[{"available":true,"c_guid":"6b3621a1-096a-4644-a0ce-66ac6f02b2b5","c_author":"Bisnode","category":"brandchannel","description":"Ahogy azt már korábbi írásunkban bemutattuk, az export-célokat kitűző vállalatoknak számos kockázattal kell szembenézniük. A Bisnode Magyarország Kft. ehhez kapcsolódóan idén márciusban online-kérdőíves módszerrel, 306 vállalat válaszai alapján mérte fel, hogy milyen sajátosságok jellemzik a magyarországi cégek külpiaci jelenlétét.","shortLead":"Ahogy azt már korábbi írásunkban bemutattuk, az export-célokat kitűző vállalatoknak számos kockázattal kell...","id":"bchbisnode_20190531_exportcegek_kerdoiv_kulkereskedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b3621a1-096a-4644-a0ce-66ac6f02b2b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efebce1c-e5dd-4087-9cba-ea48d5ac154b","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchbisnode_20190531_exportcegek_kerdoiv_kulkereskedelem","timestamp":"2019. május. 31. 09:30","title":"Így exportál a magyar!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Bisnode Magyarország Kft.","c_partnerlogo":"43a71079-f977-48dd-a8a5-88608c9d6783","c_partnertag":"bchbisnode"},{"available":true,"c_guid":"8284b227-470e-40bb-89a1-f210b439d5b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook éves közgyűlésén azt szerették volna elérni a befektetők, hogy Mark Zuckerberg mondjon le az igazgatótanács elnöki pozíciójáról, a kísérletük azonban elbukott.","shortLead":"A Facebook éves közgyűlésén azt szerették volna elérni a befektetők, hogy Mark Zuckerberg mondjon le az igazgatótanács...","id":"20190531_mark_zuckerberg_szavazas_reszvenyesek_facebook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8284b227-470e-40bb-89a1-f210b439d5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8faa99-9c31-4105-827f-7c210f419e0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_mark_zuckerberg_szavazas_reszvenyesek_facebook","timestamp":"2019. május. 31. 16:03","title":"Túlélte Mark Zuckerberg a szavazást, ahol leváltották volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"384ddc12-8955-4bfc-99c1-16f24c36aa34","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két alkalommal is betörtek ismeretlenek a népszerű hírolvasó, a Flipboard rendszereibe. A vállalat szerint ők maguk is kezdeményezték a jelszóváltoztatást, de jobb, ha a felhasználók is cselekednek. ","shortLead":"Két alkalommal is betörtek ismeretlenek a népszerű hírolvasó, a Flipboard rendszereibe. A vállalat szerint ők maguk is...","id":"20190531_flipboard_android_ios_biztonsagi_incidens_hirolvaso_alkalmazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=384ddc12-8955-4bfc-99c1-16f24c36aa34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c90bfe8-208d-4bb4-a15c-50e6e6c07086","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_flipboard_android_ios_biztonsagi_incidens_hirolvaso_alkalmazas","timestamp":"2019. május. 31. 08:33","title":"Jobb, ha jelszót változtat, ha fent van ez az alkalmazás a telefonján, komoly baj volt vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"767d5a34-d477-4e7c-b524-b3ae78e6f3ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Teljesen más súlycsoportba tartozik a 40 tonnás Hableány sétahajó és a vele összeütközött 5000 tonnás szállodahajó, a Viking.

