[{"available":true,"c_guid":"0b527c36-709b-48ef-9c8f-0b72517cd2e4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Legutóbbi albumukat (amelyen Yoko Ono is vendégszerepel) mutatja be a Hajón Amerika egyik legmenőbb garázsbandája június 14-én



","shortLead":"Legutóbbi albumukat (amelyen Yoko Ono is vendégszerepel) mutatja be a Hajón Amerika egyik legmenőbb garázsbandája...","id":"20190531_Tancos_punkbuli_az_A38Hajon_jon_a_Black_Lips","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b527c36-709b-48ef-9c8f-0b72517cd2e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d65de87-0aac-4c8b-99b0-fd29be46619a","keywords":null,"link":"/kultura/20190531_Tancos_punkbuli_az_A38Hajon_jon_a_Black_Lips","timestamp":"2019. május. 31. 17:03","title":"Táncos punk-buli az A38Hajón: jön a Black Lips","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84c297bf-ef85-4d30-ab0e-5002fa7eee60","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A teljes 1,4 milliárd forintos tavalyi nyereséget felveszik a Sziget Zrt. tulajdonosai – derül ki a fesztiválszervező mérlegéből.","shortLead":"A teljes 1,4 milliárd forintos tavalyi nyereséget felveszik a Sziget Zrt. tulajdonosai – derül ki a fesztiválszervező...","id":"20190601_2020_lehet_a_teljes_valtas_eve_a_Szigetfesztival_tulajdonosi_koreben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84c297bf-ef85-4d30-ab0e-5002fa7eee60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29475eb9-317c-4364-8326-6cd60824d931","keywords":null,"link":"/kkv/20190601_2020_lehet_a_teljes_valtas_eve_a_Szigetfesztival_tulajdonosi_koreben","timestamp":"2019. június. 01. 13:30","title":"2020 lehet a teljes váltás éve a Sziget-fesztivál tulajdonosi körében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4156b38-2121-404e-8925-0955f3420c84","c_author":"Gergely Márton, Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Mi volt a meglepő az európai választásokban, meddig erősödhetnek a populisták, marad-e a migráció a legfontosabb téma, és hogyan alakulhat a most kezdődő parlamenti ciklus – ezt kérdeztük szakértőinktől.","shortLead":"Mi volt a meglepő az európai választásokban, meddig erősödhetnek a populisták, marad-e a migráció a legfontosabb téma...","id":"20190601_ep_valasztas_2019_orban_viktor_europai_neppart_populistak_europai_unio_migracio_szakertok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4156b38-2121-404e-8925-0955f3420c84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59811a8c-32a4-46a9-bf95-d275977c34ee","keywords":null,"link":"/itthon/20190601_ep_valasztas_2019_orban_viktor_europai_neppart_populistak_europai_unio_migracio_szakertok","timestamp":"2019. június. 01. 07:00","title":"Bármennyire is kiabál Orbán Brüsszelre, hamarosan kispados lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e859c26c-8a26-4f6d-b796-36df2e109a16","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A csapatkapitány zsíros ajánlatot kapott egy kínai együttestől, de úgy tűnik, jól megvan a Realnál is. ","shortLead":"A csapatkapitány zsíros ajánlatot kapott egy kínai együttestől, de úgy tűnik, jól megvan a Realnál is. ","id":"20190531_Sergio_Ramos_Az_az_almom_hogy_a_Realbol_megyek_nyugdijba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e859c26c-8a26-4f6d-b796-36df2e109a16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c132537e-6bb8-4e26-ae5f-aeccf12537aa","keywords":null,"link":"/sport/20190531_Sergio_Ramos_Az_az_almom_hogy_a_Realbol_megyek_nyugdijba","timestamp":"2019. május. 31. 05:45","title":"Sergio Ramos: Az az álmom, hogy a Realból megyek nyugdíjba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c42854c-a3c7-488a-975b-534153cd4f82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"India több városában is tiltólistán szerepel napjaink egyik legnépszerűbb videojátéka, a PlayerUnknown's Battlegrounds, vagyis a PUBG. Ennek megfelelően komoly büntetésre számíthat az, aki a törvény ellenére letölti és játszik vele.","shortLead":"India több városában is tiltólistán szerepel napjaink egyik legnépszerűbb videojátéka, a PlayerUnknown's Battlegrounds...","id":"20190531_pubg_india_letartoztatas_betiltott_mobiljatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c42854c-a3c7-488a-975b-534153cd4f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c82e80-90b6-45b2-a1a2-b4a01845bc8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_pubg_india_letartoztatas_betiltott_mobiljatek","timestamp":"2019. május. 31. 09:33","title":"Lecsuktak több indiai fiatalt, mert az utcán egy tiltott mobiljátékkal múlatták az időt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"770016e0-117f-4457-a8ef-748dbe52efe9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Először látogat katolikus egyházfő Erdélybe, nagy már a készülődés és a rendőri jelenlét Csíksomlyón. A zarándokok folyamatosan érkeznek, volt, aki három hetet gyalogolt, pedig nem is Ferenc pápa a kedvence. A Kegytemplomnál pénteken is gyülekeztek a látogatásra érkező hívek, őket kérdeztük a többi között arról, hogyan viszonyulnak a liberálisnak tartott vagy csúfolt pápáról.","shortLead":"Először látogat katolikus egyházfő Erdélybe, nagy már a készülődés és a rendőri jelenlét Csíksomlyón. A zarándokok...","id":"20190531_Nem_egy_uncsi_papa_kilep_a_komfortzonabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=770016e0-117f-4457-a8ef-748dbe52efe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad0d725-b1b1-43ad-855d-8d825f1ab978","keywords":null,"link":"/elet/20190531_Nem_egy_uncsi_papa_kilep_a_komfortzonabol","timestamp":"2019. május. 31. 20:50","title":"\"Nem egy uncsi pápa, kilép a komfortzónából\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51948a0e-c283-4272-a3d2-4bca44b19418","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"José Antonio Reyes 35 éves volt. ","shortLead":"José Antonio Reyes 35 éves volt. ","id":"20190601_jose_antonio_reyes_autobaleset_gyasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51948a0e-c283-4272-a3d2-4bca44b19418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ffdc45d-d02b-415e-8551-064b85aaa4b7","keywords":null,"link":"/sport/20190601_jose_antonio_reyes_autobaleset_gyasz","timestamp":"2019. június. 01. 16:31","title":"Autóbalesetben meghalt az Arsenal és a Real korábbi sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2dd4ff2-51c9-4ec1-ac6c-8788e3fc5bf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először az Origó ellen tesz büntetőfeljelentést a néhai Együtt volt elnöke, aki már több mint egy éve nem politikus, mégis a mai napig jelennek meg róla rágalmazó cikkek, szerinte azért, mert Portik Tamás a Juhász ellen indított perben azt vallotta, 10 millió forint kenőpénzt adott Rogán Antalnak. A perekhez követői segítségét is kéri. \r

\r

","shortLead":"Először az Origó ellen tesz büntetőfeljelentést a néhai Együtt volt elnöke, aki már több mint egy éve nem politikus...","id":"20190531_Rakosista_pribekek_Juhasz_fel_fogja_jelenteni_a_kormanysajtot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2dd4ff2-51c9-4ec1-ac6c-8788e3fc5bf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac10edd-2fd4-497e-a8a0-dfb2a89a86f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_Rakosista_pribekek_Juhasz_fel_fogja_jelenteni_a_kormanysajtot","timestamp":"2019. május. 31. 09:45","title":"\"Rákosista pribékek\" – Juhász fel fogja jelenteni a kormánysajtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]