Ingyenes lakhatást, bérkiegészítést, képzéseket is biztosítanának Kisteleken azoknak, akik vállalják, hogy legalább három évig a városban maradnak, emellett önkéntes közösségi munkát is kellene vállalniuk. Minderre EFOP pályázati keretből kapott az önkormányzat kétszázmillió forintot.

Kistelekre az előző uniós ciklusban is pénzeső hullott, az Átlátszó térképén, amely a források egy főre jutó nagyságáról is közöl adatokat, a kisváros második a megyei rangsorban, csak Mórahalom előzte meg. A 2014–20-as ciklusban, az elmúlt három évben mind az önkormányzati programok, de a vállalkozók is jól szerepeltek, összesen 187 pályázatot nyertek a kisvárosban, a cégeknél összesen négymilliárd forintot is meghaladó összeg landolt, míg az önkormányzati programokra is milliárdok érkeztek. A hétezer fős városban oktatásra, és egészségügyre is sokat költhettek el, de a felzárkóztató programokra is szép summát kaptak.

Az eddig elköltött százmilliókkal többször is lyukra futottak a kistelekiek. A város mellett épült fel a „szellemkastély”, amire nyolcszáz millió forintot nyert pályázaton egy vállalkozó, de a mai napig torzóként áll a welnesshotelnek indult épület. Közvetlenül mellette van egy „uniós” játszótér, kilométerekre a központtól, amely a távolság miatt kihasználatlan. De itt épült ipari park is, még az előző uniós ciklus forrásaiból, alig néhány cég költözött be az itt felhúzott csarnokokba, mert sem a szennyvízelvezetés, sem más infrastruktúra nem áll rendelkezésre. Igaz, a mostani ciklusban erre is pályázott az önkormányzat. Az már csak pechje a településnek, hogy itt praktizált, amíg tudott az „orvoscsoport”, amelynek tagjai között több volt a nem orvosi diplomával rendelkező munkatárs, és akik ellen eljárás is indult, mert csaltak a pályázattal, így lehúzták a rolót.

A nyertesek között van a Felgyő-Kev Kft., amely másfél milliárd forintot kapott 2017 és 2018-ban. A takarmánygyártó vállalkozás tavaly októberben került hivatalosan Csányi Sándor érdekeltségébe a szentesi baromfi-feldolgozóval együtt, a cégadatok szerint 32 munkavállalóval. Szintén nagyot kaszált a pályázatokon egy helyi mezőgazdasági vállalkozó, különböző jogcímeken félmilliárd forintot nyert uniós forrásokból.

Maradj itthon, fiatal!

Tavalyelőtt év végén, egy EFOP pályázaton kétszázmillió forintot nyert arra a város, hogy 21 lakást kialakítson azzal a céllal, hogy oda olyan fiatalok költözhessenek be, akik vállalják, hogy Kisteleken fognak élni legalább három éven át, a lakhatásért nem kell fizetni, csak a rezsit kell kigazdálkodniuk. Arra pedig külön lehet pályázni, hogy bérkiegészítést is kaphassanak azok, akik csak azért költöztek el a városból, mert magasabb fizetést kaptak volna másutt az országban. Ehhez persze kell hozniuk egy igazolást a munkáltatótól a fizetésről, valamit egy igazolást kell szerezni egy helyi munkáltatótól, szintén a bér összegéről. Ezeknek a különbözetét fizeti az önkormányzat a keret kimerüléséig.

Ingyenes képzéseket is biztosítanak helyben, igaz, az tanfolyam összegét annak elvégzése után kaphatják meg a jelentkezők. A felkínált lehetőségekre külön-külön kell pályázni, három kiírásra. Egyszerre több pályázatra is lehet jelentkezni, de a kapható összeg egy fiatal esetében nem haladhatja meg az ötmillió forintot, és cserébe önkéntes közösségi munkát is kell vállalni.