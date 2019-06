Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"097418c5-397d-4cb4-9a13-dde33521a4a1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2004-ben először tagadta, majd elismerte, hogy ügynök volt.","shortLead":"2004-ben először tagadta, majd elismerte, hogy ügynök volt.","id":"20190605_Az_ugynokkent_jelento_Vikidal_Gyula_is_enekel_a_rendszervaltast_unneplo_Szabadsagkoncerten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=097418c5-397d-4cb4-9a13-dde33521a4a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48a68aa8-b2c8-41c1-889f-236572e8b94f","keywords":null,"link":"/kultura/20190605_Az_ugynokkent_jelento_Vikidal_Gyula_is_enekel_a_rendszervaltast_unneplo_Szabadsagkoncerten","timestamp":"2019. június. 05. 11:55","title":"Az ügynökként jelentő Vikidál Gyula is énekel a rendszerváltást ünneplő Szabadságkoncerten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c25111-1e56-4849-be22-0d6ec51a4325","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szabó Szebasztián a debreceni országos bajnokságon magyar csúcsot ért el 50 pillangón. ","shortLead":"Szabó Szebasztián a debreceni országos bajnokságon magyar csúcsot ért el 50 pillangón. ","id":"20190604_Magyarkent_folytatja_a_versenyzest_egy_vajdasagi_uszo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94c25111-1e56-4849-be22-0d6ec51a4325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4c6f07-9554-40e2-aa32-d9684dd365e1","keywords":null,"link":"/sport/20190604_Magyarkent_folytatja_a_versenyzest_egy_vajdasagi_uszo","timestamp":"2019. június. 04. 21:07","title":"Magyarként folytatja a versenyzést egy vajdasági úszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A válaszadók 40 százaléka fél a neten gyógyszert venni, de így is sokan szereznek be gyógyszert nem engedélyezett weboldalon vagy rokon segítségével.","shortLead":"A válaszadók 40 százaléka fél a neten gyógyszert venni, de így is sokan szereznek be gyógyszert nem engedélyezett...","id":"20190606_A_magyarok_tizede_vasarolt_mar_gyogyszert_olyan_helyrol_ahonnan_nem_kellett_volna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ece8962-1a56-4528-910d-1ad976cb2085","keywords":null,"link":"/kkv/20190606_A_magyarok_tizede_vasarolt_mar_gyogyszert_olyan_helyrol_ahonnan_nem_kellett_volna","timestamp":"2019. június. 06. 12:41","title":"A magyarok tizede vásárolt már gyógyszert olyan helyről, ahonnan nem kellett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f3f953-1840-4ab8-bdf1-84c64e66f1d7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Újrahasznosításra be kell szolgáltatni a ruhákat, kozmetikumokat, elektronikai termékeket, amelyeket nem sikerült eladni - jelentette be a francia miniszterelnök. A luxusipari cégeket külön intézkedésekkel vehetik rá erre.","shortLead":"Újrahasznosításra be kell szolgáltatni a ruhákat, kozmetikumokat, elektronikai termékeket, amelyeket nem sikerült...","id":"20190604_Tilos_lesz_Franciaorszagban_megsemmisiteni_az_el_nem_adott_fogyasztasi_cikkeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5f3f953-1840-4ab8-bdf1-84c64e66f1d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e741b1-d554-4aba-8384-4cb31b730a29","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_Tilos_lesz_Franciaorszagban_megsemmisiteni_az_el_nem_adott_fogyasztasi_cikkeket","timestamp":"2019. június. 04. 21:08","title":"Tilos lesz Franciaországban megsemmisíteni az el nem adott fogyasztási cikkeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mivel a nyugati cégek nem tolonganak a lehetőségért, sok cseh cég lehet érintett a paksi bővítésben. Ezekről is beszélhetett nemrég Orbán és a cseh elnök Milos Zeman. A cégek között érintettek lehetnek orosz és Mészáros-hátterűek is. A 40 százalékos magyar beszállítói részvétel egyre kevésbé valószínű.\r

