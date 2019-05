Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f51f588-ee14-487d-9ae0-d79a9083af73","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az olajtársaság technikai hibát jelentett.","shortLead":"Az olajtársaság technikai hibát jelentett.","id":"20190520_mol_ukrajna_koolajvezetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f51f588-ee14-487d-9ae0-d79a9083af73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e183eddb-22e2-4460-b4ed-79f551994589","keywords":null,"link":"/kkv/20190520_mol_ukrajna_koolajvezetek","timestamp":"2019. május. 20. 15:08","title":"Gond van a Molnál, nem jön kőolaj Ukrajna felől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2ab99b-d9ab-44ae-a224-a5e135119967","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"És ez még csak a kezdet.","shortLead":"És ez még csak a kezdet.","id":"20190521_Itt_a_nagy_eso_kovetkezmenye_arhullam_vonul_le_a_Dunan_es_a_Tiszan_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f2ab99b-d9ab-44ae-a224-a5e135119967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9972a5ad-990f-4a1c-a91f-3d77b2755e48","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Itt_a_nagy_eso_kovetkezmenye_arhullam_vonul_le_a_Dunan_es_a_Tiszan_is","timestamp":"2019. május. 21. 15:07","title":"Itt a nagy eső következménye: árhullám vonul le a Dunán és a Tiszán is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edead50b-a426-4e47-912e-c0255f5a5371","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csökken a népesség, a polgármester próbálja megállítani. ","shortLead":"Csökken a népesség, a polgármester próbálja megállítani. ","id":"20190522_viagra_gyerek_szuletes_francia_falu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edead50b-a426-4e47-912e-c0255f5a5371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90bef6d3-f01d-4e00-89f2-c1952dd580ac","keywords":null,"link":"/elet/20190522_viagra_gyerek_szuletes_francia_falu","timestamp":"2019. május. 22. 10:59","title":"Ingyen Viagrát osztogatna egy francia polgármester, csak szülessen már gyerek a faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fb63aff-9edc-4935-ba6a-752395ad4e65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Beválasztotta a NASA a négyfős csapatába azt a magyar tudóst, aki pszichológusként vesz majd részt a kísérleti misszióban.","shortLead":"Beválasztotta a NASA a négyfős csapatába azt a magyar tudóst, aki pszichológusként vesz majd részt a kísérleti...","id":"20190521_nasa_magyar_tudos_ari_csilla_bolygokozi_utazas_pszichologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fb63aff-9edc-4935-ba6a-752395ad4e65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8337a1b9-8fa8-465b-8061-13282557c3d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_nasa_magyar_tudos_ari_csilla_bolygokozi_utazas_pszichologia","timestamp":"2019. május. 21. 19:33","title":"Magyar tudós irányítja a NASA bolygóközi utazások orvoskutató programját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae2ce46-7a64-4688-afaf-0b57e6f4893b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Régen nem látott, jó korszaka van a magyar színháznak – véli a Nemzeti Színház igazgatója. Ebben a saját szempontjából igaza van, de mások sokkal kevésbé optimisták.","shortLead":"Régen nem látott, jó korszaka van a magyar színháznak – véli a Nemzeti Színház igazgatója. Ebben a saját szempontjából...","id":"20190520_Vidnyanszky_Attila_Ez_egy_pelda_nelkuli_helyzet_a_magyar_kulturalis_eletben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ae2ce46-7a64-4688-afaf-0b57e6f4893b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"087f69dd-1860-4432-ac2b-8907e38a1fa2","keywords":null,"link":"/kultura/20190520_Vidnyanszky_Attila_Ez_egy_pelda_nelkuli_helyzet_a_magyar_kulturalis_eletben","timestamp":"2019. május. 20. 17:41","title":"Vidnyánszky Attila: „Ez egy példa nélküli helyzet a magyar kulturális életben”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f10281-a540-41cd-8808-6d7fb0c588c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több területen is aggasztó tendenciákat és gyakorlatot figyelt meg az Európa Tanács emberi jogi biztosa magyarországi látogatásán. Most elkészült a jelentéssel.","shortLead":"Több területen is aggasztó tendenciákat és gyakorlatot figyelt meg az Európa Tanács emberi jogi biztosa magyarországi...","id":"20190521_Sulyosan_elmarasztalta_Orbanek_kormanyzasat_az_Europa_Tanacs_emberi_jogi_biztosa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6f10281-a540-41cd-8808-6d7fb0c588c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ee3014-4d8a-4b2d-83aa-7f12057237d8","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Sulyosan_elmarasztalta_Orbanek_kormanyzasat_az_Europa_Tanacs_emberi_jogi_biztosa","timestamp":"2019. május. 21. 16:14","title":"Súlyosan elmarasztalta Orbánék kormányzását az Európa Tanács emberi jogi biztosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4960323-6500-4ef8-a36d-72c4525372b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy cukorbetegnek minden este meg kellene vizsgálnia a lábát.","shortLead":"Egy cukorbetegnek minden este meg kellene vizsgálnia a lábát.","id":"20190521_Naponta_10_ember_labat_kell_amputalni_cukorbetegseg_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4960323-6500-4ef8-a36d-72c4525372b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fedf134f-ff67-4b93-ae24-4d84885dcb71","keywords":null,"link":"/elet/20190521_Naponta_10_ember_labat_kell_amputalni_cukorbetegseg_miatt","timestamp":"2019. május. 21. 21:07","title":"Naponta 10 ember lábát amputálják cukorbetegség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Mol újra kész fogadni a kőolajat. ","shortLead":"A Mol újra kész fogadni a kőolajat. ","id":"20190521_Ujraindult_az_olajszallitas_a_Baratsag_vezeteken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b14710-d3ab-4387-80a9-764a2872e77e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190521_Ujraindult_az_olajszallitas_a_Baratsag_vezeteken","timestamp":"2019. május. 21. 14:51","title":"Ismét tudja fogadni a Mol, újra jön az olaj a Barátság vezetéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]