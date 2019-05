Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19287451-b5b0-42ee-9482-a8ac3e02305b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Egy ilyen hajó mellett szinte teljesen eltörpül egy autóbusz. Vagy akár egy komplett lakótelep.","shortLead":"Egy ilyen hajó mellett szinte teljesen eltörpül egy autóbusz. Vagy akár egy komplett lakótelep.","id":"20190526_korbefotoztunk_egy_hatalmas_oceanjaro_luxushajot_mutatjuk_mekkora_independenc_of_the_seas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19287451-b5b0-42ee-9482-a8ac3e02305b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a517e6d-4fb7-4a39-bc70-5d427335c2f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190526_korbefotoztunk_egy_hatalmas_oceanjaro_luxushajot_mutatjuk_mekkora_independenc_of_the_seas","timestamp":"2019. május. 26. 06:41","title":"Körbefotóztunk egy hatalmas óceánjáró luxushajót, mutatjuk mekkora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c424fed-991e-493c-9d1f-1402bd796f63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hódmezővásárhelyi polgármester szerint Gyurcsány Ferenc személye a háttérben maradt, így a DK EP-választáson elért eredményei nem róla, hanem feleségéről, Dobrev Kláráról szólnak. ","shortLead":"A hódmezővásárhelyi polgármester szerint Gyurcsány Ferenc személye a háttérben maradt, így a DK EP-választáson elért...","id":"20190527_gyurcsany_ferenc_dobrev_klara_orban_viktor_ep_valasztas_marki_zay_peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c424fed-991e-493c-9d1f-1402bd796f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86874b1f-e0fe-499e-a7d5-e61c0bbb172c","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_gyurcsany_ferenc_dobrev_klara_orban_viktor_ep_valasztas_marki_zay_peter","timestamp":"2019. május. 27. 12:02","title":"Márki-Zay: Dobrev Klárának sikerült, ami Orbánnak nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556faa9f-589a-4f60-a897-ed34e2ca1178","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hír TVvnek adott exkluzív interjút az EP-választások után a miniszterelnök. Szerinte ez még nem az az ország, amelyik úgy néz ki, ahogyan szeretnék. ","shortLead":"A Hír TVvnek adott exkluzív interjút az EP-választások után a miniszterelnök. Szerinte ez még nem az az ország, amelyik...","id":"20190527_ep_valasztas_2019_orban_viktor_fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=556faa9f-589a-4f60-a897-ed34e2ca1178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6dafb77-5c49-4a69-a43e-9f85d2409c11","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_ep_valasztas_2019_orban_viktor_fidesz","timestamp":"2019. május. 27. 06:30","title":"Orbán: A magas részvételt nem a szél fújta be az ajtónkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a305132-a68a-4270-b007-03abb4b414a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Újabb felvétel, hogy egy-egy közlekedési, vélt vagy valós sérelem, hogyan fajul el egészen hosszú, fárasztó, büntető csatáig. ","shortLead":"Újabb felvétel, hogy egy-egy közlekedési, vélt vagy valós sérelem, hogyan fajul el egészen hosszú, fárasztó, büntető...","id":"20190526_autos_video_audi_q7_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a305132-a68a-4270-b007-03abb4b414a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f62c7cc5-b444-480f-ac02-a2721640aeb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190526_autos_video_audi_q7_budapest","timestamp":"2019. május. 26. 20:22","title":"Hosszú percekig leckéztette egy autós a másikat, majd leköpte az autóját - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4bdca9-6d6f-4a5f-a530-0b9b00ecc5de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A filmfesztivál utolsó napján történt a tragédia.","shortLead":"A filmfesztivál utolsó napján történt a tragédia.","id":"20190526_Meghalt_egy_ferfi_Cannesban_mikor_osszeutkozott_ket_szuperjacht","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f4bdca9-6d6f-4a5f-a530-0b9b00ecc5de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00204127-19ac-4c2e-b74b-6bd38bcba64d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190526_Meghalt_egy_ferfi_Cannesban_mikor_osszeutkozott_ket_szuperjacht","timestamp":"2019. május. 26. 14:36","title":"Meghalt egy férfi Cannes-ban, mikor összeütközött két szuperjacht","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e4a75d8-f282-44c7-b9f3-2b4df71ef01e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Este 11-ig csak exit poll előrejelzések jelenhetnek meg, hivatalos végeredmény szerdán vagy csütörtökön várható a külföldön leadott szavazatok beérkezése után. ","shortLead":"Este 11-ig csak exit poll előrejelzések jelenhetnek meg, hivatalos végeredmény szerdán vagy csütörtökön várható...","id":"20190526_Palffy_Most_nem_volt_sorbanallas_de_11ig_nem_lesznek_eredmenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e4a75d8-f282-44c7-b9f3-2b4df71ef01e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6425468f-aba0-4d2c-9c84-39c07540baeb","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Palffy_Most_nem_volt_sorbanallas_de_11ig_nem_lesznek_eredmenyek","timestamp":"2019. május. 26. 19:47","title":"Pálffy: Most nem volt sorban állás, de 11-ig nem lesznek eredmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f9fe99b-5540-4cbc-9ba9-8e0150482510","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ritka az ilyen jó állapotban fennmaradt lelet.","shortLead":"Ritka az ilyen jó állapotban fennmaradt lelet.","id":"20190526_Antik_marvanyfejre_bukkantak_Romaban_es_mar_azt_is_tudjak_kie","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f9fe99b-5540-4cbc-9ba9-8e0150482510&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd145af-5a42-45b4-8d78-db54342bd9cc","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Antik_marvanyfejre_bukkantak_Romaban_es_mar_azt_is_tudjak_kie","timestamp":"2019. május. 26. 16:45","title":"Antik márványfejre bukkantak Rómában, és már azt is tudják, kié","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e06c2e9-0cb7-4e93-aa05-4cd1345fe343","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz óriási lendülettel kampányol az EP-választás napján is, a helyi szervezetek is óránként posztolnak a Facebookon. A Tolna megyei 3-as körzet szervezete például azokra is gondolt, akiknek a szomszédjuk a telken vagy a szőlőben töltötte a hétvégét.","shortLead":"A Fidesz óriási lendülettel kampányol az EP-választás napján is, a helyi szervezetek is óránként posztolnak...","id":"20190526_A_Fidesz_mozgosito_reklamja_tenyleg_olyan_mintha","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e06c2e9-0cb7-4e93-aa05-4cd1345fe343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f7ae5e-02fc-4955-a0f0-64bbeb560908","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_A_Fidesz_mozgosito_reklamja_tenyleg_olyan_mintha","timestamp":"2019. május. 26. 17:35","title":"Lehet, hogy a Fidesz mozgósító reklámját sok szomszéd utálni fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]