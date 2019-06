A londoni amerikai nagykövet, aki Trump személyes jóbarátja, nem is titkolja: az amerikai elnök azért támogatja a hard Brexitet, vagyis a megegyezés nélküli távozást az Európai Unióból, mert Amerika számára előnyös szabadkereskedelmi egyezményt akar kötni Nagy-Britanniával. Ezért fogadta a „Brexit-párt” vezetőjét, Nigel Farage-t oly melegen a Fehér Házban, és ezért támogatja Boris Johnson jelölését a kormányfői posztra a távozó Theresa May helyére.



Mi lesz a közegészségüggyel?



Az NHS számtalan bírálat tárgya Nagy-Britanniában, hiszen várólistái hosszabbak, mint valaha, de privatizálásának lehetősége megkongatta a vészharangot a baloldalon. Márpedig az amerikaiak erre készülnek. Ezt nem is rejtette véka alá Woody Johnson nagykövet, aki a BBC Andrew Marr show-jában elmondta: A szabadkereskedelmi egyezmény mindenre kiterjed

.

Az NHS-re is? Igen – válaszolta Trump elnök jóbarátja. A brit baloldal felhördült, mert képviselői véleménye szerint ha az amerikai receptet kezdik alkalmazni a közegészségügyben, akkor nagyon jelentős társadalmi csoportok nagyon rosszul járhatnak. Márpedig az amerikaiak üzleti hozzáférést akarnak ehhez a szférához is, amelyben nagyon nagy profit lehet, ha nem szociális alapon működtetik.

Nemcsak az egészségügyben félnek Trump elnök bevásárló-körútjától, hanem a mezőgazdaságban és a fogyasztóvédelemben is. A londoni Guardian idézi az USA nagykövetét, aki jelentős amerikai exportnövekedést remél a mezőgazdaságban, miután Nagy-Britannia elhagyja az Európai Uniót, mely védelmezi a tagállamok agrárszektorát. A brit mezőgazdaság jócskán profitált az uniós támogatásokból és abból, hogy a vámrendszer védelmezi az amerikai dömping ellen a brit piacot. Ha ennek vége, akkor megindulhat az amerikai gőzhenger. Ez Trump elnöknek annál is fontosabb, mert a farmerek borzasztó dühösek a kínaiak ellen folytatott kereskedelmi háború miatt. Pekingben ugyanis tudják, hogy hova kell szúrni a tűt, hogy fájdalmat okozzanak Trumpnak: azok a mezőgazdasági államok veszítik el az exportjukat a hatalmas kínai piacon, melyek Trump leglelkesebb támogatói voltak. Az amerikai elnöknek új piacokat kell találnia, ha nyerni akar a jövő évi választásokon.



Mi lesz, ha a lazább egészségügyi amerikai normákat alkalmazzák a brit piacokon?



Ezt is megkérdezték Trump jóbarátjától, a londoni nagykövettől, aki azt válaszolta, több mint 30 millió brit polgár látogatott az USA-ba az elmúlt évben, de nemigen panaszkodtak az amerikai kosztra. A genetikailag módosított élelmiszerek alapos változást hoznának Nagy-Britanniában, ahol a zöldek a legutóbbi választásokon igen jól szerepeltek: megelőzték a kormányzó konzervatívokat is. Az ellenzék ezekben a kérdésekben meglehetősen egységes, nemigen örülnének az amerikai mezőgazdasági dömpingnek. Az NHS részleges privatizációjának még kevésbé. Tisztában van ezzel Donald Trump is: ezért támogatja a szélsőjobboldali Nigel Farage-t, miközben Londonban érkezve lúzernek nevezte a világváros első muszlim polgármesterét, a pakisztáni buszsofőr fiát, a munkáspárti Sadiq Khant. A lecke fel van adva az egész brit elitnek: megőrzik-e az európai közegészségügyet és az európai fogyasztási normákat, vagy szépen lassan átállnak az amerikai rendszerre? Trump erre ösztönzi őket, az Európai Unió pedig kivár. A brit elit pedig döntésképtelen. Ebben a helyzetben ez nem is olyan nagy csoda.