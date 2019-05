Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a345545-2a3f-49d3-b67c-a6432bdc2b19","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Régen volt már annyira izgalmas egy új telefon bemutatója, mint kedden délután. Legjobban talán maga a gyártó, a Huawei szárnyai alá tartozó, de önálló márkaként is egyre ismertebb Honor képviselői izgultak, egy nappal korábban ugyanis még az sem volt egészen biztos, hogy van értelme a globális közönségnek bemutatni a mobilt. Hétfő estére aztán biztossá vált, hogy mehet a menet – íme a Honor 20 (Pro).","shortLead":"Régen volt már annyira izgalmas egy új telefon bemutatója, mint kedden délután. Legjobban talán maga a gyártó, a Huawei...","id":"20190521_huawei_honor_20_pro_specifikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a345545-2a3f-49d3-b67c-a6432bdc2b19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f68fae8-dbf5-4d6f-8aad-e2266e99550f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_huawei_honor_20_pro_specifikacio","timestamp":"2019. május. 21. 16:07","title":"Ma bemutatták a Huawei/Honor új telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A tojástermelők szerint az állatvédők vagy valamilyen furcsa üzleti érdekek miatt nőhet nagyot a tojások ára.","shortLead":"A tojástermelők szerint az állatvédők vagy valamilyen furcsa üzleti érdekek miatt nőhet nagyot a tojások ára.","id":"20190521_Oriasi_tojasdragulassal_fenyegetnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28cbe1be-7c9a-450d-a6bb-9eb1f69177fe","keywords":null,"link":"/kkv/20190521_Oriasi_tojasdragulassal_fenyegetnek","timestamp":"2019. május. 21. 06:04","title":"Óriási tojásdrágulással fenyegetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Mol újra kész fogadni a kőolajat. ","shortLead":"A Mol újra kész fogadni a kőolajat. ","id":"20190521_Ujraindult_az_olajszallitas_a_Baratsag_vezeteken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b14710-d3ab-4387-80a9-764a2872e77e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190521_Ujraindult_az_olajszallitas_a_Baratsag_vezeteken","timestamp":"2019. május. 21. 14:51","title":"Ismét tudja fogadni a Mol, újra jön az olaj a Barátság vezetéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8416236-8ac6-4eee-aad5-bf8e105b6720","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elmagyarázták a bírósági döntést és utaltak arra, hogy tudomásul kéne venni a döntést. ","shortLead":"Elmagyarázták a bírósági döntést és utaltak arra, hogy tudomásul kéne venni a döntést. ","id":"20190521_Foldtorvenyvita_valaszolt_az_EB_a_kormanynak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8416236-8ac6-4eee-aad5-bf8e105b6720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d18e04c-18af-4c93-abfd-d9efc2f79c21","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Foldtorvenyvita_valaszolt_az_EB_a_kormanynak","timestamp":"2019. május. 21. 20:09","title":"Földtörvény-vita: válaszolt az EB a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6810e246-f572-49ca-86db-cb1136e47d50","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Időt ad az amerikai kormány a cégeknek, hogy meghozzák a szükséges intézkedéseket, de a saját minisztériumaiknak is időre van szükségük.","shortLead":"Időt ad az amerikai kormány a cégeknek, hogy meghozzák a szükséges intézkedéseket, de a saját minisztériumaiknak is...","id":"20190521_Huawei_usa_bojkott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6810e246-f572-49ca-86db-cb1136e47d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aae66120-e570-48a7-8981-da1ef4efb342","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_Huawei_usa_bojkott","timestamp":"2019. május. 21. 05:25","title":"Három hónapra felfüggesztették az amerikaiak a Huawei elleni intézkedéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4460f2-463b-4be6-858b-74b13f713ad7","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Végre eljutott Budapestre is az utóbbi évek legfigyelemreméltóbb szerző-előadója, a néhány év alatt hatalmas kritikai és közönségsikert besöprő Courtney Barnett, aki két társával valószínűleg az év egyik legjobb koncertjét nyomta le az Akváriumban.\r

\r

","shortLead":"Végre eljutott Budapestre is az utóbbi évek legfigyelemreméltóbb szerző-előadója, a néhány év alatt hatalmas kritikai...","id":"20190521_Vadoc_csaj_a_szomszedbol__ilyen_volt_a_Courtney_Barnettkoncert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b4460f2-463b-4be6-858b-74b13f713ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa4d410-c7c0-46ef-9ea2-7d1d32ab1aed","keywords":null,"link":"/kultura/20190521_Vadoc_csaj_a_szomszedbol__ilyen_volt_a_Courtney_Barnettkoncert","timestamp":"2019. május. 21. 11:16","title":"Vadóc csaj a szomszédból – ilyen volt a Courtney Barnett-koncert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991f5580-23d1-42d7-b0bf-1f67d515204f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szentendrénél utat tört magának az élet.","shortLead":"Szentendrénél utat tört magának az élet.","id":"20190521_Kinott_a_fu_a_januarban_atadott_bicikliutbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=991f5580-23d1-42d7-b0bf-1f67d515204f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07964f56-8806-4f9b-acba-a22dcf5f60a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190521_Kinott_a_fu_a_januarban_atadott_bicikliutbol","timestamp":"2019. május. 21. 12:18","title":"Kinőtt a fű a januárban átadott bicikliútból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f734af8f-140b-42d3-82e3-74e381ad8171","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Csődöt jelentett a British Steel.","shortLead":"Csődöt jelentett a British Steel.","id":"20190521_Bedaralta_a_Brexit_NagyBritannia_150_eves_acelipari_vallalatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f734af8f-140b-42d3-82e3-74e381ad8171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b216bf91-54ae-4331-8d8f-92ce6a229024","keywords":null,"link":"/kkv/20190521_Bedaralta_a_Brexit_NagyBritannia_150_eves_acelipari_vallalatat","timestamp":"2019. május. 21. 14:13","title":"Bedarálta a Brexit Nagy-Britannia 150 éves acélipari vállalatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]