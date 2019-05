Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"afc192a5-2fcd-4382-bc63-75e4e80a2edb","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Kamion ütközött autószállító trélerrel. ","shortLead":"Kamion ütközött autószállító trélerrel. ","id":"20190521_Tobb_kilometeres_a_dugo_az_M0son_egy_baleset_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afc192a5-2fcd-4382-bc63-75e4e80a2edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9345d608-bc9b-44da-97ef-a92e0a882121","keywords":null,"link":"/cegauto/20190521_Tobb_kilometeres_a_dugo_az_M0son_egy_baleset_miatt","timestamp":"2019. május. 21. 14:57","title":"Több kilométeres a dugó az M0-son egy baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c82357b1-6452-45fe-81ed-d4d9f3d8eed0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A héten debütál a modellfrissítésen átesett Skoda Superb.","shortLead":"A héten debütál a modellfrissítésen átesett Skoda Superb.","id":"20190520_skoda_superb_scout","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c82357b1-6452-45fe-81ed-d4d9f3d8eed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d0cba6b-87ac-4d1f-8745-7b6b95770abd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190520_skoda_superb_scout","timestamp":"2019. május. 20. 10:23","title":"Először lesz terepkombi a Skoda Superbből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba3c754e-462e-4e91-a166-837eab6284bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Főleg az infláció jelenthet problémát Magyarországon – áll az OECD elemzésében.","shortLead":"Főleg az infláció jelenthet problémát Magyarországon – áll az OECD elemzésében.","id":"20190521_OECD_iden_is_lassulni_fog_a_magyar_novekedes_de_jovore_lesz_meg_rosszabb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba3c754e-462e-4e91-a166-837eab6284bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca454bb-7dbe-4aab-a485-97e358830375","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190521_OECD_iden_is_lassulni_fog_a_magyar_novekedes_de_jovore_lesz_meg_rosszabb","timestamp":"2019. május. 21. 11:38","title":"OECD: Idén is lassulni fog a magyar növekedés, de jövőre lesz még rosszabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96272d7f-a281-4fb1-8175-03390f98ea17","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az osztrák elnök szakértő miniszterjelöltek megnevezését várja Kurztól. ","shortLead":"Az osztrák elnök szakértő miniszterjelöltek megnevezését várja Kurztól. ","id":"20190521_Fel_is_mentettek_a_szabadsagparti_minisztereket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96272d7f-a281-4fb1-8175-03390f98ea17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae729f3e-bf53-4b0a-976c-6b550befc950","keywords":null,"link":"/vilag/20190521_Fel_is_mentettek_a_szabadsagparti_minisztereket","timestamp":"2019. május. 21. 16:24","title":"Fel is mentették a szabadságpárti minisztereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b0a3e86-518f-49e0-aaad-73e20c3a9e37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint van is esély arra, hogy ezúttal átmenjenek a kezdeményezések. \r

","shortLead":"A párt szerint van is esély arra, hogy ezúttal átmenjenek a kezdeményezések. \r

","id":"20190521_Ujra_nepszavazasokkal_probalkozik_a_Momentum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b0a3e86-518f-49e0-aaad-73e20c3a9e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9868379f-b97b-42cc-a1c1-d7d93d6a87bd","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Ujra_nepszavazasokkal_probalkozik_a_Momentum","timestamp":"2019. május. 21. 17:33","title":"Újra népszavazásokkal próbálkozik a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c48f7820-1a1e-4d57-8eff-cfe90b8739ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltók nagy erőkkel vonulnak a helyszínre.","shortLead":"A tűzoltók nagy erőkkel vonulnak a helyszínre.","id":"20190521_Kigyulladt_a_bkescsabai_nagy_malom_epulete__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c48f7820-1a1e-4d57-8eff-cfe90b8739ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03db8de9-1bb9-4906-94f5-26a826fcfb7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Kigyulladt_a_bkescsabai_nagy_malom_epulete__fotok","timestamp":"2019. május. 21. 17:47","title":"Kigyulladt a békéscsabai nagy malom épülete – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931e4c0f-9485-4d4d-861f-6ef4abe34051","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A választási részvétel 43,34 százalékos volt. ","shortLead":"A választási részvétel 43,34 százalékos volt. ","id":"20190519_Fegyvertartas_adoreform_Svajc_nepszavazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=931e4c0f-9485-4d4d-861f-6ef4abe34051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20cda67f-2519-4ada-bd75-2f2d94237659","keywords":null,"link":"/vilag/20190519_Fegyvertartas_adoreform_Svajc_nepszavazas","timestamp":"2019. május. 19. 18:47","title":"Megszavazták a fegyvertartás szigorítását és az adóreformot a svájciak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7378a6b-8c0a-4826-acc0-13ec49d0f68c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A budapesti tömegközlekedésben kezdik el a rendszer kísérleti programját, mielőtt az egész országban bevezetnék.","shortLead":"A budapesti tömegközlekedésben kezdik el a rendszer kísérleti programját, mielőtt az egész országban bevezetnék.","id":"20190521_Egy_honapon_belul_elinditjak_az_ejegyrendszer_tesztuzemet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7378a6b-8c0a-4826-acc0-13ec49d0f68c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb82fe9-847d-4feb-89fa-6e379fe591ba","keywords":null,"link":"/kkv/20190521_Egy_honapon_belul_elinditjak_az_ejegyrendszer_tesztuzemet","timestamp":"2019. május. 21. 12:28","title":"Egy hónapon belül elindítják a mobiljegyrendszer tesztüzemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]