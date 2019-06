Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Semjén Zsolt által beterjesztett törvénymódosítási javaslat eltörli a teljes pornótilalmat is. ","shortLead":"A Semjén Zsolt által beterjesztett törvénymódosítási javaslat eltörli a teljes pornótilalmat is. ","id":"20190605_Kevesebb_hirado_tobb_bulvar_es_reklam__modosit_a_mediaszabalyozason_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b89b4a-94d0-4de7-8955-c6ed861e2bca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_Kevesebb_hirado_tobb_bulvar_es_reklam__modosit_a_mediaszabalyozason_a_kormany","timestamp":"2019. június. 05. 17:13","title":"Kevesebb híradó, több bulvár és reklám – módosít a médiaszabályozáson a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829d66e0-4ef4-4e3f-ac8b-b404015a5365","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb taggal bővül a Google azon applikációinak köre, amelybe belepakolják a sötét módot.","shortLead":"Újabb taggal bővül a Google azon applikációinak köre, amelybe belepakolják a sötét módot.","id":"20190605_google_photos_google_fotok_sotet_mod_android","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=829d66e0-4ef4-4e3f-ac8b-b404015a5365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07934c3c-647c-4258-b061-627bec124855","keywords":null,"link":"/tudomany/20190605_google_photos_google_fotok_sotet_mod_android","timestamp":"2019. június. 05. 20:03","title":"Hasznos funkciót kap a Google Fotók, ami segít spórolni az akkumulátorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd8a7d4-6e37-45fc-99c5-f16b914e3b85","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Leghamarabb csak 2019 végén kaphat ismét zöld utat a hatóságoktól a 737 MAX, hogy repüljön – erről maga a Boeing vezérigazgatója beszélt. ","shortLead":"Leghamarabb csak 2019 végén kaphat ismét zöld utat a hatóságoktól a 737 MAX, hogy repüljön – erről maga a Boeing...","id":"20190605_boeing_737_max_repulesi_tilalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dd8a7d4-6e37-45fc-99c5-f16b914e3b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08717009-bb93-43fe-be64-2389a2a98dc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190605_boeing_737_max_repulesi_tilalom","timestamp":"2019. június. 05. 18:03","title":"Év vége felé ismét repülhetnek a Boeing 737 MAX-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cff12d2-3b66-4ae9-a204-91db5c4f2e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK váratlanul bejelentette, Kálmán Olgát indítják a főpolgármesteri-előválasztáson. Az EP-voksolás után a DK és Gyurcsány Ferenc még Karácsony Gergely mögött állt, most azt magyarázzák, csak az első fordulóra szólt támogatásuk.","shortLead":"A DK váratlanul bejelentette, Kálmán Olgát indítják a főpolgármesteri-előválasztáson. Az EP-voksolás után a DK és...","id":"20190606_Gyurcsany_Kalman_Olgarol_Ha_mar_lett_valosagos_verseny_akkor_vegyuk_komolyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cff12d2-3b66-4ae9-a204-91db5c4f2e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e4fbe4a-1c85-4dbd-9a40-2ae37096c9dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_Gyurcsany_Kalman_Olgarol_Ha_mar_lett_valosagos_verseny_akkor_vegyuk_komolyan","timestamp":"2019. június. 06. 15:24","title":"Gyurcsány Kálmán Olgáról: \"Ha már lett valóságos verseny, akkor vegyük komolyan\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9bd0dad-bc51-4fb9-8f3e-88bef85a21e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ő lehet az egy hete történt hajóbaleset tizennegyedik áldozata.","shortLead":"Ő lehet az egy hete történt hajóbaleset tizennegyedik áldozata.","id":"20190605_holttest_dunai_hajobaleset_elsullyedt_hableany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9bd0dad-bc51-4fb9-8f3e-88bef85a21e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27868229-1e94-4ab0-a23f-ad6d9630e5e5","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_holttest_dunai_hajobaleset_elsullyedt_hableany","timestamp":"2019. június. 05. 16:56","title":"Újabb holttestet találtak a Dunában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c58690-d3d5-46bc-bcf4-8a0759a2425d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bár a régi hagyományokkal ellentétben nem csak hátul, hanem mindenhol hajt, vélhetően igen komoly élmény lehet ennek a Ladának a vezetése. ","shortLead":"Bár a régi hagyományokkal ellentétben nem csak hátul, hanem mindenhol hajt, vélhetően igen komoly élmény lehet ennek...","id":"20190606_ime_a_350_loeros_legujabb_lada_felremlenek_a_vftsemlekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8c58690-d3d5-46bc-bcf4-8a0759a2425d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d09b31a9-8ab8-4975-bff6-cc8a818e4c06","keywords":null,"link":"/cegauto/20190606_ime_a_350_loeros_legujabb_lada_felremlenek_a_vftsemlekek","timestamp":"2019. június. 06. 06:41","title":"Íme a 350 lóerős legújabb Lada, felrémlenek a VFTS-emlékek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kemény vádakkal illették az Apple-t: ellehetetleníti a rivális alkalmazásokat. A cupertinóiak szerint viszont épp hogy támogatják a versenyt.","shortLead":"Kemény vádakkal illették az Apple-t: ellehetetleníti a rivális alkalmazásokat. A cupertinóiak szerint viszont épp...","id":"20190605_app_store_versenyellenes_apple_reakcioja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abf76a92-b57d-4d72-a9b1-81e1c65ab9bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190605_app_store_versenyellenes_apple_reakcioja","timestamp":"2019. június. 05. 13:03","title":"Bennfentes bírálta az App Store-t, kénytelen volt védekezni az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30fedf74-b19d-4276-ac60-e607dee40fe2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A csapat kettős győzelemmel vívta ki a részvételt a tornán.","shortLead":"A csapat kettős győzelemmel vívta ki a részvételt a tornán.","id":"20190605_kezilabda_vilagbajnoksag_selejtezo_noi_valogatott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30fedf74-b19d-4276-ac60-e607dee40fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b90a03ac-b0d1-4208-8a42-81534b80595a","keywords":null,"link":"/sport/20190605_kezilabda_vilagbajnoksag_selejtezo_noi_valogatott","timestamp":"2019. június. 05. 20:16","title":"Kijutott a vébére a női kézilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]