőnek mutatták be a Növekedési Kötvényprogram részleteit a Magyar Nemzeti Bank...","id":"20190507_Matolcsy_Gyorgy_reklamozta_a_jegybank_uj_programjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a92401-c868-475c-b2f2-4197fbaf2558","keywords":null,"link":"/kkv/20190507_Matolcsy_Gyorgy_reklamozta_a_jegybank_uj_programjat","timestamp":"2019. május. 07. 15:25","title":"Matolcsy György reklámozta a jegybank új programját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lett meg a kétharmad, ezért nem függesztette fel Czeglédy Csaba mentelmi jogát az NVB.\r

","shortLead":"Nem lett meg a kétharmad, ezért nem függesztette fel Czeglédy Csaba mentelmi jogát az NVB.\r

","id":"20190507_Nem_fuggesztette_fel_Czegledy_Csaba_mntelmi_jogat_az_NVB","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f30aebd3-5e5e-4106-9c60-18051e0d3594","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_Nem_fuggesztette_fel_Czegledy_Csaba_mntelmi_jogat_az_NVB","timestamp":"2019. május. 07. 17:33","title":"Nem függesztette fel Czeglédy Csaba mentelmi jogát az NVB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]