Ma járt le a határidő, hogy Donald Trump döntsön, nemzetbiztonsági kockázatnak minősíti-e az európai autókat. Az amerikai elnök, aki korábban 25 százalékos vámmal is fenyegetőzött, egy jelentést rendelt az európai autóipar jelentette fenyegetésről, ennek az elkészülte után volt három hónapja arra, hogy meghozza a döntést. A New York Times most megírta: az elnök elhalasztotta a döntést.

A Fehér Házból azt jelezték, további fél évet szánnak a tárgyalásokra. A New York Times arra is emlékeztetett, hogy ha keményebben megadóztatnák az Európában gyártott autókat és alkatrészeket, akkor az az amerikai gazdaságnak is megárthatna. A lap szerint azért is halaszthatta el Trump a döntést, mert egyszerre egy fronton elég neki a vámháború, szeretné előbb megoldani a Kínával folytatott vitát.