[{"available":true,"c_guid":"d7cada53-a30f-4dc7-b204-a656f4e9a7b3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Két szinten is lesznek Bud Spencerrel közös filmjeihez kapcsolódó tárgyak. ","shortLead":"Két szinten is lesznek Bud Spencerrel közös filmjeihez kapcsolódó tárgyak. ","id":"20190510_Terence_Hill_muzeum_Nemetorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7cada53-a30f-4dc7-b204-a656f4e9a7b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ea666e-1b68-48b5-9a23-4a9c5e0f2236","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Terence_Hill_muzeum_Nemetorszag","timestamp":"2019. május. 10. 17:07","title":"Terence Hill-múzeum nyílik Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732af338-a87e-4b51-88ca-fbbd21b04a88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„De hol vannak a lovak?” – kérdezte a miniszterelnök. Szelfizett is.","shortLead":"„De hol vannak a lovak?” – kérdezte a miniszterelnök. Szelfizett is.","id":"20190511_Orban_Viktor_meglatogatta_Bojte_Csabat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=732af338-a87e-4b51-88ca-fbbd21b04a88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9078fef3-7d59-49c2-b912-2cac4fa66e5b","keywords":null,"link":"/itthon/20190511_Orban_Viktor_meglatogatta_Bojte_Csabat","timestamp":"2019. május. 11. 14:35","title":"Orbán Viktor meglátogatta Böjte Csabát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcfae794-8da2-4a26-b529-ac83a0b49754","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jármű veszélyes anyagot szállított, de a mérések alapján a lakosság nincs veszélyben. ","shortLead":"A jármű veszélyes anyagot szállított, de a mérések alapján a lakosság nincs veszélyben. ","id":"20190510_Megerkeztek_a_fotok_az_M0son_felborult_kamionrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcfae794-8da2-4a26-b529-ac83a0b49754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b04da71c-b22f-41ab-99aa-df0381e2fe3c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190510_Megerkeztek_a_fotok_az_M0son_felborult_kamionrol","timestamp":"2019. május. 10. 17:46","title":"Megérkeztek a fotók az M0-son felborult kamionról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ázsiai oktatási központról egyeztet a Szegedi Tudományegyetem, a jogi és a gazdasági karokon indulna a képzés.","shortLead":"Ázsiai oktatási központról egyeztet a Szegedi Tudományegyetem, a jogi és a gazdasági karokon indulna a képzés.","id":"20190511_Keletazsiai_uzleti_oktatasi_kozpont_lesz_a_Szegedi_Tudomanyegyetemen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f1d48c-c057-4612-bb8a-91940d229ec3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Keletazsiai_uzleti_oktatasi_kozpont_lesz_a_Szegedi_Tudomanyegyetemen","timestamp":"2019. május. 11. 17:08","title":"Kelet-ázsiai üzleti oktatási központ lesz a Szegedi Tudományegyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0b5df4-1d94-4226-991b-cebca99513d3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az előző napi döntése után Donald Trump pénteken az összes fennmaradó kínai importtermék vámját 25 százalékra emeli.","shortLead":"Az előző napi döntése után Donald Trump pénteken az összes fennmaradó kínai importtermék vámját 25 százalékra emeli.","id":"20190511_Trump_meg_jobban_bekemenyitett_minden_kinai_termekre_jon_a_buntetovam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a0b5df4-1d94-4226-991b-cebca99513d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d0be42-de8b-4276-b55e-14429e90c13a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Trump_meg_jobban_bekemenyitett_minden_kinai_termekre_jon_a_buntetovam","timestamp":"2019. május. 11. 08:35","title":"Trump még jobban bekeményített: minden kínai termékre jön a büntetővám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5b6ec7b-4d80-454d-9dab-f4713306373c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20190511_Nem_akart_eltorni_a_pezsgosuveg_a_legviccesebb_avatounnepsegen__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5b6ec7b-4d80-454d-9dab-f4713306373c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9daaf4fc-016a-49bd-8abd-132e7e8fc216","keywords":null,"link":"/vilag/20190511_Nem_akart_eltorni_a_pezsgosuveg_a_legviccesebb_avatounnepsegen__video","timestamp":"2019. május. 11. 19:48","title":"Nem akart eltörni a pezsgősüveg a legviccesebb avatóünnepségen - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fe80e1e-cf12-4f43-8798-9e3d4ac838ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal nem hardverekben, hanem szolgáltatásban mutatná meg a Samsung, hogy mit tud (az Apple ellenében). Nemsokára jöhet a játékstreaming szolgáltatás a Galaxy-eszközök tulajdonosai számára.","shortLead":"Ezúttal nem hardverekben, hanem szolgáltatásban mutatná meg a Samsung, hogy mit tud (az Apple ellenében). Nemsokára...","id":"20190511_samsung_playgalaxy_link_markanev_levedese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fe80e1e-cf12-4f43-8798-9e3d4ac838ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26fdb16a-478a-4c29-b5f8-3f335daa624c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190511_samsung_playgalaxy_link_markanev_levedese","timestamp":"2019. május. 11. 08:03","title":"Ilyet mi is tudunk: hamarosan jöhet a Samsung játékletöltési szolgáltatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f2b851-d42b-437c-905e-e1eeaf0f99ba","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Sir David Attenborough legújabb tévéműsorában véresen komoly figyelmeztetést küldött az emberiségnek.","shortLead":"Sir David Attenborough legújabb tévéműsorában véresen komoly figyelmeztetést küldött az emberiségnek.","id":"201919_sir_david_attenborough_vesztjoslo_termeszetfilmes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07f2b851-d42b-437c-905e-e1eeaf0f99ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc10f85d-6c2e-493d-918e-6ffe20900652","keywords":null,"link":"/elet/201919_sir_david_attenborough_vesztjoslo_termeszetfilmes","timestamp":"2019. május. 11. 10:30","title":"93 éves korára lett biztos abban, hogy végünk van, ha nem állítjuk meg a klímaváltozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]