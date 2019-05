Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3180af2-658e-4a98-9de8-3252c5069280","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A halat 1958-ban fogta ki két halász. ","shortLead":"A halat 1958-ban fogta ki két halász. ","id":"20190528_Foto_Cuki_szobrot_allitottak_egy_tobb_mint_60_eve_kifogott_vizanak_Asvanyraron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3180af2-658e-4a98-9de8-3252c5069280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88d9566c-50ad-46af-a8a6-beea0505db28","keywords":null,"link":"/kultura/20190528_Foto_Cuki_szobrot_allitottak_egy_tobb_mint_60_eve_kifogott_vizanak_Asvanyraron","timestamp":"2019. május. 28. 15:29","title":"Fotó: Cuki szobrot állítottak egy több mint 60 éve kifogott vizának Ásványrárón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy felmérésből most az derült ki, hogy sem a THM-et nem ismeri a magyarok többsége, sem azt nem ismerik fel, hogy melyek a fix kamatozású hitelek. ","shortLead":"Egy felmérésből most az derült ki, hogy sem a THM-et nem ismeri a magyarok többsége, sem azt nem ismerik fel...","id":"20190528_A_magyarok_tobbsege_egyaltalan_nincs_kepben_a_banki_kamatokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f30036-5353-46aa-bcf3-2bb3085fe51c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_A_magyarok_tobbsege_egyaltalan_nincs_kepben_a_banki_kamatokkal","timestamp":"2019. május. 28. 21:09","title":"A magyarok többsége egyáltalán nincs képben a banki kamatokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fővárosi Nyomozó Ügyészség hivatali visszaélés miatt vett őrizetbe három embert, az Index szerint köztük a NAV felderítő osztályának egykori vezetőjét is.","shortLead":"A Fővárosi Nyomozó Ügyészség hivatali visszaélés miatt vett őrizetbe három embert, az Index szerint köztük a NAV...","id":"20190528_Index_nyomozok_vittek_el_a_NAV_felderitoinek_volt_fonoket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b1dff74-b362-4a17-9796-4e55d850e454","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_Index_nyomozok_vittek_el_a_NAV_felderitoinek_volt_fonoket","timestamp":"2019. május. 28. 17:24","title":"Index: Nyomozók vitték el a NAV felderítőinek volt főnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8854c47-63f4-4fec-b1e4-0759da71f74c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Június 7-én léphet hatályba az Európai Unió új szerzői jogi törvénye, ami a kritikusok szerint cenzúrát hozhat az internetre.","shortLead":"Június 7-én léphet hatályba az Európai Unió új szerzői jogi törvénye, ami a kritikusok szerint cenzúrát hozhat...","id":"20190528_europai_unio_lengyelorszag_szerzoi_jogi_iranyelv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8854c47-63f4-4fec-b1e4-0759da71f74c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b49830ea-f302-4c7b-9da7-fd6f7a808277","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_europai_unio_lengyelorszag_szerzoi_jogi_iranyelv","timestamp":"2019. május. 28. 13:33","title":"Nem akarnak cenzúrát a lengyelek, beleszállnak az új EU-s szerzői jogi irányelvbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c9d9b8-b7c8-4e22-add2-44e824d03297","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hatással van az állatok genetikai sokszínűségére a klímaváltozás – állapította meg a berlini Charité Orvostudományi Egyetem által vezetett nemzetközi kutatócsoport a havasi mormota (Marmota marmota) örökítőanyagát vizsgálva. ","shortLead":"Hatással van az állatok genetikai sokszínűségére a klímaváltozás – állapította meg a berlini Charité Orvostudományi...","id":"20190528_mormota_orokitoanyaganak_elemzese_klimavaltozas_genetikai_sokfeleseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0c9d9b8-b7c8-4e22-add2-44e824d03297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0810852-7197-46ca-b210-4a199e362bf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_mormota_orokitoanyaganak_elemzese_klimavaltozas_genetikai_sokfeleseg","timestamp":"2019. május. 28. 15:03","title":"Nem az a kérdés, alkalmazkodik-e néhány állatfaj a klímaváltozáshoz – hanem az, hogy milyen áron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74346fb3-593c-4d0a-82b5-11710066ace1","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Egy technológiai versenyen választották ki a baranyai csapatot.","shortLead":"Egy technológiai versenyen választották ki a baranyai csapatot.","id":"20190529_Egy_pecsi_ceggel_szerzodott_a_nemet_vasut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74346fb3-593c-4d0a-82b5-11710066ace1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61507fe-37b4-49d5-b71b-3ad07314bccb","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190529_Egy_pecsi_ceggel_szerzodott_a_nemet_vasut","timestamp":"2019. május. 29. 12:10","title":"Egy pécsi céggel szerződött a német vasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78bebd62-377b-4b70-8f8a-bd7701a72978","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgyhogy inkább elsörözgetett Írországban.","shortLead":"Úgyhogy inkább elsörözgetett Írországban.","id":"20190529_Jason_Momoa_olyan_csoro_volt_a_Tronok_harca_forgatasa_utan_hogy_nem_tudott_hazarepulni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78bebd62-377b-4b70-8f8a-bd7701a72978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c153e2e1-f826-4167-8212-f9f4eb0cb17a","keywords":null,"link":"/kultura/20190529_Jason_Momoa_olyan_csoro_volt_a_Tronok_harca_forgatasa_utan_hogy_nem_tudott_hazarepulni","timestamp":"2019. május. 29. 10:19","title":"Jason Momoa olyan csóró volt a Trónok harca forgatása során, hogy nem tudott hazarepülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5eee8b-dd0f-44ac-bb64-9c898bf5d30d","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Hajnal háromkor egymás után futottak be a rendőrautók ahhoz a Margit híd közelében horgonyzó kirándulóhajóhoz, amely egyes hírek szerint összeütközhetett a Hableány nevű hajóval. A balesetnek hét halálos áldozata van, huszonegy ember pedig eltűnt. ","shortLead":"Hajnal háromkor egymás után futottak be a rendőrautók ahhoz a Margit híd közelében horgonyzó kirándulóhajóhoz, amely...","id":"20190530_Megjelentek_a_rendorok_a_tragikus_balesettel_osszefuggesbe_hozott_hajon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da5eee8b-dd0f-44ac-bb64-9c898bf5d30d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f427b5-b9a0-449c-bc99-fb2e262bd79f","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Megjelentek_a_rendorok_a_tragikus_balesettel_osszefuggesbe_hozott_hajon","timestamp":"2019. május. 30. 03:20","title":"Megszállták a rendőrök a tragikus balesettel összefüggésbe hozott nagy méretű hajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]